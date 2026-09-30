Россия громит украинские ЦОДы и Vodafone. Власти призывают готовиться к худшему

Россия нанесла удары по офисам украинских сотовых операторов «Киевстар» и Vodafone, а также по ЦОД «Укртелекома», «ДримЛайн», «Омега Телеком» и др. Власти Украины призывают исходить из худшего возможного сценария и ищут меры защиты - от размещения объектов под землей и за границей до облачных решений.

Удары по ЦОД «Би-Мобайл» и Парковый»

Минобороны России сообщило во вторник 29 сентября об ударе высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по двум центрам обработки данных (ЦОД) в Киеве - «Би-Мобайл» и «Парковый».

Утверждается, что «Би-Мобайл» - это одна из основных точек обмена интернет-трафиком, обеспечивающая передачу информации, в том числе, разведывательной, для ВСУ (Вооруженных сил Украины).

Министерство обороны России Россия нанесла удары по украинским ЦОДам «Укртелекома», «ДримЛайн», «Омега Телеком» и сотовых операторов «Киевстар» и Vodafone

Это третий удар российских войск по «Би-Мобайл». Относительно ЦОД «Парковый» в Минобороны России сообщили, что он обеспечивает обработку данных в государственных и коммерческих сервисах, в том числе в интересах ВСУ.

Удары по «Укретелекому» и «ДримЛайн»

Накануне, 28 сентября 2026 г., Минобороны России сообщило об ударе еще по двум ЦОД в Киеве - «Укртелеком» и «ДримЛайн».

«Укртелеком» - основной оператор фиксированной связи на Украине. Компания находится под контролем System Capital Group украинского магната Рината Ахметова.

Согласно сообщению Минобороны, «Укртелеком» является одной из крупнейший компаний, предоставляющих услуги стационарной и мобильной связи, а также высфкоскоростного интернета для ВСУ».

Относительно «ДримЛайн» в Минобороны России заявили, что он является «одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги высфкоскоростного интернета для ВСУ, в том числе хранение разведывательных данных».

После удара по офису «Укртелекома» в Киеве начался пожар, пострадали также расположенные рядом организации, сообщает военный обозреватель Александр Котенок.

Удары по «Киевстару и «Омега Телеком»

В воскресенье, 27 сентября, Минобороны России сообщало об ударе в Киеве по двум ЦОД - «Киевстар» и «Омега Телеком». «Киевстар» - основной на Украине оператор мобильной связи, компания входит в группу Veon, основным акционером которой является инвестиционная компания LetterOne (создана владельцами «Альфа-групп»). Ранее в группу Veon входил сотовый оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).

«Киевстар» является «одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги мобильной связи и высокогорного интернета для ВСУ», сообщило Минобороны России.

Относительно «Омега Телеком» в Минобороны России заявили, что это «одна из крупнейших компаний, предоставляющих услуги высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе хранения большого объема баз данных».

Удар по офису Vodafone

В тот же день Минобороны России сообщило об ударе в Киеве по ЦОДу «Водафон» - второго по величине сотового оператора Украины. Изначально данная компания («ВФ Украина») была «дочкой» российского МТС («Мобильные Телесистемы»).

В 2015 г. она перешла на работу под брендом британского оператора Vodafone, а в 2019 г. компания была выкуплена азербайджанскими инвесторами, владеющими сотовыми оператором Bakcell.

«Водафон» является одним из крупнейших компаний, предоставляющих услуги мобильной связи и высфкоскоростного интернета для ВСУ, в том числе для передачи разведывательных данных», - заявил в Минобороны России.

Позиция украинских властей

До этого Россия нанесла еще ряд ударов по телекоммуникационным объектам на Украине, включая ЦОДы «Датагрупп», Cosmonova, De-Novo и другие. Это привело к проблемам в работе интернет-провайдеров и хостинг-провайдеров. а также вызвало перебои в работе телеканалов.

Риски для цифровой и коммуникационной системы Украины признал премьер-министр страны Сергей Корецкий. Из его слов следует, что они сохранятся до завершения СВО, а при построении системы защиты интернет-инфраструктуры следует исходить из худшего возможного сценария.

Для решения проблемы власти страны намерены объединить несколько гибких подходов - от прямой защиты объектов до нестандартных решений. «Что-то должно быть под землей, что-то должно быть «в облаке», что-то должно быть за границей, что-то должно быть микс, а что-то - все три одновременно», - заявил Корецкий.