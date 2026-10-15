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Власти заставят микроэлектронные компании использовать не менее 30% российского оборудования. Потом поднимут до 50%

С 2027 г. предприятия, строящие или модернизирующие микроэлектронные производства на бюджетные средства, должны будут использовать не менее 30% российского оборудования — с ростом до 50% к 2030 году. Мера вводится при износе оборудования в отрасли на уровне 50%.

Квота на использование

Как выяснил CNews, с 2027 г. Минпромторг вводит обязательную квоту на использование российского микроэлектронного оборудования при строительстве и модернизации производств. Речь идет только о предприятиях, которые привлекают для строительства бюджетные средства. Об этом в рамках форума «Микроэлектроника 2026» рассказала заместитель директора департамента и тяжелого машиностроения Фатима Дзодзикова.

По данным презентации ведомства, минимальная доля отечественного оборудования при использовании бюджетных средств составит 30% в 2027 г., 40% — в 2028 г. и 50% — в 2030 г. Из презентации не ясно, исчисляется эта доля в единицах оборудованиях или в потраченных на него деньгах.

Представители Минпромторга не ответили на запрос CNews.

Российское оборудование

Сейчас российским признается оборудование по коду 28.99.2 ОКПД 2 и ОКВЭД 2 — это специальное оборудование и аппаратура для микроэлектроники: производства полупроводниковых слитков, пластин, интегральных схем, плоскопанельных дисплеев и печатных плат.

Код охватывает станки и установки для выращивания слитков, обработки кремниевых пластин, выпуска полупроводниковых приборов и ЖК/OLED-экранов. С 2027 г. список пополнится установками «кристального» цикла, вакуумными камерами, механизмами загрузки и выгрузки пластин и пр.

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Власти вводят квоту на использование оборудования

Объем выпуска оборудования для российской электронной промышленности в текущем году может увеличиться почти на 5%, до 5,58 млрд руб., сообщал представитель Минпромторга на конференции «Электронное машиностроение» в Минске. В 2025 г. показатель составлял 5,32 млрд руб., в 2024 г. — 4,93 млрд руб., в 2023 г. — 2,93 млрд руб.

Как это скажется на отрасли

Введение обязательных квот представляется обоснованным инструментом стимулирования отечественного электронного машиностроения, считает Вадим Аникин, директор направления «Господдержка» Strategy Partners. «Производство специального технологического оборудования характеризуется высокой капиталоемкостью, длительными циклами разработки и необходимостью значительных инвестиций в испытания и сертификацию, — продолжает он. — В таких условиях гарантированный спрос со стороны микроэлектронных предприятий может стать важным фактором развития российских производителей».

При этом Аникин отмечает, что преждевременное ограничение использования зарубежных установок при отсутствии сопоставимых отечественных аналогов может привести к увеличению стоимости и сроков реализации инвестиционных проектов. Потому что пока наш рынок специального технологического оборудования находится на этапе активного формирования и степень технологической готовности существенно различается по отдельным производственным направлениям, отмечает Аникин.

«Наиболее сложная ситуация сохраняется в сегменте кристального производства, где необходим широкий комплекс взаимосвязанных установок для литографии, нанесения покрытий, травления, очистки, метрологии и контроля качества», продолжает он. По словам Аникина, несколько более благоприятная ситуация складывается в сегментах сборки, корпусирования и отдельных вспомогательных технологических операций, где существуют предпосылки для постепенного расширения применения отечественного оборудования.

Финансовая поддержка предприятий разделена на две части, пояснил CNews Лапотко Константин, руководитель проектов SNDGLOBAL. «Разработчики станков получают субсидии на НИОКР, это помогает им оплатить проектирование и сборку первых прототипов, — продолжает он. — А вот для заводов-заказчиков главным финансовым плечом остается Фонд развития промышленности». Плюс работает механизм своеобразного государственного кешбэка — фабрике могут вернуть до 30% от цены купленного отечественного станка (но не более 50 млн рублей за единицу).

Износ оборудования на заводах

По данным Минпромторга, уровень износа оборудования в отрасли составляет 50%. А накануне CNews сообщал, что более 60% парка технологического оборудования для кристальных производств группы «Элемент» выпущено до 2000 года, а 43% — до 1990 г. То есть срок службы этих установок превышает 35 лет. Эксперты называют ситуацию ненормальной: полезный срок службы сложного промышленного оборудования составляет 20 лет, а для ведущих производителей — до 15 лет.

Изношенность оборудования на отечественных заводах подтверждают и собеседники CNews. «Потребность в модернизации производственных мощностей охватывает значительную часть российской микроэлектронной отрасли и связана как с обновлением действующих технологических линий, так и с созданием новых производств», подтверждает Аникин.

«Основной спрос на оборудование будет формироваться в сегментах кристального производства, сборки, корпусирования и тестирования электронных компонентов», говорит он.

Существующие производственные мощности российской микроэлектроники превышают 100 тыс. полупроводниковых пластин в год (в 200 мм эквиваленте), при этом реализация запланированных проектов может обеспечить их увеличение до ~400 тыс. пластин к 2030 году. Таким образом, речь идет о расширении производственной базы примерно в четыре раза, приводят в Strategy Partners.

Кристина Холупова

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