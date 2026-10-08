Российские смартфоны занимают 1% рынка. Через 10 лет ничего не изменится

Российские смартфоны занимают 1% рынка, и, по прогнозу Сбербанка, эта доля сохранится до 2036 года. Участники рынка с оценкой не согласны: реальная доля не превышает 0,3%, а полноценного рынка российских смартфонов, по их словам, пока не существует.

Незавидная доля

Как стало известно CNews, российские смартфоны занимают около 1% отечественного рынка. И, согласно прогнозу, эта доля сохранится как минимум до 2036 г. Такая оценка представлена Сбербанком в модели спроса на российскую микроэлектронику. Документ был разослан участникам рынка в агусте 2026 г. и есть в распоряжении CNews.

Всего рынок российских смартфонов составляет 242 тыс. устройств в 2025 г. (или 13,3 млрд руб.). К 2030 г. их количество вырастет не на много — 254,3 тыс. (14 млрд руб.) и 262,1 тыс. (14,4 млрд руб.) к 2036 г. Для расчета бралась средняя цена устройства в размере 55 тыс. руб.

Отдельно в документе указано: в 2025 г. лидерами рынка оставались иностранные бренды, а «достоверной доли российских смартфонов не найдено». Прогноза на 2036 г. нет, а коридор сценариев отсутствует — базовый, консервативный и оптимистичный варианты дают одинаковый результат: 1%.

Причиной отсутствия роста в документе названо насыщение рынка: основной спрос идет на замену устройств, а не на новые покупки.

НТЦ ИТ РОСА Доля российских смартфонов в России еле достигла 1%

Представители Сбербанка не ответили на запрос CNews.

Рынка нет

«По нашей оценке, сейчас не набирается даже 100 тысяч проданных устройств в год, так что доля составляет 0,3% максимум», рассказали CNews в производителя электроники Fplus.

Сейчас рынок мобильных устройств точно не развивается, говорит один из производителей российских мобильных устройств. «Рынка скорее нет, — продолжает эксперт. — Есть несколько проектов, где на государственные деньги покупается российское оборудование. И небольшие закупки в целях выполнения доли по импортозамещению. Это нельзя назвать рынком».

Рынок смартфонов уже достаточно зрелый, основной спрос формируется за счет замены старых устройств, поэтому ожидать резкого роста продаж в штуках, наверное, не стоит, говорит Юрий Тюрин, технический директор MD Audit (ГК Softline).

«Сейчас в России отсутствует прямое законодательное предписание о замене продукции компаний Apple и Google отечественными аналогами, — говорит владелец OMMG Technology Сергей Кравцов. — Кроме того, отечественное производство на данный момент не является конкурентоспособным по сравнению с доступными устройствами китайского производства, поскольку ценовой фактор продолжает играть определяющую роль».

Весь рынок

Весь рынок реализованных смартфонов в России оценивается в 24,2 млн устройств в 2025 г. (588 млрд руб.), писали «Ведомости» со ссылкой на аналитиков Fplus и «М.видео». В штуках в 2025 г. лидировал китайский бренд Redmi и Samsung. При этом в деньгах лидером по-прежнему был бренд Apple.

Согласно прогнозу Сбера, весь рынок реализованных устройств может составить 25,4 млн, а в 2036 г. — 26,2 млн.

В России же есть несколько производителей отечественных смартфонов, среди которых присутствуют «Аквариус», Fplus, «Байтерг», «МиГ» и др.