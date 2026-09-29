Контроль или свобода: Папа Римский поспорил с Трампом и Nvidia об угрозах нейросетей

Опасения, которые многие эксперты высказывают в связи с искусственным интеллектом, необходимо воспринимать всерьез, об этом в сентябре 2026 г. заявил глава Ватикана Папа Римский Лев XIV Роберт Превост (Robert Prevost). Понтифик призвал серьезно относиться к предостережениям экспертов по безопасности искусственного интеллекта и выступил за широкий диалог между государствами, разработчиками и обществом. Позиция понтифика расходится с заявлениями президента США Дональда Трампа (Donald Trump), называвшего опасения по поводу выхода ИИ из-под контроля «мистификацией».

Предостережение церкви

Папа Римский Лев XIV, он же Роберт Превост (Robert Prevost), не считает напрасными опасения об угрозах искусственного интеллекта (ИИ), пишет Associated Press.

28 сентября 2026 г. Папа Римский Лев XIV выступил перед журналистами на борту самолета, возвращаясь в Рим после четырехдневного визита во Францию. Репортер спросил понтифика, насколько серьезно он воспринимает риск катастрофы для человечества, связанный с развитием ИИ-технологий, и какие меры должны предпринять США и Китай для обеспечения безопасности ИИ-технологий.

Согласно стенограмме Vatican News, Лев XIV не назвал Дональда Трампа (Donald Trump) по имени, однако прямо отверг попытки отмахнуться от предупреждений экспертов.

Unsplash - Aerps Папа Римский призвал серьезно отнестись к выходу ИИ из-под контроля

«Я действительно считаю, что опасения многих экспертов, ИИ-специалистов, следует воспринимать серьезно. Мы не можем просто сидеть сложа руки и делать вид, что ничего не произойдет», - заявил понтифик.

При этом Лев XIV подчеркнул, что сам не поддается панике и сохраняет оптимизм. По его мнению, существующие риски требуют совместного обсуждения с участием политиков, ИТ-разработчиков ИИ-технологий и общественных организаций.

О позиции Nvidia

Отдельно Лев XIV остановился на заявлениях руководства Nvidia. Он рассказал, что ознакомился с сообщением о предложенных главой компании защитных механизмах. Эти механизмы должны ограничивать действия ИИ и предотвращать возможный ущерб. Одновременно понтифик указал на противоречие: тот же руководитель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang), по словам понтифика, выступает против государственного регулирования ИИ-технологий.

Wikipedia Папа Римский Лев XIV

По информации Reuters, в сентябре 2026 г. он согласился с позицией Трампа о том, что опасения относительно безопасности ИИ преувеличены. Сам американский президент 21 сентября 2026 г. назвал страхи перед угрозой ИИ для человечества «мистификацией» в выступлении на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН).

Позиция Трампа

Трамп связывает развитие ИИ прежде всего с технологическим соперничеством. По его позиции, США должны опережать Китай. В Associated Press отмечают, что президент США также представлял попытки ограничить технологию как действия политических противников.

Действия Ватикана

Ватикан уже создал собственную комиссию по ИИ. Изначально она занималась координацией применения ИИ внутри Святого престола, а также оценкой связанных с ним рисков и преимуществ.

С июня 2026 г., по словам понтифика, Ватикан расширяет обсуждение с привлечением внешних специалистов. Цель - сохранить контроль человека над развитием ИИ-технологии.