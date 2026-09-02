Признана банкротом «дочка» крупного ИТ-холдинга с многомиллиардными долгами

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Мобильные и Компьютерные Технологии» — структуру ИТ-холдинга Fplus, занимавшуюся оптовой торговлей электроникой. Сумма требований кредиторов, включая ББР БАНК и ВЭБ.РФ, превысила 3,6 млрд рублей. Банкротство «МКТ» стало частью системного кризиса холдинга, затронувшего его головную компанию, «дочки» и владельца Алексея Мельникова.

«МКТ» банкрот

Как выяснил CNews, Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Мобильные и Компьютерные Технологии» (ООО «МКТ», ранее «Ф-Плюс Мобайл»). В отношении компании открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, до 5 февраля 2027 г. Соответствующее решение опубликовано в картотеке арбитражных дел 17 августа 2026 г.

Основанием для банкротства стало заявление ББР БАНК, которое суд признал обоснованным еще в марте 2026 г., введя в отношении компании процедуру наблюдения. Требования кредитора к должнику возникли из-за неисполненных обязательств по кредитному договору на сумму 2,18 млрд руб.

Помимо ББР Банка, суд включил и требования госкорпорации ВЭБ.РФ в размере 1,46 млрд руб., следует из картотеки Арбитражных судов.

При этом важно уточнить, что ООО «МКТ» не является компанией-дистрибутором ООО «МКТ» («Марвел-Дистрибуция»), в отношении которой также введена процедура наблюдения. Речь идет о структуре «МКТ» (ранее «Ф-Плюс Мобайл»), которая занималась оптовой торговлей ноутбуками, планшетами, принтерами.

CNews обратился к представителям «МКТ» за комментариями.

Проблемы Fplus

ООО «Мобильные и компьютерные технологии» является одной из структур крупнейшего российского ИТ-холдинга Fplus, который по итогам 2023 г. занимал второе место в рейтинге CNews Analytics «Крупнейшие IT-компании России» с совокупной выручкой более 195 млрд руб.

По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «МКТ» за 2021 г. составляла 8,4 млрд руб.

usertrmk на Freepik Дочка холдинга Fplus признана банкротом

Однако с 2025 г. компании холдинга начали сталкиваться с судебными исками. В 2025–2026 гг. иски к компании составили 2,3 млрд руб. Также выявлены признаки приостановления операций по счетам, отрицательное сальдо ЕНС достигает 6 млн руб.

В рамках процедуры банкротства ООО «МКТ» на стадии наблюдения в настоящее время также находятся его дочерние и аффилированные структуры, включая ООО «Ф-Плюс Логистика» и розничную сеть «Всесмарт».

Банкротство затронуло и головную компанию холдинга — ООО «Ф-плюс оборудование и разработки», в отношении которой также введена процедура наблюдения.

Банкротство Алексея Мельникова

Параллельно с банкротством юридического лица развивается и личное банкротство главы холдинга — Алексея Мельникова. В октябре 2025 г. банк «Санкт-Петербург» обратился с иском о признании топ-менеджера банкротом — суд включил его требование на 2 млрд руб. в реестр кредиторов. Этот долг образовался из-за того, что в 2023 г. Мельников стал поручителем по кредиту между кредитной организацией и ООО «МКТ».

Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал заявление банка обоснованным и гендиректора и ввел реструктуризацию долгов Мельникова. Он подал апелляцию.

История Fplus

Стоит напомнить, что ИТ-холдинг Fplus был создан в 2023 г. на базе компаний «Марвел-Дистрибуции», основанной в 1991 г. Сергеем Гирдиным, логистического оператора «Марвел-Логистика», производителя электроники Fplus. Структуры холдинга занимаются дистрибуцией ИТ-оборудования и программного обеспечения российских и зарубежных брендов, производством серверов, систем хранения данных, печатной техники и клиентских устройств, разработкой программного обеспечения, развитием сети умных устройств «Всесмарт».

В октябре 2023 г. Алексей Мельников стал единственным владельцем IT-холдинга Fplus, выкупив долю в 50% у Владимира Корнева. Корнев, проработавший в компании более 30 лет, сохранил за собой 5% долей в ООО «МКТ». Изменения в ЕГРЮЛ были отражены 16 октября 2023 г., а 22 сентября Корнев передал Мельникову пост гендиректора юрлиц холдинга.

