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Путин призвал повысить координацию спецслужб с бизнесом на фоне гибридной агрессии против России

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам кибербезопасности. Глава государства рассказал о развитии цифровой инфраструктуры, укреплении технологического суверенитета и внедрении ИИ-технологий. Особое внимание 14 октября 2026 г. он уделил взаимодействию правоохранительных органов и бизнеса для повышения защищенности цифровой среды.

Совещание по вопросам кибербезопасности

Президент России Владимир Путин потребовал усилить взаимодействие правоохранителей и бизнеса для защиты цифровой среды, ведь киберугрозы на фоне гибридной внешней агрессии выходят на новый уровень, передает пресс-служба Кремля.

14 октября 2026 г. Владимир Путин провел совещание, посвященное кибербезопасности. Глава государства затронул темы развития цифровой инфраструктуры, укрепления технологического суверенитета и внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Особое внимание было уделено взаимодействию правоохранительных органов и бизнеса в целях повышения защищенности цифровой среды.

Развитие цифрового контура

Россия последовательно выстраивает цифровой контур экономики и социальной сферы, заявил глава государства. Страна продолжает укреплять суверенитет, в том числе в области цифровой инфраструктуры.

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Президент России
Президент России Владимир Путин

Отмечено также и активное распространение онлайн-сервисов на базе ИИ-технологий. Параллельно в 2026 г. внедряются современные подходы к хранению, обработке и передаче данных, а также развиваются актуальные средства коммуникации.

«Мы системно и последовательно выстраиваем, формируем цифровой контур экономики и социальной сферы», - подчеркнул Путин.

6 октября 2026 г. премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о том, что в России строятся 42 центра обработки данных (ЦОД) с инвестициями более 280 млрд руб. Он добавил, что формируется генеральная схема размещения таких объектов. Приоритет - территории с профицитом электроэнергии, наличием атомных электростанций (АЭС) или гидроэлектростанций (ГЭС).

По информации «Ведомостей», доля выручки от продажи облачных решений у профильных провайдеров составляет в среднем 80-90% и будет расти. В 2026 г. облако стало основным продуктом, а не дополнительной услугой при дата-центрах.

Координация и предложения по безопасности

Владимир Путин призвал усилить координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и иными структурами.

Глава государства выразил ожидание предложений, направленных на повышение уровня цифровой безопасности в стране.

22 сентября 2026 г. Путин отметил угрозу, которую несет распространение ИИ, назвав это главным вызовом в сфере инфокоммуникаций. Глава государства подчеркнул необходимость создания актуальных правил, направленных на обеспечение надежной защиты и конфиденциальности информации. По его словам, повышение эффективности в противодействии ИТ-угрозам со стороны ИИ становится особенно значимым.

Комментарий пресс-секретаря

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал совещание по кибербезопасности 14 октября 2026 г. как системное.

Однако представители некоторых государств пытаются использовать новые технологии в качестве оружия, отметил представитель Кремля. По его словам, это несет угрозу для целых секторов экономики любой страны. В связи с этим Песков подчеркнул, что Россия должна быть готова к новым вызовам.

Рост киберугроз

По данным Positive Technologies, в III квартале 2026 г. количество попыток вторжений с использованием ИИ выросло примерно в пять раз относительно II квартала 2026 г. и достигло 1,7 млн. В результате доля кибератак с использованием ИИ в общем объеме угроз выросла с 1,1 до 5,6%., писал CNews.

Аналогичную динамику фиксируют также специалисты Kaspersky ICS-CERT и международной компании ESET.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Такой рост количества уникальных образцов троянов специалист группы киберразведки Threat Intelligence (TI)-департамента экспертного центра безопасности Positive Technologies Денис Казаков связывает с геополитическим контекстом.

Большинство отслеживаемых группировок ориентированы именно на Россию и страны Содружества Независимых Государств (СНГ). На фоне продолжающегося конфликта на Украине объективно увеличилось число активных кампаний против российской ИТ-инфраструктуры. Также, по словам Казакова, в 2025 г. появились ИТ-уязвимости, которые со временем начали использовать группировки.

«Один раз попав в обращение, такой ИТ-инструмент тиражируется, и поток образцов программного обеспечения (ПО) растет нелинейно», - поясняет он.

Из особенностей появившихся с начала 2026 г. образцов вирусов Казаков назвал создание софта на новых языках - PhantomCore переписал свой бэкдор с языка программирования C# на Go, а также группировки в кибератаках стали использовать новые сommon vulnerabilities and exposures (CVE) т.е. список известных ИТ-уязвимостей.

Антон Денисенко

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