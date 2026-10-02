Скотланд-Ярд отказался от закупленного ПО, потому что в США его объявили российским

Лондонская полиция прекратила использование ПО для извлечения информации из электронных устройств компании Oxygen Forensics после заявления американских властей о том, что разработчик скрывал свои российские корни.



Полиция Лондона осталась без специализированного ПО

Полиция Лондона (Великобритания) прекратила использование программного обеспечения для цифровой криминалистики от Oxygen Forensics и начала расследование, пишет Register.

Решение принято в связи с выдвинутыми Министерством юстиции США обвинениями в адрес генерального директора Oxygen Ли Райбера (Lee Reiber) и якобы совладельца Олега Давыдова в сокрытии российского происхождения компании и места разработки ее продуктов. Оба арестованы в конце сентября 2026 г.

Oxygen Forensics базируется в Александрии (штат Вирджиния, США). Лондонская полиция в декабре 2023 г. подписала с ней трехлетний договор на поставку ПО для извлечения и анализа данных из телефонов и других устройств, изъятых в ходе расследований.

Обвинение в российском происхождении

Рейбер был арестован на территории США, а Давыдова задержали в лондонском аэропорту Хитроу перед посадкой на рейс в Стамбул. США планируют добиваться его экстрадиции.

Клаудио Шварц на Unsplash. Скотланд-Ярд обнаружил, что закупил российское ПО

Прокуратура США утверждает, что Oxygen Forensics контролируется через кипрскую холдинговую компанию пятью гражданами России, которым также принадлежала ранее известная как Oxygen Software российская «MKO Систем». Ее разработки под разными торговыми марками, как утверждается, поставлялись в Федеральную службу безопасности России (ФСБ), в Следственный комитет и Министерство внутренних дел (МВД).

Райбер в марте 2026 г. заявил, что никто из россиян не участвовал в разработке ПО и никто в России не имел доступа к нему доступа. На самом деле, как утверждают прокуроры, его назначили генеральным директором, президентом и председателем совета директоров Oxygen, чтобы истинные российские владельцы исчезли из публичной корпоративной отчетности в 2022 г., после расширения санкций США.

Среди американских пользователей ПО Oxygen также числятся оборонные ведомства и службы внутренней безопасности, в том числе Служба расследований внутренней безопасности, Управление генерального инспектора Министерства внутренней безопасности и Национальный институт компьютерной криминалистики Секретной службы.

Из-за этих обвинений Румынским и Латвийским властям тоже пришлось приостановить использование продуктов Oxygen Forensics.

Упомянутые российские корни

В рейтинге CNews «Крупнейшие поставщики решений для защиты информации 2024» есть компания под названием «МКО Системы». Ее выручка за 2024 г. составила 406 млн руб. (с НДС)

В 2007 г. российская компания «Оксиджен Софтвер» заявляла о выпуске новой версии программы «Мобильный Криминалист», которая позволяет извлекать максимально полный объем информации из мобильных телефонов и является локализованной для российского рынка версией программы Oxygen Forensic Suite, которую «успешно используют правоохранительные органы более 20 стран мира».