Боятся США — берут пример с России. В Европе чиновников пересаживают с Windows на суверенную NixOS на базе Linux

Нидерланды переходят на «суверенное» ПО

Власти Нидерландов намерены поддержать разработку независимой цифровой рабочей среды для государственных органов, основанной на открытом исходном коде и построенной вокруг операционной системы NixOS, пишет The Register.

Соответствующий государственный проект DAWO (Digitaal Autonome Werkomgeving Overheid) предусматривает формирование суверенной экосистемы, состоящей из заменимых компонентов, в том числе операционной системы, инфраструктурного ПО для развертывания облака и ИИ-сервисов, платформ коммуникации и инструментов для совместной работы. Как отмечает The Register, реализация DAWO пока находится на ранней стадии, однако небольшие пилоты уже проводятся в ряде государственных учреждений Нидерландов.

Официально работа над проектом стартовала в июле 2026 г. Межведомственная комиссия по вопросам организации и обеспечения государственной службы (ICBR) поручила трем поставщикам ИТ-услуг в структуре правительства (DICTU, SSC-ICT и ИКТ-подразделение DUO) разработку стандартизированного цифрового рабочего места госслужащего, опирающегося на суверенные технологии.

barek2marcin / Pixabay Нидерланды переходят на «суверенное» ПО

Обязанность по контролю за реализацией DAWO возложена на Министерство внутренних дел и по делам королевства Нидерландов (BZK).

Уникальная NixOS в основе экосистемы

«Сердцем» разрабатываемой экосистемы станет операционная система NixOS, базирующаяся на ядре Linux. Особенностью дистрибутива является использование декларативного подхода к конфигурации системы: достаточно создать один небольшой файл, в котором указываются все параметры развертывания ОС, включая устанавливаемые пакеты.

Кроме того, каждый установленный пакет ПО в NixOS хранится изолированно от других, обновление системы осуществляется целиком, исключая возможность возникновения ситуаций, когда часть компонентов после применения апдейта оказалась неработоспособной.

Еще одно преимущество NixOS, к примеру, перед Microsoft Windows 11, как отмечает Tom’s Hardware, – наличие более скромных требований к «железу».

Таким образом применение NixOS позволяет легко тиражировать однажды сконфигурированную систему, что немаловажно при переводе огромного и разнообразного парка машин, применяемых в различных государственных структурах.

Разработку NixOS курирует NixOS Foundation – некоммерческая организация, зарегистрированная в Нидерландах. В первую очередь она отвечает за юридические и финансовые вопросы, а также поддерживает инфраструктуру NixOS.

В Нидерландах же, к слову, базируется ASML, крупнейший в мире производитель литографического оборудования для микроэлектронной промышленности. Компания, в частности, выпускает передовые EUV-машины.



Компоненты MijnBureau

Помимо NixOS, в DAWO будут включены компоненты открытого проекта MijnBureau для совместной работы (разрабатывается по инициативе BZK), в том числе Nextcloud, Collabora, Element и OpenProject. Как отмечает The Register, команда разработчиков MijnBureau координирует свои усилия с аналогичными проектами из других стран ЕС, в том числе Франции (La Suite) и Германии (openDesk). На последний с Microsoft Office мигрирует Международный уголовный суд (МУС), базирующийся в Гааге.

openDesk, помимо Германии, постепенно внедряет и не входящая в ЕС Швейцария. В начале сентября 2026 г. CNews писал о том, что власти Швейцарии масштабируют инициативу по пробному переходу на открытое ПО. В качестве альтернативы доминирующему на правительственных компьютерах Microsoft 365 для проведения пилота выбран именно пакет немецкой разработки. Киберкомандование армии Швейцарии уже завершило миграцию.

Пилотные проекты стартовали

Замена ПО и сервисов Microsoft в госструктурах на суверенные – трудоемкий и небыстрый процесс. По сообщению Tweakers.net, пилотные проекты в настоящее время проводятся в восьми общинах (муниципалитетах) Нидерландов. Всего их насчитывается более 340.

Ожидается, что первая стабильная версия новой платформы будет готова к 2027 г.

Стремление ЕС к цифровому суверенитету

В начале июня 2026 г. CNews писал, что Европейская комиссия подготовила пакет мер по обеспечению технологического суверенитета. Документ направлен на снижение зависимости от иностранных поставщиков и поддержку европейских альтернатив.

В ноябре 2025 г. межпартийная группа Европарламента из 38 членов призвала к постепенной замене ПО Microsoft и других иностранных технологий, утверждая, что зависимость Европы от нескольких американских технологических гигантов стала стратегической уязвимостью.

В июне 2025 г. CNews писал, что власти Германии и Дании запланировали крупномасштабный отказ от программных продуктов Microsoft. Дания «переезжает» с Windows и Office на Linux и LibreOffice, а в Германии хотят заменить мессенджер Teams, но альтернативу ему пока не выбрали.

Французская Национальная жандармерия широко применяет открытый софт на протяжении последних 10 лет, а первые эксперименты с его внедрением начала еще в середине 2000-х. В октябре 2013 г. представитель МВД Франции рассказал, что благодаря переходу на Ubuntu Linux и OpenOffice жандармерия сократила расходы на ПО на 40%.

В России активно идут процессы импортозамещения. Госаппарат активно пересаживают на защищенные операционные системы, в основе которых также ядро Linux.