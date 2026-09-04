CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Инфраструктура Маркет
|

В России будут строить гигантские межрегиональные ЦОД

В ряде российских федеральных округов уже прорабатываются планы строительства кластеров ЦОД, каждый из которых будет работать сразу на несколько регионов. Совместное использование дорогостоящей инфраструктуры должно помочь решить проблемы с распределением нагрузки на вычислительные мощности и местные энергосистемы.

Один ЦОД на несколько регионов

В России планируют создавать один центр обработки данных (ЦОД) для нескольких регионов, пишут «Ведомости», ссылаясь на заявление Олега Максименкова, генерального директора «Атомдата-центра» (входит в группу «Атомдата», которая находится под управлением АО «Росатом критические информационные технологии»).

Обсуждается строительство 30–40 таких межрегиональных хабов, по словам Максименкова. Это позволит оптимизировать использование вычислительных мощностей и упростит доступ к электроэнергии. «Атомдата-центр» готов участвовать в проекте.

Вопрос уже прорабатывается в нескольких федеральных округах, в том числе на Урале, в Поволжье и в Ленинградская область, подтвердил изданию президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев.

Кто будет реализовывать проект

В качестве потенциальных игроков рынка для реализации таких планов директор по развитию отрасли ЦОД компании ПСМ Антон Гущин назвал РТК-ЦОД (входит в группу «Ростелеком») и Key Point. У РТК-ЦОД уже сформирована крупнейшая в России геораспределенная сеть ЦОДов и есть инфраструктура в различных регионах страны, а у работающего в коммерческом сегменте Key Point есть действующие ЦОДы во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге и строящиеся в Санкт-Петербурге и Дагестане, пояснил Гущин.

tsod700.jpg

Unsplash - İsmail Enes Ayhan
Один межрегиональный кластер ЦОД сможет работать для двух-трех регионов

Такая архитектура требует надежной опорной сети и высокой связности, поэтому логично развивать хабы с учетом уже существующей магистральной инфраструктуры, полагает директор по развитию и эксплуатации ЦОД компании РТК-ЦОД Константин Степанов.

Дорофеев считает, что кластеры ЦОДов должны быть «нейтральными» и не зависеть от конкретного оператора. Для реализации идеи потребуется синхронизация интересов потребителей и заказчиков, а также органов исполнительной власти, добавил Максименков.

Возможный эффект

По расчетам лидера сегмента «ЦОД, телеком, банкинг» Chint Петра Истомина, при 30–40 хабах на 89 российских регионов на один центр будет приходиться в среднем два–три субъекта. Эксперт считает такую модель экономически оправданной. Гущин назвал это закономерным следующим этапом развития рынка, который на данный момент сильно сконцентрирован в Московском регионе, где возможности энергосистемы уже почти исчерпаны. При этом спрос на на вычислительные мощности, в том числе для задач ИИ, растет.

Создание подобной инфраструктуры позволит повысить доступность вычислительных мощностей по всей стране и обеспечить равномерное распределение нагрузки на ИT-системы, по мнению Максименкова. Это важно с учетом того, что для городов с небольшой численностью населения потребность и загрузка ЦОДов плохо коррелирует с его экономикой, как сказал Дорофеев.

Строительство только здания и инженерной инфраструктуры ЦОД уровня Tier III сейчас обходится примерно в 0,9–1,4 млрд руб. на 1 МВт мощности. Не входящее в эту сумму вычислительное оборудование (серверная часть крупного GPU-кластера) может стоить еще дороже. Такие данные привел Истомин.

Высокая ключевая ставки и ограниченный доступ к энергии уже мешают масштабированию ЦОД в России. В июне 2026 г. CNews писал, что из 128 проектов по строительству с общим объемом инвестиций около 1 трлн руб. 38 приостановлены. В 2025 г. темпы ввода новых объектов упали втрое по сравнению с 2024 г.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие отрасли уже перевели свои серверы и рабочие станции на российскую операционную систему

Бывший министр связи России получил обвинение в создании организованного преступного сообщества

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Таинственный российский завод перезаложил свое оборудование для производства чипов на десятки миллиардов. Установки ASML тоже в залоге

Готовится первый в мире закон о запрете «умных» очков

Telegram в центре скандала. Американцы подали в суд за использование QR-кодов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Питомцы-хакеры: как животные обходят защиту умных кормушек

Лучшие планшеты для учебы в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Российские платформы виртуализации 2026
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Программно-аппаратные комплексы ПАК 2026
ОБЗОР Рынок ИТ: итоги 2025
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Российские платформы ноукод-разработки. No-code 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Российские операционные системы 2026