Слезть с иглы не получилось. Крупная европейская страна расписалась в полной зависимости от Windows. Переход на свободное ПО отменен

Власти Дании перечеркнули все планы по отказу госаппарата страны от ПО Microsoft Office. Проект по переходу на открытый и бесплатный LibreOffice стартовал летом 2025 г., но спустя полтора года был остановлен. Тогда же сообщалось и об отказе от Windows в пользу Linux – здесь никаких остановок пока не было.

Без Office никуда

Дания отказалась от планов замены офисного пакета Microsoft Office на бесплатный аналог с открытым кодом. Как пишет портал Neowin, причиной тому стали некие технические сложности, детали которых к моменту выхода материала не раскрывались.

Как сообщал CNews, власти Дании объявили об отказе от Microsoft Office летом 2025 г. в качестве альтернативы Microsoft Office страна выбрала LibreOffice. Помимо этого звучали заявления о замене ОС Windows на Linux, но название выбранного дистрибутива не озвучивалось.

Проект получил кодовое название Collabora. Примечательно, что в ноябре 2025 г., спустя несколько месяцев после старта этого проекта, появилось ПО Collabora Office. CNews писал тогда, что его создали на замену одновременно и локальному Microsoft Office, и облачным Office 365 и Google Docs. У него открытый код, как у LibreOffice, и есть версии для Linux, macOS и Windows.

Microsoft Microsoft крепко удерживает Данию

Collabora Office – это европейское ПО, его разработали в Великобритании. Также в Европе существует суверенный офисный пакет Euro-Office на базе открытого исходного кода. Это тоже альтернатива американскому Microsoft Office, к тому же бесплатная, и создавалась она, в том числе, ради независимости от американских разработок. Как сообщал CNews, его первый стабильный релиз состоялся в июне 2026 г.

Подальше от Трампа

Заявив о желании перевести своих чиновников на свободное ПО, власти Дании обосновали это желанием снизить зависимость от американских корпораций, в данном случае Microsoft. Но преследовалась и другая цель – европейская страна намеревалась избежать влияния «нестабильной администрации» (volatile administration) Президента США Дональда Трампа (Donald Trump), пишет Neowin.

Теперь же, похоже, страна потерпела неудачу в своем амбициозном начинании, остановив масштабные усилия по замене программного обеспечения Microsoft и достижению большей технологической независимости.

О провале проекта Collabora пишет и нидерландское издание iBestuur. При этом, по его данным, в итоге Дания планировала перейти не на LibreOffice, а на Collabora Office

Дания к успеху шла. Не получилось, не повезло

На старте проекта в середине 2025 г. планировался пилотный этап перехода с участием 38 датских чиновников, целью которого было тестирование пакета программ Collabora с документами Office. Однако этот этап был прерван в связи с досрочными парламентскими выборы, которые прошли в Дании 24 марта 2026 г.

Как пишет Neowin, тогда власти Дании заявили, что эксперимент завершен и не будет возобновлен. Он также подтвердил, что оценка производительности Collabora по сравнению с Microsoft Office не проводилась.

Хотя никто не оценивал итоги пилотного перехода, в конце 2025 г. в интернете появлялись сообщения о том, что официальные лица сталкивались с проблемами форматирования документов, такими как пустые страницы при открытии документов Office в Collabora и наоборот. Это не особенно удивительно, поскольку Collabora использует формат Open Document Format (ODF), а не собственную спецификацию Microsoft OOXML. Спецификация Microsoft ранее также создавала проблемы для других поставщиков, таких как The Document Foundation (TDF) от LibreOffice.

Не первая и не последняя

Дания – не единственная страна, которая отказывается от ПО Microsoft. К примеру, в администрации Мюнхена (Германия) с 2003 г. идет переход на Linux с периодическими возвращениями на Windows и обратно на СПО.

В апреле 2024 г. CNews писал, что немецкая земля Шлезвиг-Гольштейн объявила о своем намерении перевести 30 тыс. правительственных компьютеров с Microsoft Windows и облачного сервиса Office 365 на Linux и LibreOffice соответственно. Дата финиша проекта, получившего название Linux Plus 1 – 2027 г.

В марте 2025 г. CNews сообщал, что Евросоюз намерен отказаться от использования Windows на фоне ухудшения отношений с США. Ее заменят на одну из модификаций американского Linux-дистрибутива Fedora, в который встроят интерфейс, напоминающий Windows.

В начале сентября 2026 г. стало известно, что власти Швейцарии масштабируют инициативу по пробному переходу на открытое ПО. В качестве альтернативы доминирующему на правительственных компьютерах Microsoft 365 для проведения пилота был выбран немецкий пакет openDesk.

В конце сентября 2026 г. CNews сообщал, что рабочие места в государственных органах Нидерландов переведут на ПО на базе открытого кода, работоспособность которого не зависит от прихотей вендоров, в том числе зарубежных. В основу экосистемы, разрабатываемой в рамках проекта DAWO, ляжет уникальная операционная Linux-система NixOS.