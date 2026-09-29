Испытание ПО для распознавания лиц полицией провалилось. Система выдала только одно предупреждение, и то ложное

Лондонская транспортная полиция впустую потратила более 320 тыс. фунтов на тестирование ПО для распознавания лиц. Система, которая должна была искать преступников, просканировала полмиллиона лиц, но ничем не смогла помочь правоохранителям.



Сотни тысяч фунтов на ветер

Шестимесячное испытание технологии распознавания лиц в режиме реального времени (LFR, Live Facial Recognition) на лондонских железнодорожных станциях ни к чему не привело. Система только один раз выдала предупреждение об обнаружении человека из списка подозреваемых, которое оказалось ошибочным, пишет Guardian.

Аренда оборудования, разработчик которого не указывается, и обеспечение его функционирования обошлись британской транспортной полиции (BTP) в 320,79 тыс. фунтов стерлингов и почти 100 часов работы.

Пилотный проект LFR был запущен, по словам представителя ВТР, «для того, чтобы понять, как эта технология может наиболее эффективно способствовать идентификации разыскиваемых преступников и лиц, которые могут представлять опасность для пассажиров и персонала». За полгода были отсканированы более полумиллиона лиц, но никто из тех, кто интересует полицию, не найден.

Что-то пошло не так

Ряд арестов за время эксперимента был произведен, в том числе за нападение, кражу, хранение холодного оружия, противоправное поведение и нарушения общественного порядка. Были также обнаружены лица, разыскиваемые судом и другими полицейскими органами. Однако они не вошли в статистику тестирования LFR, так как не были результатом ее работы, отметили в полиции.

Mole Valley District Council United Kingdom Лондонским полицейским пришлось самим искать преступников, без помощи умной системы распознавания лиц

Фрейзер Сэмпсон (Fraser Sampson), бывший уполномоченный Великобритании по вопросам биометрии и камер видеонаблюдения, а теперь сотрудник коммерческой компании, внедряющей системы распознавания лиц в ритейле, пояснил, что должны совпасть «множество переменных: выбор места, время суток, состав списка наблюдения, вероятность присутствия людей и многое другое».

«Мы знаем, что технология работает, но ее использование в супермаркетах для предотвращения краж и нападений на персонал сильно отличается от ее применения для выявления нарушителей в общественном транспорте», — подчеркнул Сэмпсон.

Технология должна использоваться надлежащим, соразмерным и необходимым образом, а надзорные органы должны строго контролировать ее действия, тем более, что в ней обрабатываются персональные данные особой категории, прокомментировал эксперт. Все зависит от полицейских списков наблюдения, если кого-то в нем нет, камеры его не увидят и не сохранят изображение.

«Мы начали с более ограниченного списка наблюдения, обеспечив при этом высокое качество данных, эффективное управление и надежные механизмы защиты», — сказали в ВТР.

Не все хотят продолжения эксперимента

В августе BTP заявила о продлении эксперимента еще на четыре месяца и о расширении зоны патрулирования, в которую включат станции лондонского метрополитена.

Однако среди представителей Парламента есть противники использования подобных технологий. В недавнем докладе объединенного парламентского комитета по правам человека, содержащем призыв к Правительству принять закон для противодействия угрозе ИИ правам человека, распознавание лиц в режиме реального времени было названо «особенно наглядным примером» такого риска.

«Технологии распознавания лиц в режиме реального времени представляют собой серьезное вторжение в нашу частную жизнь. Правительство должно приостановить их внедрение до тех пор, пока не будут приняты более надежные меры защиты, включая надлежащую правовую базу», — потребовала Белл Рибейро-Адди (Bell Ribeiro-Addy), депутат от Лейбористской партии.