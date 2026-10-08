Власти обяжут радиоэлектронные предприятия реинвестировать деньги, сэкономленные от льгот

Минпромторг России вводит обязательство для предприятий радиоэлектронной промышленности направлять средства, сэкономленные за счет налоговых льгот, на модернизацию производственных мощностей. Это условие станет необходимым для подтверждения льготного статуса. Кроме того, для сохранения статуса реестровой компании производителям потребуется реализовывать локализованную продукцию. Представители отрасли считают, что предложенные меры позволят сократить объем «псевдолокализованной» продукции, но вместе с тем нововведения могут оказать негативное влияние на мало локализованные и нереестровые виды изделий.

Пересмотр условий

Минпромторг России хочет обязать радиоэлектронные компании реинвестировать экономию от льгот, пишет «Коммерсант».

В Минпромторге планирует ужесточить требования к компаниям-производителям электроники. Для сохранения места в реестре организаций радиоэлектронной промышленности предприятиям потребуется направлять на развитие сумму, минимум вдвое превышающую экономию, полученную за счет налоговых льгот. Кроме того, не менее 70% доходов от реализации электронной и радиоэлектронной продукции, произведенной на основе собственных разработок, должно приходиться на изделия, включенные в реестр российской промышленной продукции.

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Соответствующие поправки могут быть внесены в постановление Правительства России №2392, регулирующее правила ведения реестра. Проект изменений 8 октября 2026 г. уже подготовлен.

Как сообщили в Минпромторге, изменения направлены на увеличение инвестиций в отрасль, расширение линейки отечественной продукции и создание высокотехнологичных рабочих мест, писал CNews.

Направления использования средств

Сэкономленные средства предполагается направлять на модернизацию производства, исследования и разработки, подготовку кадров, закупку оборудования и иные расходы, связанные с развитием предприятия. Компании, входящие в реестр, будут обязаны подтверждать локализованный характер производства.

Невыполнение требования о 70% доле доходов от реестровой продукции, а также обязательств по реинвестированию налоговой экономии может стать основанием для исключения из реестра на два года, следующие за годом исключения, предупреждал CNews. Требования по инвестициям планируется ввести с 2027 г.

Оценка участников рынка

Заместитель директора по связям с органами власти GS Group Ирина Митина отмечает, что усиление курса на локализацию будет стимулировать промышленность. При расчете объемов вложений и закупок важно учитывать нагрузку на отрасль и наличие необходимых реестровых изделий, чтобы мера оставалась сбалансированной и не приводила к дестабилизации работы предприятий. По ее мнению, для снижения нагрузки на регулятора и дальнейшего развития отрасли целесообразно внедрить полноценную систему прослеживаемости через государственную информационную систему промышленности (ГИСП). Это позволит заказчикам, поставщикам и органам власти в режиме реального времени проверять статус не только конечного изделия, но и всех входящих в него компонентов, включая объемы закупок.

Представитель Fplus подчеркивает, что налоговая льгота остается одним из ключевых стимулов развития российской радиоэлектроники. Вместе с тем предложенная мера может вызвать обратный эффект: недобросовестные производители будут стремиться попасть в реестр любыми способами. Процесс включения усложнится, а развитие нереестрового сегмента станет менее выгодным.

Эксперт Национальной технолøгической инициативы (НТИ) по микроэлектронике и электронной промышленности Сергей Сазонов указывает, что при отсутствии реестровой продукции в конкретной нише на российском рынке компания рискует потерять льготу и средства на локализацию. Поэтому сроки введения требований целесообразно устанавливать дифференцированно - отдельно для разных видов продукции.