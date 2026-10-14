Аэропорт «Шереметьево» закупает СХД, которые продолжат работу при физическом поражении ЦОД

Аэропорт «Шереметьево» объявил закупку отечественных систем хранения данных (СХД), созданных по технологиям, обеспечивающим работу ИТ-инфраструктуры аэрогавани даже при физическом поражении ЦОД. Компания готова потратить 145 млн руб., еще 80 млн будут направлены на отказоустойчивые СХД. Эксперты отмечают рост спроса на такие решения на фоне атак ВСУ на дата-центры в России.



Ищет оборудование

Как выяснил CNews, аэропорт «Шереметьево» («МАШ», базовый хаб «Аэрофлота») 13 октября 2026 г. объявил сразу две закупки на общую сумму 225 млн руб. — ему требуются мощные системы хранения данных (СХД) для модернизации ИТ-инфраструктуры. Заявки принимаются до 23 октября 2026 г., поставка должна быть совершена в срок до 18 декабря 2026 г.

Закупка проводится на основании отчета по обеспечению ИТ-систем АО «МАШ» и дочерних обществ ресурсами ЦОД АО «МАШ» 2026 г., следует из документации для поставщиков, с которой ознакомился CNews.

© aapsky / Фотобанк Фотодженика "Шереметьево" закупает российские системы хранения данных

В рамках первого тендера на 145 млн руб. купят три СХД. Речь идет о масштабировании уже внедренной экосистемы Aerodisk. Так, будут приобретены две тяжелые СХД (High-End) с поддержкой от 500 дисков на массив, синхронной репликацией и созданием метрокластеров. Одна из СХД оценивается в 84 млн, а вторая — в 53 млн. Форматированный объем дискового пространства (полезный объем, с учетом RAID 6 (технологии, когда массив продолжает работу при поломке части дисков)) первой СХД должен составить не менее 230 ТБ (типа накопителя SSD SAS 12 Гб/с), второй — не менее 339 ТБ (тип накопителей NL-SAS 7200 rpm).

Также планируется приобрести модуль расширения за 6 млн руб., который должен быть полностью совместим с уже имеющейся у «Шереметьево» отечественной системой Aerodisk Engine N4 и работать на операционной системе «Аэродиск Восток».

Во втором тендере на 80 млн руб. речь идет о закупке трех средних СХД (Mid-Range) — это поддержка от 150 дисков на массив, режим ALUA без прерывания доступа. Одно из условий — аппаратная часть и софт должны быть единым продуктом от одного производителя. Типы накопителей NL-SAS 7200 rpm и SSD SAS 12 Гб/с, объем дискового пространства от 160–200 ТБ.

Обе закупки требуют полной совместимости с ключевым российским системным ПО — ОС Astra Linux, «РЕД ОС» и средой виртуализации zVirt. Все поставляемые СХД должны быть включены в Реестр российской промышленной продукции, а софт на них — в реестр отечественного ПО Минцифры.

Спасти аэропорт

В закупке описана архитектура, которая позволяет добиться катастрофоустойчивости и непрерывности работы аэропорта, даже если его ЦОД пострадает, рассказали эксперты. Предусмотрено создание создание метрокластеров и наличие технологии синхронной и асинхронной репликации на существующую систему хранения Aerodisk Engine N4 AQ440. Такая возможность должна быть подтверждена официальным письмом от производителя оборудования Aerodisk Engine N4 AQ440. При такой конфигурации, если один ЦОД физически «погибает», второй автоматически и мгновенно подхватывает его функции.

«Синхронная репликация означает, что при отказе площадки не теряется ни одна запись. Метрокластер — это два ЦОД в пределах города, которые работают как один, с автоматическим прозрачным переключением, которое процессы аэропорта не заметят. Решение надежно защищает от отказа оборудования или отказа одной площадки. Радиус же синхронной репликации — десятки километров, поэтому от одновременного вывода из строя обеих площадок защищает только геораспределение», — объяснил Сергей Кудряшов, партнер практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners.

Как пояснил CNews руководитель практики вычислительной инфраструктуры, СХД и СРК «К2Тех» Михаил Косцов, синхронная репликация позволяет поддерживать актуальные копии данных на двух площадках: в штатном синхронном режиме запись подтверждается после ее сохранения на обеих площадках. При отказе одной из них это дает возможность продолжить работу с другой без потери уже подтвержденных записей. Метрокластер же объединяет ресурсы двух площадок в отказоустойчивую конфигурацию и, в зависимости от реализации, позволяет автоматизировать переключение. Но непрерывность работы приложений зависит не только от СХД — к такому сценарию должны быть подготовлены серверы, сети и сами информационные системы.

«Репликация не заменяет резервное копирование и изолированный контур восстановления. Готовность к серьезному инциденту определяется не количеством резервных элементов, а способностью восстановить критичные сервисы в заданные сроки. Поэтому проверять нужно не только характеристики оборудования, но и весь сценарий: какие системы продолжат работу, какие потребуется перезапустить, сколько времени займет переключение и кто за него отвечает», — указал эксперт.

Спрос растет

Эксперты отмечают рост спроса на подобное оборудование.

«Оно востребовано всегда, но последние события, конечно, заставляют многих структурных игроков задумываться о дополнительных мерах безопасности», — рассуждает Никита Цаплин из RUVDS.

Востребованность катастрофоустойчивых СХД связана с тем, что бизнесу необходимо обеспечивать доступность критичных сервисов, добавляет CNews Михаил Косцов. Дополнительными факторами спроса становятся рост объемов данных и необходимость импортозамещения.

«Для аэропорта такая инфраструктура может поддерживать системы, связанные с обслуживанием пассажиров, обработкой багажа и планированием наземных операций. Если система хранения, от которой зависят эти приложения, становится недоступна, даже исправные серверы не смогут обеспечить их работу. Поэтому защита должна учитывать не только поломку отдельных компонентов, но и более серьезные события — например, потерю электропитания или недоступность одной из площадок», — отметил эксперт.

Спрос на катастрофоустойчивые решения будет расти, прогнозирует Сергей Кудряшов. Компании всерьез задумываются о непрерывности после инцидентов, а серия ударов по ЦОДам крупнейшего облачного провайдера показала цену неготовности.

«Для субъектов критической информационной инфраструктуры спрос будет касаться только российского оборудования, и этот рост станет хорошей проверкой возможностей отечественных вендоров», — констатировал эксперт.

ЦОД «Судного дня»

14 октября 2026 г. после серии атак ВСУ на ЦОДы «Яндекса» (с последствиями для сотен сервисов) и Сбербанка, которые начались 8 октября 2026 г., в «Ростелекоме» предложили начать строить в России ЦОДы так называемого «Судного дня». Как сообщил заместитель президента «Ростелекома» Валерий Ермаков, крупным провайдерам цифровых услуг требуются резервные ЦОДы, способные обеспечить оперативное восстановление сервисов при сбоях. Такой резервный объект можно обозначить как «ЦОД судного дня», считает Ермаков. Он должен хранить резервные копии данных и гарантировать восстановление ИТ-сервисов при возникновении серьезных проблем.

«Обязательно сегодня, все понимают, нужна площадка так называемого судного дня. Это такая площадка бэкапов (резервных копий), в которой в случае чего вы всегда можете восстановить свои сервисы. Это действительно было невозможно представить какое-то время назад, но сейчас это прям реальная потребность. Так называемый ЦОД судного дня — это то, что должно быть, потому что сегодня бэкап — это то, что позволяет любому сегодня провайдеру услуг очень быстро восстановиться», — заявил Ермаков. Его цитирует РБК.

Ермаков добавил, что ситуация с атаками беспилотников и «Яндексом» говорит о том, что вся инфраструктура, которая была построена в предыдущий период времени, отвечала задачам в первую очередь эффективности экономики и централизации.

За пару дней до серии атак со стороны ВСУ на ЦОДы замглавы Минцифры Евгений Филатов высказывался о возможных нападениях. «Мы видим в новостях, что у нашего основного противника идут атаки на ЦОД. И мы боимся, что то же самое будет происходить у нас», — заявлял Филатов на форуме Минцифры 6 октября 2026 г. Он также призывал выводить ИТ-нагрузку за пределы Москвы и Московского региона, например, за Урал.

«Диверсификация за Урал — как минимум из Московского региона — одна из ключевых задач», — говорил Филатов.

Почему неуязвимого ЦОДа не бывает

При этом генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин отмечает, что важно распределить данные по разным площадкам и даже разным вендорам, не пытаясь найти или создать «неуязвимый» дата-центр.

«Катастрофоустойчивый ЦОД — понятие скорее абстрактное, так как поломаться может любое оборудование. Надежность ЦОДов определяется по классификации Tier, но она изначально была применима исключительно к надежности энергоснабжения и охлаждения в плане резервирования. Если же рассуждать о защищенности ЦОД с точки зрения попыток вывести их из строя намеренно, то здесь лучшей защитой является именно дублирование и резервирование данных на других площадках других вендоров, а не попытка найти абстрактный "неуязвимый" дата-центр. Таких, к сожалению, не бывает», — рассказал CNews генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин.

Международный аэропорт Шереметьево — крупнейший аэропорт России по объему пассажирских и грузовых перевозок, а также по количеству взлетно-посадочных операций. Он включает в себя шесть пассажирских терминалов (A, B, C, D, E, F) и грузовой комплекс. Пропускная способность терминалов — 80 млн пассажиров в год, а мощность грузового комплекса — более 380 тыс. тонн грузов в год.