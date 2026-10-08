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Власти меняют правила. Онлайн-сервисы не будут проходить жесткий отбор, чтобы стать официальной цифровой платформой

Минэкономики России планирует отменить требования для включения онлайн-сервисов в реестр цифровых платформ. Ведомство планирует разрешить цифровым платформам добровольно включаться в специальный реестр, даже если они не соответствуют установленным требованиям. Поправки, отменяющие критерии, могут вступить в силу с 1 марта 2027 г. Инициатива войдет в пакет поправок к закону, над которыми в октябре 2026 г. работает ведомство.

Планы по изменению критериев

Минэкономразвития России планирует отменить критерии для включения цифровых платформ в специальный реестр, об этом сообщили «Интерфаксу» в министерстве, объяснив это тем, что ряд ИТ-площадок, не соответствующих действующим требованиям, также хочет войти в реестр и соблюдать положения закона.

С 1 октября 2026 г. в России действует закон о цифровых платформах, регулирующий взаимоотношения операторов посреднических цифровых платформ, их партнеров и пользователей. 8 октября 2026 г. к таким платформам относятся сервисы со среднесуточной аудиторией свыше 100 тыс. человек и более чем 10 тыс. активных партнеров либо с оборотом партнеров свыше 50 млрд руб. за предыдущий год.

8 октября 2026 г. в реестр включены 13 платформ, в том числе Wildberries, Ozon, Avito, «Купер», Lamoda, Delivery Club, AliExpress и ряд сервисов «Яндекса». Минэкономразвития продолжает проверку соответствия действующим критериям ряда других ИТ-платформ.

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Photogenica - Primakov
Минэкономики меняет правила реестра цифровых платформ, теперь онлайн-сервисы больше не будут проходить жесткий отбор

Если работать через цифровые платформы вне реестра с октября 2026 г., то такие ИТ-площадки формально продолжают работать, но условия здесь отличаются: на них не распространяются новые гарантии для продавцов; нет обязательной процедуры обжалования блокировок; проверка контрагентов ложится на самого продавца; правила ранжирования товаров и работы остаются непрозрачными. Из-за этого часть покупателей и продавцов со временем может перейти на более регулируемые площадки.

«На первом этапе у нас был план охватить крупные платформы, которые быстро адаптируются к новым требованиям. Вместе с тем видим, что большое количество платформ, которые им не соответствуют, хотят стать частью реестра и начать соблюдать требования закона. Отвечая запросам рынка, именно для таких случаев требования по критериям планируется отменить», - сообщил «Интерфакс» исполняющий обязанности директора департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Глеб Турканов.

Добровольный вход

Цифровые платформы уже 8 октября 2026 г. могут добровольно войти в реестр при условии соответствия установленным требованиям. При этом значительное число сервисов, пока не отвечающих критериям, выражают заинтересованность в присоединении и последующем соблюдении норм российского законодательства. В связи с запросами рынка ведомство планирует отменить требования по критериям именно для таких случаев.

Отмена критериев войдет в пакет поправок к закону, который в октябре 2026 г. разрабатывает Минэкономразвития. В середине сентября 2026 г. министерство опубликовало проект второго пакета мер по регулированию цифровых платформ. Предполагается, что поправки вступят в силу 1 марта 2027 г.

Масштабы отрасли

По данным исследования Высшей школы экономики (ВШЭ), совокупный оборот российских цифровых платформ в 2025 г. составил 18,3 трлн руб., что эквивалентно 8,5% валового внутреннего продукта (ВВП).

С 2022 г. сектор вырос в шесть раз, а число заказов через ИТ-платформы превысило 12 млрд руб.

Требования к взаимодействию с партнерами

Закон вносит существенные изменения в работу цифровых платформ с продавцами. Сервисы обязаны уведомлять партнеров об ухудшении условий договоров за 45 дней, а при введении санкций за нарушения - за три дня. О применении скидок ИТ-площадки должны информировать партнеров за пять рабочих дней, после чего продавцы дают согласие.

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Платформы обязаны обеспечить бесперебойный и стандартизированный электронный документооборот с продавцами. До заключения договора маркетплейсы должны проверить продавца, исполнителя или владельца пункта выдачи заказов через единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), писал CNews.

На ИТ-площадках будет создана система досудебного разрешения споров между участниками. Платформы также обязаны обеспечить связь покупателя с продавцом по вопросам возврата некачественных товаров. За покупателем закреплено право возврата товара через пункты выдачи заказов.

Ответственность за нарушения

По данным CNews, за несоблюдение требований закона предусмотрены штрафы. Максимальный размер - 500 тыс. руб. - установлен за ограничение доступа к личному кабинету партнера без оснований.

Также предусмотрена ответственность за непредоставление продавцу возможности разместить информацию на площадке, несоблюдение требований к оформлению карточек товаров, нарушение порядка заключения договора с партнером, правил формирования поисковой выдачи и ряд других нарушений.

Антон Денисенко

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