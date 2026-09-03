Между Россией и Китаем построят систему беспилотных железнодорожных перевозок

На границе с Китаем построят беспилотную транспортную систему для трансграничной железнодорожной перевозки грузов. Проект будет реализован полностью за счет частных российских и китайских компаний. Инвестиции составят 22 млрд рублей.



Новая логистическая реальность

Забайкальский край России и Автономный район Внутренняя Монголия (КНР) свяжет беспилотная трансграничная транспортная система перевозки грузов, сообщило российское Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики на своем официальном сайте.

Это будет полностью автоматизированная интеллектуальная система перемещения контейнерных грузов между Россией и КНР транспортом железнодорожного типа с пропускной способностью 10 млн тонн в год с перспективой увеличения объемов до 20 млн тонн. Строительство планируется осуществить полностью за счет частных инвестиций в размере около 22 млрд руб. — по 11 млрд руб. с каждой из двух стран.

Проект координируется на правительственном уровне. В его реализации с российской стороны будут участвовать Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), Корпорация Мосстройтранс и Правительство Забайкальского края, о чем подписано соглашение. Минтрансом России утверждена «Дорожная карта». КРДВ будет координировать взаимодействие инвесторов с государственными регулирующими организациями.

www.magnific.com/4045 Грузы между Россией и Китаем будут перевозить беспилотные железнодорожные платформы

«Проект создаст принципиально новую логистическую реальность на Дальнем Востоке», — сказал заместитель генерального директора КРДВ по привлечению инвестиций Кирилл Каменев.

«Бесшовные» технологии

Разработка системы объединит передовые инженерные школы двух стран, отметили представители Минвостокразвития. Технологическим партнером с китайской стороны станет CRRC Corporation Limited — производитель инновационного подвижного состава. Автоматизированное управление движением транспорта будет осуществлять совместный российско-китайский Центр управления перевозками.

Контейнеры будет перевозить интеллектуальная рельсовая платформа на электротяге с автоматизированным управлением. Частью системы станут специально построенные международные железнодорожные пункты пропуска Староцурухайтуйский (Россия) и Хэйшаньтоу (Китай), которые будут иметь собственный выделенный маршрут перемещения.

Автоматизация ускорит таможенные и логистические процедуры и обеспечивает «бесшовность» границы, что станет решением задачи создания упрощенного пункта перевозок через государственную границу Россия-КНР с повышенной пропускной способностью, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, рассказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

«Реализуя проект создания беспилотной трансграничной транспортной системы перевозки контейнеров Россия–КНР, мы не просто получаем современную трансграничную логистику, а становимся первым регионом для внедрения беспилотных технологий международного уровня. Проект даст мощный импульс развитию приграничных территорий, создаст новые рабочие места и кратно увеличит пропускную способность наших транспортных коридоров», — заявил Осипов.

Возможно масштабирование

Товарооборот между Россией и КНР за I полугодие 2026 г. увеличился на 25%, по словам Каменева. Он допустил, что проект по созданию системы беспилотных железнодорожных перевозок может быть масштабирован в других регионах на Дальнем Востоке.

В феврале 2025 г. СNews писал о планах создания первого в мире международного грузового хаба для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), который позволит оперативно доставлять с помощью дронов малогабаритные грузы из России в Китай и обратно.