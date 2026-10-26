Полетели головы. Власти начали возбуждать дела за недопуск провайдеров в многоквартирные дома

ФАС России возбудила ряд дел по вступившим в силу в августе 2026 г. изменениям в КоАП, предусматривающим ответственность за нарушение лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, правил взаимодействия с оператором связи при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи. Штрафы за такие правонарушения для должностных лиц составляют от 10 до 40 тыс. руб., для юридических лиц - от 100 до 500 тыс. руб.

Новые полномочия по контролю

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России использует новые полномочия по контролю за доступом провайдеров в дома, об этом информирует пресс-служба регулятора.

В 2026 г. управляющие компании и товарищества собственников рискуют понести административную ответственность за препятствование монтажу и обслуживанию сетей связи. Согласно новым нормам, управляющие организации, товарищества собственников недвижимости, жилищно-строительные кооперативы и иные лица, которые занимаются управлением многоквартирными домами, теперь несут административную ответственность за нарушение правил взаимодействия с провайдерами при монтаже, эксплуатации или демонтаже сетей связи на общедомовом имуществе.

По сути, ФАС приступила к практическому применению обновленных полномочий по надзору за взаимодействием управляющих организаций с операторами связи. Изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) России, вступившие в силу 6 августа 2026 г., наделили регулятор соответствующими инструментами, писал CNews.

Новые меры призваны не допустить ситуаций, когда жители фактически оказываются привязаны к единственному поставщику интернета из-за ограничений со стороны управляющей организации.

Magnific - Magnific Препятствование монтажу и обслуживанию сетей связи теперь грозит УК и ТСЖ штрафами за недопуск провайдеров в многоквартирные дома

Основанием для привлечения к ответственности могут стать отказ в допуске специалистов провайдера к общему имуществу многоквартирного дома (МКД), требование платы за размещение и эксплуатацию сетей, а также бездействие, создающее препятствия для проведения работ.

За подобные нарушения должностным лицам предусмотрены штрафы от 10 до 40 тыс. руб., а юридическим лицам - от 100 до 500 тыс. руб. Если организация повторно нарушит правила, взыскание увеличится до 600 тыс. руб. - 1 млн руб. Должностным лицам при повторном нарушении также может грозить дисквалификация на срок до трех лет.

Первые административные дела

Томское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) 26 октября 2026 г. возбудило производство в отношении жилищного кооператива, не допустившего «Ростелеком» в многоквартирный дом для выполнения необходимых работ.

Тюменское УФАС также рассматривает вопрос о привлечении к ответственности товарищество собственников недвижимости (ТСН) «Радуга» за отказ предоставить доступ компании «Интеллект Телеком» к общедомовому имуществу с целью восстановления ИТ-оборудования.

Процедура подключения

В ФАС напомнили, что жильцы вправе самостоятельно выбирать поставщика интернет-услуг. Для подключения достаточно подать заявление оператору, который в течение 30 дней должен проверить техническую возможность предоставления доступа к сети. Если управляющая компания препятствует необходимым работам, провайдер может обратиться с жалобой в антимонопольную службу.

В ФАС заявили о намерении продолжать контроль за соблюдением установленных правил и применять меры реагирования при выявлении нарушений российского законодательства.

Дело группы «Пик»

Одним из наиболее резонансных стало разбирательство в отношении группы компаний «Пик» и аффилированного с ней оператора «Ловител». В сентябре 2025 г. ФАС возбудила антимонопольное дело, установив факты ограничения доступа сторонних провайдеров к инфраструктуре жилых комплексов застройщика, информировал CNews.

В январе 2026 г. регулятор обязал группу «Пик» обеспечить равный доступ операторов связи к общедомовому имуществу. В октябре служба сообщила о возбуждении административных дел с целью назначения штрафов.