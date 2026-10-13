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Хакер украл данные 8,8 млн граждан страны, введя пароль «123456»

Небольшая датская ИТ-компания, имеющая авторизованный доступ к реестру населения Дании, не слишком заботилась о безопасности. Подобрав пароль к ее системам, которым оказался «123456», хакер украл с госплатформы персональные данные почти 9 млн. нынешних и бывших граждан целой европейской страны.

Простой способ получить доступ к данным госплатформы

Хакер, взявший на себя ответственность за взлом Центрального реестра народонаселения Дании (Denmark's Central Register of Persons, CPR) получил доступ к госплатформе, как он сам утверждает, через учетную запись ИT-компании Pays ApS, защищенную паролем «123456», пишет Register.

Администрация CPR Дании сообщила об утечке данных 8,8 млн человек 5 октября 2026 г. Позже управляющий директор Pays ApS Софи Лаурсен (Sophie Laursen) подтвердила, что доступ компании к системе CPR был использован злоумышленниками.

Компания Pays ApS имела авторизованный доступ к CPR. Она занимается предоставлением услуг, таких как обновление баз данных и проверка контрагентов. Как минимум три корпоративных аккаунта, включая аккаунт администратора с полными правами, использовали один и тот же пароль — «123456».

Взлом реестра населения Дании

По данным телеканала TV 2, несанкционированный доступ к CPR был осуществлен 10 сентября 2026 г. С 10 сентября по 20 сентября система зафиксировала 14 млн автоматизированных поисковых запросов.

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Сотрудники ИТ-компании, имеющей доступ к госреестру данных, пользовались самым известным из худших паролей для рабочих аккаунтов

Миккель Лейхардт (Mikkel Leihardt), представитель министерства высшего образования и науки, сообщил, что атака была обнаружена после того, как сотрудник ведомства забрал счет-фактуру, указывающую на необычно высокую активность Pays.

Осуществивший атаку человек, имя которого не называется, заявил датскому новостному изданию Politiken, что не намерен продавать или разглашать полученные данные.

Номера CPR используются для получения медицинской помощи, налоговых и банковских услуг. Население Дании составляет около 6 млн. человек. Реестр содержит всего около 11 млн записей о жителях Дании и Гренландии, включая информацию об умерших и лицах, переехавших за границу. Частные компании могут иметь к нему законный доступ.

Компания, которая высоко ценит безопасность

Администрация CPR в своем заявлении об утечке не назвала компанию-виновницу взлома, но сообщила, что заблокировала доступ к ее сайту и сотрудничает со специалистами соответствующих органов для выяснения обстоятельств произошедшего.

На момент выхода этого материала сайт компании Pays ApS, расположенной в городе Оденсе, на острове Фюн, не работает. На нем указано: страница «находится в стадии разработки». По данным TV 2, услуги Pays включают обновление и мониторинг данных, а также «сканирование CPR с целью обновления адресов, чеков умерших и информации о переезде». Согласно Центральному торговому реестру (CVR), в Pays работают всего два сотрудника, однако они управляют еще несколькими более крупными предприятиями.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Компания Pays очень высоко ценит безопасность ваших данных. Доверьтесь Pays, чтобы ваши данные были в безопасности и соответствовали всем вашим требованиям безопасности», — говорилось в разделе «Надежность и безопасность» старой версии сайта Pays ApS.

Специалисты немецкого Института цифровой инженерии имени Хассо Платтнера, как писал СNews в мае 2026 г., по результатам проведенного исследования назвали пароль «123456» самым популярным из тех, что, несмотря на хорошую осведомленность и вездесущую борьбу с интернет-мошенничеством, продолжают использовать по всему миру люди, которые ленятся, либо боятся забыть сложный пароль, либо полагают, что их взлом никогда не коснется.

Анна Любавина

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