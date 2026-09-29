CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Свободное ПО Софт Бизнес Телеком Интернет Веб-сервисы Интернет-ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения ИТ в госсекторе Системное ПО ИТ в торговле
|

Контроль или свобода: Папа Римский поспорил с Трампом и Nvidia об угрозах нейросетей

Опасения, которые многие эксперты высказывают в связи с искусственным интеллектом, необходимо воспринимать всерьез, об этом в сентябре 2026 г. заявил глава Ватикана Папа Римский Лев XIV Роберт Превост (Robert Prevost). Понтифик призвал серьезно относиться к предостережениям экспертов по безопасности искусственного интеллекта и выступил за широкий диалог между государствами, разработчиками и обществом. Позиция понтифика расходится с заявлениями президента США Дональда Трампа (Donald Trump), называвшего опасения по поводу выхода ИИ из-под контроля «мистификацией».

Предостережение церкви

Папа Римский Лев XIV, он же Роберт Превост (Robert Prevost), не считает напрасными опасения об угрозах искусственного интеллекта (ИИ), пишет Associated Press.

28 сентября 2026 г. Папа Римский Лев XIV выступил перед журналистами на борту самолета, возвращаясь в Рим после четырехдневного визита во Францию. Репортер спросил понтифика, насколько серьезно он воспринимает риск катастрофы для человечества, связанный с развитием ИИ-технологий, и какие меры должны предпринять США и Китай для обеспечения безопасности ИИ-технологий.

Согласно стенограмме Vatican News, Лев XIV не назвал Дональда Трампа (Donald Trump) по имени, однако прямо отверг попытки отмахнуться от предупреждений экспертов.

ii700.jpg

Unsplash - Aerps
Папа Римский призвал серьезно отнестись к выходу ИИ из-под контроля
Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации
Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

«Я действительно считаю, что опасения многих экспертов, ИИ-специалистов, следует воспринимать серьезно. Мы не можем просто сидеть сложа руки и делать вид, что ничего не произойдет», - заявил понтифик.

При этом Лев XIV подчеркнул, что сам не поддается панике и сохраняет оптимизм. По его мнению, существующие риски требуют совместного обсуждения с участием политиков, ИТ-разработчиков ИИ-технологий и общественных организаций.

О позиции Nvidia

Отдельно Лев XIV остановился на заявлениях руководства Nvidia. Он рассказал, что ознакомился с сообщением о предложенных главой компании защитных механизмах. Эти механизмы должны ограничивать действия ИИ и предотвращать возможный ущерб. Одновременно понтифик указал на противоречие: тот же руководитель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang), по словам понтифика, выступает против государственного регулирования ИИ-технологий.

66666666666snimok_ekrana_2026-09-29_132731.png

Wikipedia
Папа Римский Лев XIV

По информации Reuters, в сентябре 2026 г. он согласился с позицией Трампа о том, что опасения относительно безопасности ИИ преувеличены. Сам американский президент 21 сентября 2026 г. назвал страхи перед угрозой ИИ для человечества «мистификацией» в выступлении на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН).

Позиция Трампа

Трамп связывает развитие ИИ прежде всего с технологическим соперничеством. По его позиции, США должны опережать Китай. В Associated Press отмечают, что президент США также представлял попытки ограничить технологию как действия политических противников.

Действия Ватикана

Ватикан уже создал собственную комиссию по ИИ. Изначально она занималась координацией применения ИИ внутри Святого престола, а также оценкой связанных с ним рисков и преимуществ.

С июня 2026 г., по словам понтифика, Ватикан расширяет обсуждение с привлечением внешних специалистов. Цель - сохранить контроль человека над развитием ИИ-технологии.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

Новый хозяин суверенного магазина приложений RuStore зарегистрировал новое АО и может раздать до миллиона акций

Больше никакой Америки. Европа создаст суверенную платежную систему на замену Visa и Mastercard

«Дочка» «Элемента» начала поставки китайского оборудования для чипов по всей России

Российские лидеры в сфере импортозамещения промышленности выступят на CNews FORUM 2026

Власти ввели для роботов-доставщиков ограничения по скорости и весу

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Как продлить лето: лучшие уличные обогреватели для веранды

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Рынок СЭД 2026
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Платформы лоукод (low-code) 2026
ОБЗОР Рынок систем для интегрированного бизнес-планирования 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Российские мультисим-решения (MultiSim) 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Специализированные СУБД для платформы «1С» 2026