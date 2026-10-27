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В центре Москвы начались проблемы с мобильным интернетом. Они продлятся три дня

Минцифры предупредило о возможных временных ограничениях мобильного интернета внутри Третьего транспортного кольца 27-29 октября 2026 г. Меры связаны с обеспечением безопасности на саммитах ФСЭГ и «Россия - Африка». Власти подчеркивают, что речь идет не о полном отключении связи: голосовая связь, домашний интернет, Wi-Fi и сайты из «белого списка» продолжат работать.

Ограничение мобильного интернета

В Москве в пределах Третьего транспортного кольца могут временно ограничить работу мобильного интернета, об этом CNews сообщили представители Минцифры.

В Москве возможны ограничения мобильного интернета 27-28 октября с 11:30 по Москве и 29 октября с 9:30. В Минцифры пояснили CNews, что меры связаны с обеспечением безопасности во время проведения саммита глав государств и правительств стран - участниц Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) и саммита «Россия - Африка», сообщили в Минцифры.

Голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi продолжат функционировать в штатном режиме. Ограничения также не затронут наиболее востребованные и социально значимые сайты и онлайн-сервисы, включенные в «белый список», писал CNews.

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Правительство Москвы
Минцифры предупредило о возможных ограничениях мобильного интернета в центре Москвы на три дня из-за саммитов

Третье транспортное кольцо (ранее Кольцо «В») - автомобильная дорога в Москве, одна из трех кольцевых магистралей города Москвы наряду с Садовым кольцом и Московской кольцевой автомобильной дорогой (МКАД). Общая протяженность составляет 35,1 км, из них около 19 км - эстакады, около 5 км - тоннели. Третье транспортное кольцо четыре раза пересекает реку Москву, в южной части проходит параллельно Малому кольцу Московской железной дороги, включает шесть тоннелей - Лефортовский, Беговой, Митьковский, Кутузовский, Шереметьевский и Гагаринский. Последние объекты - развязка с Шереметьевской улицей в Марьиной Роще и развязка с Ленинградским проспектом - полностью открыты для движения в конце 2005 г.

Отключения интернета

Отключения мобильного интернета в России начались весной 2025 г., предупреждал CNews. Власти объясняли это необходимостью обеспечения безопасности во время массовых мероприятий. В Минцифры уточняли, что точечные отключения мобильного интернета позволяют снизить точность наведения беспилотников и противостоять атакам.

Тогда же ведомство начало формировать так называемый «белый список» - перечень сервисов и сайтов, которые должны оставаться доступными в периоды таких отключений, информировал CNews. В апреле 2026 г. в список включили более 500 российских онлайн-сервисов, в том числе государственные сайты, транспортные сервисы, маркетплейсы и некоторые СМИ.

Предыдущий опыт

Аналогичные меры вводились в столице в преддверии празднования Дня Победы. 4 мая операторы «большой четверки» предупредили о возможных перебоях с мобильным интернетом и SMS в Москве и Подмосковье с 5 по 9 мая 2026 г., писал CNews.

Ограничения начали действовать около 8:00 по Москве 5 мая 2026 г. Жители сообщали о проблемах с доступом к банковским приложениям, онлайн-сервисам доставки и заказом такси. Часть водителей предпочитала работать за пределами МКАД, где связь сохранялась, либо подбирать пассажиров непосредственно на улицах. В Минцифры также сообщили, что при повторном введении ограничений операторы будут заранее предупреждать абонентов.

Удары дронов

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в ночь на 11 октября 2026 г. нанесли удар по дата-центру «Яндекса» во Владимире. Это третий центр обработки данных (ЦОД) компании, ставший целью украинских дронов. Как информировал CNews, в результате атаки дата-центр полностью остановлен.

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Пользователи сервисов «Яндекса», например, «Почты», стали получать уведомления о возникших проблемах. «Некоторые сервисы «Яндекс 360» могут быть временно недоступны. Делаем все возможное, чтобы восстановить их работу», – говорится в сообщении компании.

По данным сервиса Detector404, после атаки на дата-центр во Владимире пользователи стали жаловаться на недоступность сервисов «Яндекс Пэй» (платежная система), «Яндекс Go» (такси), «Дом с Алисой» (умный дом), «Яндекс Еда» (доставка еды) и прочие онлайн-сервисы.

Антон Денисенко

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