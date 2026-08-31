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Власти закрывают лазейки для иностранных компонентов. Ужесточается получение субсидий для производителей электроники

Минпромторг утвердил перечень критической продукции — теперь господдержку получат только разработчики проектов по конкретным позициям. В список вошли IP-блоки, печатные платы, одноплатные компьютеры и телеком-оборудование. Это исключит использование иностранных компонентов под видом отечественных разработок.

Новые требования

Как выяснил CNews, Минпромторг утвердил перечень критической промышленной продукции для радиоэлектроники. Ее производители смогут претендовать на получение субсидий для проектирования российских решений. Это следует из протокола заседания Межведомственной комиссии по вопросам развития производства критических комплектующих от 11 августа 2026 г.

В перечень вошли сложно-функциональные блоки (IP-блоки) для интегральных микросхем, полупроводниковые приборы, электронные модули, смарт-карты, печатные платы, запоминающие устройства, одноплатные компьютеры, и лазеры и оптические приборы, видеокамеры, микрофоны, портативные компьютеры, коммуникационная аппаратура и др.

В Минпромторге не ответили на запрос CNews.

Ужесточение правил получения субсидий

По мнению экспертов, опрошенных CNews, новый перечень закроет лазейки для компаний, которые закупали иностранные компоненты и выдавали их за отечественные разработки. Теперь субсидии будут привязаны к конкретным видам продукции, и замена импортных решений на российские станет обязательным условием.

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Минпромторг ужесточает требования для получения субсидий

Включение IP-блоков, одноплатных компьютеров, печатных плат и телеком-оборудования в перечень критических комплектующих Минпромторга расширяет возможности производителей получить государственную поддержку на разработку конструкторской документации, говорит партнер практики «Промышленность и технологии» Strategy Partners Александр Постников.

«Если раньше компания могла заявить разработку условного вычислительного комплекса, а внутри использовать иностранную элементную базу, то теперь получить государственную поддержку можно только на конкретный узловой элемент из перечня — например, на печатную плату, IP-блок или одноплатный компьютер», пояснил CNews руководитель проектов холдинга SNDGLOBAL Константин Лапотко.

По его словам, это создает реальную возможность полностью снять с разработчиков финансовые риски на этапе проектирования. По программам субсидирования конструкторской документации государственное участие в сфере радиоэлектроники покрывает расходы на оклады инженеров, приобретение лицензий на специализированные САПР, макетирование и выпуск опытно-промышленной серии.

Почему виртуализация на базе открытых решений подходит для критической инфраструктуры
Почему виртуализация на базе открытых решений подходит для критической инфраструктуры Импортонезависимость

Появление формализованного перечня критических комплектующих — это одновременно и позитивный шаг, и ужесточение: теперь это единственный «входной билет» для получения субсидий на НИОКР от Минпромторга, говорит собеседник CNews среди производителей микроэлектроники.

«Включение IP-блоков, одноплатных компьютеров и телеком-оборудования расширяет суверенитет разработок и поддерживает независимые архитектуры, но порождает вопросы: как отслеживать «китайский след» и почему при ужесточении требований к дизайну так и не появилось желания развивать собственные заводы для производства этих разработок», — заключил эксперт.

Кристина Холупова

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