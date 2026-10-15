Экс-главу ведущего интегратора Минтранса судят за ИТ-систему, у которой не было пользователей

В рамках рассмотрения в суде уголовного дела бывшего гендиректора «Защитаинфотранс» Вячеслава Смирнова Минтранс предъявил ему гражданский иск о взыскании 72 млн руб. Средства были потрачены «Защитаинфотранс» на эксплуатацию ИТ-системы СС ТМК, у которой не было пользователей.

Иск Минтранса к бывшему гендиректору «Защитаинфотранс» Вячеславу Смирнову

Министерство транспорта предъявило гражданский иск к бывшему гендиректору подведомственного ему ФГУП «Защитаинфотранс» Вячеславу Смирнову на сумму 72 млн руб.

Такую сумму «Защитаинфотранс» потратила на эксплуатацию СС ТМК (Система сбора результатов технического мониторинга и контроля), которая, по мнению Минтранса, «не использовалась по функциональному назначению».

Иск был подан в рамках рассматриваемого сейчас в Басманном районном суде Москвы уголовного дела в отношении Смирнова. Сам Смирнов находится под стражей с конца 2024 г. Тогда же был арестован бывшей заместитель министра транспорта Алексей Семенов, который курировал деятельность «Защитаинфотранса». Рассмотрение уголовных дел в отношении Смирнова и Семенова началось синхронно весной 2026 г.. в Басманном суде, но впоследствии суд вернул дело Семенова в прокуратуру.

Фотобанк Freepik - Racool_studio Бывшему гендиректору «Защитаинфотранса» Вячеславу Смирнову Минтранс предъявил иск о взыскании 72 млн руб., потраченных на эксплуатацию ИТ-системы СС ТМК, у которой не было пользователей

Как указано на сайте Минтранса, ФГУП «Защитаинфотранс» - это «ведущий системный интегратор транспортной отрасли России в области транспортной и информационной безопасности, а также внедрения информационных технологий».

Что такое СС ТМК

СС ТМК является частью ЕГИИС ОТБ (Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности). Единым исполнителем работ по созданию ЕГИС ОТБ правительство назначило «Защитаинфотранс».

СС ТМК разрабатывалась с 2011 г. по поручению Правительства. Система была введена в эксплуатацию в 2013 г. и проработала до 2022 г.

Система должна была собирать, анализировать и передавать данные о работе систем безопасности (видеонаблюдение, досмотр, оповещение и т.д.) на объектах транспортной инфраструктуры (аэропорты, вокзалы и т.д.). Пользователями системы должны были стать силовые ведомства – МВД (Министерство внутренних дел), ФСБ (Федеральная служба безопасности) и пр.

В 2020-2021 гг., после смены руководства «Защитаинфотранс», Минтранс инициировал проведение проверки работы предприятия и обнаружил, что у СС ТМК, кроме тестовых пользователей, не было абонентов. Это и стало причиной предъявления обвинений Смирнову и Семенову.

Почему СС ТМК не получила пользователей

В суде по просьбе защиты Смирнова были допрошены бывшие заместители гендиректора «Защитаинфотранс»: Сергей Пряников, Игорь Сидоров и Юрий Бойко. Пряников и Сидоров также признали, что были сослуживцами Смирнова.

Сергей Пряников подробно рассказал о причинах неудач СС ТМК. Система была готова к использованию, а «Защитаинфотранс» занималась сертификацией оборудования транспортной безопасности на предмет возможного взаимодействия с СС ТМК. Было выдано 22 сертификата на серийное производство соответствующего оборудования. Сертификацию производили пять испытательных лабораторий.

Возможность подключения к СС ТМК рассматривалась властями Москвы, Казани (столица Республики Татарстан), Ялты (Республика Крым) и т.д. Но субъекты транспортной инфраструктуры отказались к ней подключаться, так как не было соответствующей законодательной базы, а добровольно тратить деньги на подключение к СС ТМК они не хотели, рассказал Пряников.

В результате не удалось проверить возможность работы оборудования транспортной безопасности на предмет сопряжения с СС ТМК, и при испытаниях приходилось ограничиваться имитатором.

В 2015 г. на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект с поправками в Закон «О транспортной безопасности», предусматривающий необходимость подключения к СС ТМК.

В 2016 г. Правительство выпустило постановление о необходимости обеспечения передачи данных с объектах транспортной инфраструктуры в СС ТМК. Но рассмотрение законопроекта затянулось, а в 2019 г. Госдума приняла его в иной редакции: вместо «передача данных» говорилось лишь о «предоставлении доступа».

По словам Пряникова, это – разные вещи, и итоговая редакция закона не налагает на субъекты транспортной инфраструктуры о необходимости подключаться к СС ТМК, В итоге к СС СТМ так никто и не подключился.

При этом «Защитаинфотранс» еще в 2015 г. в письме в Минтранс предупреждала о сложившей коллизии. Это было отражено в межведомственном совещании с участием представителей Минтранса, Минцифры, ФСБ, МВД и Ространснадзора.

В совещаниях участвовал и тогдашний директор департамента цифровой трансформации Минтранса Дмитрий Баканов (сейчас возглавляет госкорпорацию «Роскосмос»).

ФСБ писала проект нормативной базы, который бы обеспечил передача данных видео-фиксации с объектов транспортной инфраструктуры в СС ТМК. Пряников также предлагал отключить СС ТМК, но ему объяснили, что потом ее будет «дорого включать обратно».

Даже в 2019 г., когда Госдума приняла закон в измененном виде, рассматривались варианты сохранения СС ТМБ. Так, в 2020 г. вышел приказ министра транспорта о необходимости подключения к СС ТМК объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности (то есть только части из тех объектов, которых предполагалось подключать к системе изначально). Но, по сведениям Пряникова, этот приказ не был выполнен. Также рассматривались варианты об использовании СС ТМК в рамках АПК «Безопасный город». Но в итоге применения системе так и не нашли.

Остальные допрошенные свидетели также подтвердили такую версию событий. При этом Сидоров добавил, что у СС ТМК все-таки было три пользователя, включая Аэроэкспресс и Щелковский автовокзал (Подмосковье). Сидоров также добавил, что сейчас, из-за отсутствия СС ТМК, передача данных с объектов транспортной инфраструктуры осуществляется в ручном режиме – сотрудники правоохранительных органов приходят для этого в специальные комнаты.

Должна ли была «Защитаинфотранс» искать пользователей для СС ТМК

В конце заседания представитель обвинения попросил допросить представителя Минтранса как лицо, подавшее гражданский иск. В ходе допроса между ним и Смирновым начался спор. Смирнов пытался понять, каким образом Минтранс вычленил расходы на поддержания СС ТМК от других расходов на поддержание ЕГИС ОТБ, и учитывались ли при этом расходы на покупку серверов и лицензий.

Также Смирнов пытался понять у представителя гражданского истца, почему он считает, что в задачи «Защитаинфотранс» входило подключение пользователей СС ТМК, тогда как, по мнению подсудимого, «Защитаинфотранс» должна была лишь поддерживать СС ТМК в рабочем состоянии. Представитель Минтранса уклончиво отвечал на эти вопросы.

Тогда судья Т. Вахрамеев вмешался в допрос и попробовал сам сформулировать вопрос: «Подсудимый считает, что его задачей было лишь налить воду в бассейн, а приводить детей купаться должны были другие люди. Вы считаете, что они должны были и детей привезти, и обеспечить им купание?» Представитель Минтранса вновь ограничился констатацией того факта, что пользователей у СС ТМК не было.

Уклончивые ответы представителя Минтранса вызывали недовольство сидящих в зале бывших коллег Смирнова по «Защитаинфотранс». А последний ответ вызвал у них смех. «Группа поддержки, спокойно себя ведите», - потребовал судья Вахрамеев.

Смирнов также попытался спросить у представителя Минтранса, почему он один является гражданским ответчиком. «Это вам адвокат расскажет, не бойтесь, там и другие будут», - ответил ему судья.

Обвинения против бывших чиновников Минтранса и руководителей «Защитаинфотранс»

Дело Вячеслава Смирнова – лишь эпизод в череде разбирательств вокруг бывших руководителей «Защитаинфотранс» и экс-чиновников Минтранса.

В конце 2025 г. Симоновский районный Москвы признал виновными другого бывшего гендиректора «Защитаинфотранс» Юрия Спасского, его бывшего заместителя Виктора Парахина и бывшего замруководителя дирекции по ИТ предприятия Романа Лаврентьева.

Парахин и Спасский получили по 7,5 лет лишения свободы, Лаврентьев- 6,5 лет. Одновременно был удовлетворен гражданский иск Министерства транспорта о взыскании с обвиняемых 60 млн руб.

Претензии были связаны с заключенным в конце 2020 г. между Минтрансом и «Защитаинфотранс» контрактом на доработку ЕГИС ОТБ с целью обеспечения межведомственного взаимодействия во время эпидемии короновируса.

Сумма контракта составила 99 млн руб., а для его выполнения «Защитаинфотранс» привлекла компании «Инфорион» и «Статус Комплайнс» . По мнению следствия, к моменту выполнения работ «Защитаинфотранс» уже выполнила значительную часть работ, а денежные средства просто выводились через упомянутые компании, «которые якобы была связана с обвиняемыми.

Весной 2026 г. Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к Спасскому, Парахину, Смирнову, Семенову, членам их семей, а также владельцу «Инфорион» Александру Селеменеву и владельцу «Статус Комплайнс» Александру Андрушенко о взыскании 6 млрд руб.

Суд обратил в доход государства движимое и недвижимое имущество ответчиков, включая доли в «Инфорион» и «Статус Комплайнс».

Генпрокуратура считает, что в 2009 г. ответчики создали коррупционную схему по выводу бюджетных средств из «Защитаинфотранс» в «Статус Комплайнс» и «Инфорион». При этом в «Инфорион» изначально была совладельцем и работала на руководящих должностях Ольга Смирнова, жена Вячеслава Смирнова. А с 2022 г. Смирнов, уйдя из «Защитаинфотранс», стал владельцем 50% в данной компании.

В конечным счете денежные средства поступали в немецкую компанию SPI, совладельцами которой, по данным генпрокуратуры, были бывшая жена Семенова Ольга Корнилова и бывшая жена Парахина Анна Круглова.

В рамках процесса над Вячеславом Смирновым представитель обвинения попытался задать вопрос Игорю Сидорову, знает ли он о Викторе Парахине и компании «Инфорион». Защитник Смирнова пыталась снять этот вопрос как не относящийся к делу, нор судья отклонил протест. Впрочем, Бойко ограничился ответами, что знал об эти лицах. Прения между сторонами назначены на 29 октября 2026 г.