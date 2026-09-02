Основатель известной ИТ-компании в шаге от банкротства

Основателя регионального цифровизатора медицины «БАРС груп» в сентябре 2026 г. банкротят. Структура «Ростеха» пытается вернуть долг в 1,42 млрд руб. через банкротство предпринимателя и иск к личному фонду. В «Ростехе» назвали разбирательства «обычным спором хозяйствующих субъектов» и добавили, что истец находится в контакте с представителями ответчика.

Взыскание долга

В отношении основателя «БАРС Груп» начата процедура банкротства по иску структуры «Ростеха», об этом говорится в деле, с которым ознакомились «Ведомости».

Входящий в контур «Ростеха» Национальный центр информатизации (НЦИ) 17 августа 2026 г. подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом основателя и генерального директора одной из крупнейших региональных ИТ-компаний – АО «БАРС груп» Тимура Ахмерова. Подробностей в судебной карточке пока не приводится.

18 августа 2026 г. НЦИ обратился в Арбитражный суд Татарстана с иском к личному фонду «Светлое озеро». Согласно пункту шесть статьи 123.20-4 Гражданского кодекса (ГК) России, личный фонд отвечает своим имуществом по обязательствам учредителя в течение трех лет со дня создания. «Светлое озеро» было зарегистрировано 25 августа 2023 г., поэтому иск подан за семь дней до истечения этого срока.

Фонд «Светлое озеро»

До 8 апреля 2026 г. фонд назывался «Фондом семьи Ахмеровых». Причины переименования публично не объяснялись. Новое название совпадает с поселком, где зарегистрирован фонд, и с названием ранее связанного с Ахмеровым рыбоводческого хозяйства. По данным «СПАРК-Интерфакса», руководителем фонда является Татьяна Кирова, которая, по информации «Реального времени» от 29 апреля 2025 г., связана с Ахмеровым. Основной вид деятельности фонда — аренда и управление нежилой недвижимостью. В 2025 г. его выручка составила 68 тыс. руб., чистый убыток — 21 тыс. руб., а расчетная стоимость активов — около 212,7 млн руб.

Depositphotos - blinow61 Структура «Ростеха» инициировала банкротство основателя «БАРС Груп» из-за долга в 1,42 млрд руб.

В иске в Арбитражный суд Татарстана Ахмеров и межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) №18 по Татарстану указаны третьими лицами, писал CNews. Суд обязал налоговую предоставить регистрационное дело, а Ахмерова — изложить свою позицию. НЦИ потребовал взыскать с фонда 1,42 млрд руб. в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам Ахмерова. Иск принят к производству 25 августа 2026 г., предварительное заседание назначено на 12 октября 2026 г.

«Все иски, включая новые, связаны с долгом в размере 1,42 млрд руб. перед нашей компанией», — сообщил «Ведомостям» представитель НЦИ. Он назвал разбирательства «обычным спором хозяйствующих субъектов» и отметил, что истец находится в контакте с представителями ответчика. НЦИ рассчитывает урегулировать спор мирным путем. Из чего складывается сумма требований в 1,42 млрд руб., представитель не уточнил.

История конфликта

Судебные дела стали продолжением многолетнего конфликта НЦИ и Ахмерова из-за акций «БАРС груп». В апреле 2016 г. «Ростех» объявил о намерении приобрести 100% ИТ-разработчика. Предполагалось, что компания будет интегрирована в НЦИ, а Ахмеров сохранит руководство. Однако сделку структурировали иначе: НЦИ получил 25% плюс 1 акция исходя из оценки всей компании примерно в 1,8 млрд руб., а у Ахмерова осталось 75% минус 1 акция. Стороны также заключили акционерное соглашение с опционом на обратный выкуп доли.

НЦИ получал право вернуть пакет Ахмерову, если «БАРС груп» не достигнет хотя бы одного из согласованных финансовых показателей более чем на 25%. Основанием для реализации опциона стали результаты 2019 г.: выручка оказалась ниже ожидаемой на 25,6%, то есть порог был превышен на 0,6 процентного пункта (п.п.). Ахмеров впоследствии указывал в судах, что отклонение было формальным, поскольку другие показатели, включая EBITDA (показатель, который отражает прибыль компании до вычета процентов по кредитам, налогов и амортизации основных средств и нематериальных активов), были выполнены или превышены.

Урегулировать вопрос возврата пакета в досудебном порядке не удалось. НЦИ подал иск и потребовал вернуть деньги за ранее приобретенную долю. Арбитражный суд Москвы в декабре 2024 г. удовлетворил требование истца: обязал вернуть Ахмерову 25% плюс 1 акция «БАРС груп» и выплатить 1,124 млрд руб. Встречный иск Ахмерова о признании сделки недействительной и взыскании около 1,5 млрд руб. был отклонен.

12 декабря 2025 г. пакет, принадлежавший НЦИ, был принудительно переписан на Ахмерова на основании исполнительного листа. После этого он вновь стал единственным акционером «БАРС груп». Однако деньги по решению суда Ахмеров так и не выплатил.

Текущее состояние «БАРС груп»

«БАРС груп» остается крупным подрядчиком государственных заказчиков, прежде всего в сфере цифровизации здравоохранения. В 2025 г. выручка компании выросла на 16,8% до 6,3 млрд руб., но чистая прибыль сократилась на 24% до 264 млн руб.

В 2025-2026 г. компания столкнулась с серией исков от Министерства здравоохранения (Минздрав) России из-за просрочки исполнения контрактов, а также со спором с волгоградским интегратором «Айти-Альбион», который завершился мировым соглашением о выплате 68 млн руб. В июле 2026 г. ФНС временно приостанавливала операции по счетам «БАРС груп» из-за отрицательного сальдо единого налогового счета на 91 млн руб. Компания сообщила, что задолженность была погашена, а ограничения сняты.

Кроме того, в 2025-2026 г. Минцифры исключило из реестра отечественного программного обеспечения (ПО) 25 ИТ-продуктов «БАРС груп», однако десятки ИТ-решений компании-разработчика остаются в реестре. 5 августа 2026 г. из Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) была удалена запись об Ахмерове как о единственном акционере компании. При этом он сохранил статус генерального директора.

Ситуация с самим НЦИ

Параллельно НЦИ сам проходит процедуру банкротства. Компания подала заявление о своей несостоятельности в декабре 2024 г. после многочисленных исков от кредиторов — «Цифромеда» и «ЭР-телеком холдинга». В конце января 2025 г. Арбитражный суд Москвы ввел в отношении нее наблюдение. С декабря 2025 г. владельцем 100% НЦИ является «РТ-капитал» — структура «Ростеха», специализирующаяся на работе с проблемными и непрофильными активами. Выручка НЦИ в 2025 г. сократилась на 86% до 465,7 млн руб., при этом компания показала чистую прибыль 905,3 млн руб.

Юридическая оценка

Имущество, переданное личному фонду, принадлежит самому фонду, а не его учредителю, что обычно обеспечивает достаточно высокий уровень защиты, объясняет генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Однако закон прямо допускает ответственность прижизненного личного фонда по обязательствам учредителя в течение трех лет. Поскольку НЦИ обратился в суд до истечения этого периода, существует высокая вероятность, что суд признает предъявление требований к фонду допустимым, считает юрист.

Исход спора для НЦИ выглядит скорее благоприятным, но не гарантированным, отмечает адвокат, научный сотрудник Центра экономико-правовой экспертизы экономического факультета Московского государственного университета (МГУ) Кирилл Дозмаров. Суд должен проверить правомерность взыскания средств с фонда за счет долга Ахмерова в пользу НЦИ. Переименование фонда само по себе не снимает рисков и обычно не снимает ответственности. Устойчивой судебной практики по таким делам пока не сложилось из-за новизны института личных фондов, подчеркивает юрист. По словам Дозмарова, НЦИ может ходатайствовать об обеспечительных мерах и при наличии оснований оспаривать сделки с имуществом фонда. Фонд, в свою очередь, может возражать против размера требований и наличия оснований для субсидиарной ответственности.