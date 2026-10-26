Санкции побоку. К российскому госзаказу рвется ИТ-компания с корнями в пригороде Вашингтона и крепкими связями в США

Тренд на бегство западных ИТ-компаний из России может закончится. В реестр российского ПО для работы с госзаказом собралась ИТ-компания ООО «ДжетРуби Эйдженси». У нее есть востребованное программное решение «HR ERP: Система управления персоналом ИТ-отделов». Как выяснил CNews, у компании прочные американские корни, а ее основатель до сих пор позиционирует себя в соцсетях как топ-менеджер одноименной JetRuby Agency, чья локация указана в пригороде Вашингтона.

Заявление в реестр отечественного ПО

Зарегистрированная в Краснодаре ООО «ДжетРуби Эйдженси» подало заявление в Минцифры для включения в реестр отечественного ПО программного решения «HR ERP: Система управления персоналом ИТ-отделов». Класс программного обеспечения: средства финансового менеджмента, управления активами и трудовыми ресурсами (ERP). ПО позиционируется как сходное с Workday и SAP Success Factors, их разработчики покинули Россию из-за санкций. Предлагаемое решение создано сотрудниками разработчика на основе Open Source-решений, права на него зарегистрированы в Роспатенте.

Заявление подано в сентябре 2026 г., а зарегистрировано 9 октября 2026 г. Пока оно находится в статусе: готовится экспертная оценка, следует из материалов Минцифры, с которыми ознакомился CNews.



Предлагаемая HR:ERP реализует концепцию единой ERP-архитектуры, устраняющей интеграционный барьер между разрозненными HR-сервисами, и предусматривает проактивный предиктивный подход к управлению персоналом на основе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Операционная система сервера: Linux-совместимая ОС. Программное обеспечение поставляется по модели SaaS и размещается на серверной инфраструктуре правообладателя. Для клиентских рабочих мест достаточно современного веб-браузера и стабильного подключения к сети Интернет; установка дополнительного ПО на стороне пользователя не требуется, говорится в документации, приложенной к решению.

В настоящее время у компании нет ПО в реестре, следует из данных «Контур Фокуса». Если компания попадет в реестр, то сможет поставлять свое решение в рамках госзаказа, а также получать налоговые льготы.

Что за компания «ДжетРуби Эйдженси»?

К заявке приложена ссылка, по которой можно найти документацию. Ведет она на сайт «Цифра:пром», на котором указаны контактные данные «ДжетРуби Эйдженси». Например, контактный телефон, который, как выяснил CNews, ранее использовался для связи с одноименной американской JetRuby Agency в России. Примечательно, что номер до сих пор указан на карточке американской компании на карьерном сайте Habr.ru. CNews попытался дозвониться по нему до представителя компании, но столкнулся только с короткими гудками. Также компания не откликнулась на запрос CNews, отправленный на указанный на ее сайте email на домене jutruby.ru. Сам домен не работает, однако, согласно архивным копиям, ранее его оформление полностью совпадала с оформлением сайта американской JetRuby – Jetruby.com, а сама компания позиционировала себя как международная.

Основатель и директор российской «ДжетРуби Эйдженси» Дмитрий Бакликов указал в ЕГРЮЛ e-mail с доменом Jetruby.com. CNews отправил запрос на этот адрес, но никто не откликнулся. У Бакликова также есть ИП в России, зарегистрированное в Севастополе.

На сайте «Цифра:пром» говорится, что «ДжетРуби Эйдженси» работает с 2015 г., с 2019 г. у нее аккредитация ИТ-организации, с июля 2026 г. аккредитация подтверждена в Минцифры России. Также с декабря 2025 г. компания входит в реестр малых технологических компаний России.

Краснодарская компания также указала, что создает свободное ПО, у него более 50 млн установок. Среди пользователей – netflix.com и github.com, хвасталась компания.

Связь с основателем американской JetRuby

Узнать больше о JetRuby и ее основателях CNews удалось через американскую социальную сеть LinkedIn (заблокирована в России). Дмитрий Бакликов фигурирует там как коллега основателя американской JetRuby Ивана Линко. Линко не только упоминает Бакликова, их профили связаны общими местами работы. Так, в LinkedIn оба предпринимателя называют себя топ-менеджерами расположенной в США Digital Future Group, выделенной при разделении JetRuby. Кроме того, и Бакликов, и Линко указывают, что до сих пор работают в JetRuby (локация которой указана то в Александрии, расположенной неподалеку от Вашингтона, то в Сан-Франциско). В качестве своего места жительства на 24 октября 2026 г. Бакликов отмечал Турцию, а Линко – Дубай.

На LinkedIn JetRuby Agency позиционирует себя как команда разработчиков Ruby on Rails и мобильных приложений из Восточной Европы. «Наши клиенты находятся по всему миру – в США, Европе и Австралии. Это сертифицированная по стандарту ISO компания по разработке программного обеспечения, ориентированная на технологии ИИ (AI-native)», — сообщает организация. При этом Линко указывает, что JetRuby как технологическая компания специализировалась на привлечении талантов восточноевропейских разработчиков в западные страны. 30% разработчиков родом из Украины, отметил он в одном из постов, посвященном релокации после начала СВО. По информации Линко, четыре года назад в компании присутствовали российские разработчики. Линко отмечал, что сотрудников перевезли подальше от опасных мест после начала конфликта, адаптировали к безопасной среде.

В России американская компания описывала себя более смело, чем в американской соцсети. Так, на карьерном сайте «Хабра» CNews обнаружил карточку компании с реквизитами как российской одноименной компании из Краснодара, так и американской. В описании JustRuby упоминает среди клиентов некие «загадочные non-profit организации».

«Мы сотрудничаем как с крупными европейскими корпорациями, так и с основателями хипстерских стартапов из Калифорнии. Иногда мы даже занимаемся разработкой проектов для загадочных и в то же время очень интересных non-profit организаций. В качестве примера можно привести исследование рынка медикаментов в США для фармацевтических производителей», — указала компания.

Жалобы сотрудников

Обнаружить заявления американской JetRuby об уходе из России CNews не удалось. Ее сотрудники на «Хабре», а также сайте отзывов Dreamjob.ru (экосистема hh.ru) в качестве локаций после 2022 г. продолжали указывать Краснодар и Севастополь, но были и те, кто писал, что они в США в 2024-2026 гг. Но, судя по отзывам на карьерных сайтах, дела у компании в России шли сложно. В одном из последних отзывов сотрудник указал, что JetRuby переживает ряд очень токсичных увольнений. Достойных проектов нет, утверждает автор отзыва, а «старички» пишут заявления на увольнение. «Я думаю, Ивану дальше с таким подходом вообще не выжить на рынке», — утверждал сотрудник на «Хабре».

Один из бывших сотрудников на Dreamjob.ru также пожаловался, что в Краснодаре офис довольно бедный, из «плюшек» в основном история про аккредитацию и возможную бронь от мобилизации. Другой работник из Краснодара написал, что в компании требуют подписать «ученический договор», при нарушении грозят судом.

По данным «Контур.Фокус», финансовые результаты «ДжетРуби Эйдженси» в России действительно не выглядят впечатляющими. Чистая прибыль за 2025 г. составила всего 1,5 млн руб., выручка за последние три года колеблется от 48 млн руб. до 35 млн руб.

Комментарий Минцифры

В Минцифры CNews прокомментировали возможную связь стремящейся к реестр компании с недружественной страной. По информации пресс-службы ведомства, для государственной аккредитации ИТ-компании Минцифры под запретом находятся владение, управление или контроль юридического лица иностранным физическим или юридическим лицом.

«Согласно ЕГРЮЛ единственным владельцем ООО «Джетруби Эйдженси» является гражданин России», – сообщили в ведомстве.

Также в Минцифры России уточнили, что в настоящее время заявка компании ООО «Джетруби Эйдженси» находится на экспертизе. Проверка заявления осуществляется в соответствии с установленными Правительством правилами, которые не позволяют включать в реестр иностранное ПО, права на которое не принадлежат гражданам России.

Из-за американских санкций, принятых в связи с ситуацией на Украине, часть западных ИТ-компаний вынуждена была покинуть российский рынок наряду с другими иностранными предпринимателями. Как заявил 25 октября 2026 г. президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, что «некоторые западные компании чуть не плакали, когда были вынуждены уйти с российского рынка под давлением своих стран.

«Когда уходили под давлением западноевропейских правительств некоторые компании – чуть не плакали наши друзья из этих стран», — вспомнил президент.

Он подчеркнул, что Европа таким образом сама отрезала себя от большого рынка. Он также назвал «глупым» решение запретить все российское у себя.

До этого Путин указал, что Россия не выгоняла зарубежные компании с рынка и никому не мешала, предоставляя максимально благоприятные условия для работы. По словам президента, на него лично выходят представители крупного иностранного бизнеса, которые хотят обсудить условия своего возвращения на российский рынок. Глава государства отметил, что не против, чтобы они вернулись в Россию, однако прежде надо посмотреть, «кто как себя вел», указал глава государства.

Мнение экспертов

По мнению опрошенных CNews участников рынка, краснодарская компания целится на весьма привлекательный рынок, ниши на котором стали свободны после ухода крупных иностранных игроков. Но вряд ли ее так просто пустят.

«Пока на рынке, во всяком случае официально, не было кейсов возврата крупных иностранных ИТ-компаний в Россию. Конечно, за последние годы было заключено множество партнерских соглашений, но с дружественными странами, например, с Китаем», – рассказал CNews Константин Смирнов, управляющий партнер ГК «КОРУС Консалтинг».

По словам эксперта, российский рынок является достаточно перспективным для зарубежных вендоров, вероятно, многие из них хотели бы развивать здесь свои продукты и зарабатывать деньги. «Стоит отметить, что уход с рынка многих иностранных ИТ-компаний в 2022 г. нанес им даже не финансовый, а значительный репутационный ущерб – многие страны убедились, что некоторые крупные игроки ИТ-рынка могут не выполнять своих обязательств по каким-то политическим причинам», — добавил Константин Смирнов.

Эксперты также полагают, что небольшая ИТ-компания, какой выглядит «ДжетРуби» без учета влияния американской структуры, вряд ли может создать полноценную ERP-систему с нуля за короткий срок, опираясь только на российскую базу. Тем временем российские ИТ-компании вложили в создание таких систем много труда.

«Создать полноценную ERP-систему с нуля — задача на годы. Дело не только в объеме кода, но и в накопленной бизнес-логике, отраслевой экспертизе и опыте крупных внедрений. Даже с использованием ИИ быстро воспроизвести этот опыт невозможно», – пояснил CNews генеральный директор «Галактики» Алексей Телков.

По словам эксперта, во всем мире сегмент тяжелых ERP сосредоточен вокруг двух ключевых игроков – SAP и Oracle. Россия движется по тому же пути. Поэтому количество продуктов в реестре российского ПО не отражает реальную структуру рынка. Для крупных предприятий важны не только заявленная функциональность, но и подтвержденный опыт масштабных внедрений, глубокое понимание отраслевых процессов и способность развивать систему на протяжении многих лет. Такой опыт есть, в частности, у «1С» и «Галактики», считает Телков.

При этом задача российских разработчиков не ограничивается заменой зарубежного ПО. Предприятиям важно не только перенести существующие процессы, но и найти возможности для повышения эффективности бизнеса. Например, на базе «Галактика MES» и «Галактика EAM» предлагается выстраивать сквозное управление производством – от планирования и диспетчеризации до обслуживания оборудования. Следующий шаг – развитие ERP с помощью ИИ, добавил эксперт.

Директор департамента реализации инфраструктурных проектов «Софтлайн Решения» (ГК Softline) Виталий Попов, указал, что на рынке есть несколько сильных игроков.

«В первую очередь 1С, которая в этом сегменте всегда занимала прочные позиции, у нее выстроенная и понятная модель. Но это коробочный продукт: то же «1С:Предприятие» – серьезная система, доработка которой иногда занимает годы. Есть «Галактика», Global ERP, есть лоукод и BPM-платформы, отраслевые системы. Появляются и нишевые решения, например для сектора профессиональных услуг», — рассказал Попов.

При этом именно спецификация ERP на кадровый рынок для ИТ может быть на руку ее разработчику.

По словам Попова, после ухода крупных зарубежных вендоров с их коробочными продуктами и готовыми модулями многие стремятся занять освободившееся место, и это логичное развитие рынка. Универсальная ERP подходит не всем, у каждого бизнеса своя специфика», – отметил Виталий Попов.

По его словам, типовые функции в целом закрываются: бухгалтерский учет, налоги, закупки, склад. Но в крупных компаниях, где стояло глубоко кастомизированное западное решение, ситуация значительно сложнее. ERP внутри такой организации не просто учетная система, это ядро всей бизнес-архитектуры, указал эксперт.

«Вокруг него построены десятки и сотни интеграций, на нем завязаны отчетность и бизнес-процессы. Заменить его одним решением невозможно. Поэтому значительная часть крупных компаний не идет путем одномоментной замены: миграция происходит поэтапно, отдельные блоки выводятся из системы и переносятся», — констатировал Попов.