В стране СНГ из-за хакерской атаки остановлены 82 госсервиса и 30 ГИС

Киберпреступники взомали госсервисы Молдавии и украли данные около 750 тыс. человек. На это им потребовалось всего пять дней, и за это время их присутствие совершенно никто не заметил. Итоговый масштаб утечки еще подсчитывается. Население страны находится в пределах 2,4-3 млн человек. В результате атаки остановлено 82 госсервиса и около 30 информсистем.

Каждый четвертый

В Молдавии произошло гигантское по своим масштабам киберпреступление. Как пишет портал TodayMoldova, хакерам удалось украсть персональные данные примерно 750 тыс. граждан страны в результате взлома госсервисов страны. Временно остановлено 82 госсервиса и порядка 30 информсистем.

По данным портал Worldometer, в 2026 г. население Молдавии составляло от 2,36 до 2,96 млн человек. Итоговое число жителей зависит от методики подсчета – с учетом непризнанного Приднестровья и граждан за рубежом и без них. Иными словами, в результате утечки пострадал примерно каждый четвертый гражданин Молдавии.

Официальное заявление о взломе и утечке персональных данных сделало Агентство электронного правительства Молдавии (Agenția de Guvernare Electronică, AGE). В нем сказано, что хакеры воровали информацию в течение пяти дней – с 19 по 23 октября 2026 г. Каждый день они пытались копировать по 1 млн уникальных идентификационных номеров граждан (IDNP).

dcstudio / freepik Личности хакеров пока не установлены

Тем не менее, пока говорится лишь о 750 тыс. украденных номеров. Однако итоговый масштаб утечки еще выясняется.

Что украли

Хакеры скопировали весьма внушительный набор информации о гражданах Молдавии. В списке есть их ФИО, даты и места рождения, информация о родственниках и даже фотографии.

Наряду с этим злоумышленникам достались сведения о водительских правах, автомобилях в собственности, о зарегистрированных компаниях, пенсиях и инвалидности. Помимо этого, у них в руках оказались данные о медстраховках и семейных врачах.

Также существует вероятность, что хакерам удалось добраться до не менее чувствительной информации – до финансов граждан Молдавии. Они могли получить номера банковских счетов IBAN и информацию о неуплаченных налогах. А вот данные о банковских картах киберпреступники, по предварительным данным, украсть не смогли.

Напомним, весной 2026 г. хакеры успешно взломали базу медицинских учреждений Молдавии.

Как же так

Согласно заявлению AGE, причиной взлома стали многочисленные уязвимости в госсервисах Молдавии, которыми воспользовались киберпреступники. Более детальную информацию об этом, включая список сервисов, власти страны пока не раскрывают.

Чтобы перекрыть дорогу хакерам, молдавским властям пришлось в срочном порядке принудительно отключить 82 государственных сервиса. Также временно была остановлена работа свыше 30 информсистем – их точное число AGE не указывает, но известно, что в числе прочего жители страны на некоторое время лишились доступа к госуслугам.

Одного взлома всегда мало

По информации Агентства электронного правительства Молдавии, хакеры решили закрепить свой успех и попытались еще раз проникнуть в госсистемы страны. Вторая попытка была предпринята в ночь на 25 октября 2026 г.

Была еще и третья попытка проникновения – на этот раз ранним утром 27 октября 2026 г. Как утверждает AGE, на этот раз поставленной цели хакеры не добились.

В настоящее время ИТ-специалисты работают над устранением уязвимостей, при помощи которых киберпреступникам удалось совершить взлом. Сроки проведения работ AGE не приводит, но известно, что часть госсервисов, немногим больше 10, восстановили свою работу.

Как пишет SecurityLab, к расследованию происшествия подключилось сразу несколько госведомств. В их числе – Агентство электронного правительства, Агентство кибербезопасности, Служба информационных технологий и кибербезопасности, а также Служба информации и безопасности Молдавии. Посильную помощь им оказывают правоохранительные органы. А также сотрудники Национального центра защиты персональных данных.

К моменту выхода материала количество участвовавших в атаке хакеров известно не было. Также не были установлены ни их личности, ни места дислокации. Власти Молдавии не уточняют, предпринимали ли киберпреступники попытки продать украденную информацию или использовать ее для атак на граждан.