Трамп изобрел для Америки портал госуслуг. В России такой работает 15 лет

Трамп распорядился создать для граждан удобный и защищенный сайт для получения онлайн-услуг от различных госведомств в одном месте. Пока не известно, выделит ли Конгресс на это деньги, и как скоро можно реализовать такую задачу. В России «Госуслуги» уже существуют больше 15 лет.



Онлайн-госуслуги для американцев

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подписал указ о создании единого цифрового портала, через который американские граждане смогут получать госуслуги разных ведомств. Об этом официальный сайт Белого дома.

Преобразованный сайт America.gov станет «безопасной, интеллектуальной и ориентированной на обслуживание точкой входа», где, задав вопрос «на простом языке», американцы будут получать «точные ответы и, где это разрешено и технически возможно, совершать государственные операции, не переходя на сайты нескольких ведомств», пообещал Трамп.

Директору Административно-бюджетного управления (Office of Management and Budget, OMB) дано 90 дней на разработку плана реализации указа, после чего ведомства должны интегрировать сервисы онлайн-услуг с America.gov, обеспечив безопасность и конфиденциальность данных.

The White House Трам распорядился за 90 дней разработать план создания портала госуслуг

В сообщении не указано, сколько денег потребуется для осуществления этой идеи Трампа. Получать разрешение на эти расходы, ему, вероятно, придется в Конгрессе, так как именно он утверждает бюджетные расходы.

Техническая сторона вопроса

Еще одним препятствием может стать техническая сторона, по мнению издания Register.

Создать «точку входа», включая подключение Login.gov в качестве службы аутентификации, и управлять сайтом America.gov Трамп поручил Национальной дизайн-студии, контролировать которую будут Управление общих служб США (General Services Administration, GSA) и OMB.

На данный момент America.gov представляет из себя печальное зрелище, за которое Национальной дизайн-студии, заявляющей о своей ответственности за его оформление, должно быть стыдно, пишет издание. А это значит, что может пройти время, прежде чем сайт станет таким же полезным, как обещает Администрация Президента, если вообще когда-либо станет таковым.

Технологическими партнерами инициативы America.gov в части обеспечения ИИ-сервисов станут Google и его Gemini и xAI и его Grok, что также не гарантирует безупречной работы. Сейчас на America.gov чат-боты Gemini и Grok просто перенаправляют пользователей на другие веб-сайты. У OMB есть только 90 дней на проведение кардинальных перемен и интеграцию с 29 тыс. ведомственных веб-сайтов.

«Госуслуги» в России

В России портал «Госуслуги» был запущен в 2009 г. и с тех пор был существенно доработан. В 2021 г. он претерпел серьезную техническую модернизацию с переходом на новую архитектуру и полностью российское ПО. Поменялся формат взаимодействия с пользователями и стал похожим на то, что Трамп обещает американцам — пользователи задают вопросы по условиям получения услуг, портал отвечает, предлагает опции и фактически проводит пользователя через сценарии получения услуг.

На портале работает интеллектуальный помощник «Робот Макс». Искусственный интеллект проверяет документы и правильность заполнения онлайн‑заявлений.

В июле 2026 г. стало известно, что Минцифры работает над прототипами национального ИИ-ассистента на «Госуслугах». РБК писал, что, по словам главы Минцифры Максута Шадаева, Россия имеет достаточный потенциал и может стать первой страной, у которой есть такой агент.

У российских «Госуслуг» около 120 млн пользователей с подтвержденными профилями. Правительство рассматривает несколько вариантов развития сервиса. Он может быть трансформирован в универсальную цифровую платформу для жизни, общения и получения услуг; на нем может появиться новостная лента, полноценная социальная сеть или даже семейные чаты.