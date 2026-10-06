На оборудование для блокировок интернета денег не пожалели. Бюджет увеличен вдвое

Российские власти в два раза увеличили бюджет расходов на фильтрацию интернет-трафика в ближайшие три года. Рост цен и объемов трафика не должны помешать дооснащению всей страны оборудованием, которое используется в том числе для блокировок. А модернизация технических средств сделает их работу эффективнее.



Двукратное увеличение бюджета

В 2027-2029 гг. расходы на работу системы фильтрации и блокировки интернет-ресурсов увеличатся в два раза, пишет Forbes.

В приложении к проекту трехлетнего бюджета на эти цели предусмотрено почти 60 млрд руб., тогда как два года назад в паспорте входящего в нацпроект «Экономика данных» федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности» за этот же период планировалось потратить 32 млрд.



Деньги направят подведомственному Роскомнадзору (РКН) ФГУП ГРЧЦ (Главный радиочастотный центр) на работу автоматизированной системы обеспечения безопасности российского сегмента интернета (АСБИ), которая фильтрует, анализирует, а также замедляет или блокирует интернет-трафик.

Планы властей по модернизации АСБИ

В 2027 г. на работу АСБИ выделят 19,87 млрд руб., в 2028 году — 19,844 млрд руб, в 2029 г. — 19,87 млрд руб. В проекте «Инфраструктура кибербезопасности» показатели составляли 7,22 млрд руб., 12,32 млрд руб. и 12,32 млрд руб.

Официальный интернет-портал Администрации Томской области Бюджет на систему фильтрацию трафика и блокировки интернет-ресурсов решено увеличить в два раза

В проекте бюджета не приводятся подробности. Их стоит ожидать к концу года, сказал изданию близкий к Минцифры источник.

В паспорте «Инфраструктуры кибербезопасности» говорилось о модернизации АСБИ в 2025-2030 гг. Она подразумевала замену ранее установленных ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), установку ТСПУ на новых узлах с учетом развития сетей связи операторов связи и ежегодного роста объема трафика и расширение возможности системы за счет «разработки новых и актуализации существующих сигнатур».

Пропускную емкость ТСПУ планировалось увеличить до 725,6 Тбит/сек к концу 2030 г. В плане Минцифры на 2025-2030 гг. указан еще более высокий показатель — 953,9 Тбит/с.

Рост цен на оборудование и объемов трафика

На такой значительный рост бюджета, вероятно, повлиял рост цен. Для фильтрации интернет-трафика используется сложное оборудование, в том числе высокопроизводительные процессоры, которые также подорожали из-за глобального роста стоимости чипов и комплектующих на фоне бума ИИ, сказал источник Forbes близкий к Минцифры.

ТСПУ будут устанавливать там, где их еще нет, например, на новых территориях (Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области), и обойдется это дороже «в силу санкций и мирового роста цен на отдельные компоненты, типа оперативной памяти», добавил президент Ассоциации операторов связи «Макател» Алексей Амелькин. «Если ТСПУ будут “умнеть”, то есть использовать ИИ, то на это тоже будут нужны средства», — добавил он.

«Только в этом году был зафиксирован двукратный рост цен на оперативную память (один из ключевых элементов оборудования ТСПУ) и трехкратный — на SDD-накопители. Аналогичная динамика прослеживается по всем ключевым комплектующим», — пояснил генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин. Он предполагает, что не все узлы связи, особенно региональных операторов, ранее были оборудованы ТСПУ и новое оборудование «заложено» в том числе для них, чтобы решить этот вопрос именно в 2027 г.

И объем трафика, который нужно анализировать, растет. Так, по некоторым оценкам, в первой половине 2026 г. в фиксированных сетях он вырос на 20%. Правда, в мобильных сетях по результатам II квартала 2026 г. он снизился на 6% год к году.