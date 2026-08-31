Иранские хакеры дистанционно выключили британскую электростанцию. Заново запустить смогли через четыре дня

Иранские хакеры в результате беспрецедентной кибератаки на четыре дня остановили работу электростанции в Великобритании. По оценкам британских спецслужб, ее главной целью считают демонстрацию способности хакеров, связанных с Корпусом стражей исламской революции, проникать в британские ИТ-системы и выводить из строя объекты критической инфраструктуры.

Кибератака на объект критической инфраструктуры

Связанные с иранским режимом хакеры в результате беспрецедентной кибератаки на четыре дня остановили работу электростанции в Великобритании, пишет The Telegraph.

По информации The Telegraph, это первый известный случай, когда иранским киберзлоумышленникам удалось остановить работу подобного объекта в Соединенном Королевстве. Вероятно, это также самая успешная их кибератака такого рода, отмечают эксперты.

Unsplash - Heidi Fin Британская электростанция четыре дня не работала из-за атаки иранских хакеров

Британские чиновники из соображений безопасности отказались называть конкретную электростанцию. Известно лишь, что объект не работал в течение четырех дней, пока специалисты восстанавливали его функционирование. Предприятие было относительно небольшим, поэтому временная остановка не повлияла на общее энергоснабжение и производство электроэнергии в Великобритании в августе 2026 г.

Оценка целей кибератаки

По оценкам британских спецслужб, кибератака вряд ли преследовала цель нанести ущерб гражданскому населению. Главной задачей считают демонстрацию способности хакеров, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), проникать в британские ИТ-системы и выводить из строя объекты критической инфраструктуры, о чем информировал CNews.

Об инциденте в августе 2026 г. сообщили в Национальный центр кибербезопасности (NCSC), входящий в структуру Центра правительственной связи (GCHQ) Великобритании. В ответ британское правительство провело инструктажи для руководителей энергетических компаний и предоставило подробные рекомендации по защите сетей.

Представитель британского правительства подчеркнул, что энергосистема страны обладает высоким уровнем устойчивости, а власти продолжают тесно сотрудничать с сектором в целях поддержания безопасности.

Источник The Telegraph в правительстве добавил: «У нас установлены критерии, согласно которым ключевые производители электроэнергии обязаны по закону сообщать нам о кибератаках, но этот объект даже близко под них не подпадает. Это объект очень малого масштаба, его доля меньше статистической погрешности по сравнению с общей мощностью сети».

Параллельные кибератаки в США

ИТ-инцидент в Великобритании произошел после серий кибератак на объекты водоснабжения в 12 штатах США в июле 2026 г.

В Соединенных Штатах хакеры атаковали десятки очистных сооружений. Это привело к подтоплениям, падению давления в водопроводных сетях и вынудило местные власти рекомендовать жителям кипятить воду перед употреблением. Первые взломы зафиксировали в Миннесоте 26 июля 2026 г., после чего подобные случаи произошли в Мичигане, Джорджии, Южной Дакоте и Нью-Джерси. Позже американское правительство подтвердило, что кибератака, скорее всего, исходила из Тегерана.

Кибервойна с западными странами

Иран резко активизировал кибератаки на западные страны на фоне конфликта на Ближнем Востоке, особенно после начала авиаударов США и Израиля в феврале 2026 г. Жертвами иранских кибератак уже становились Германия, Польша, Финляндия, Бельгия и Албания.

Комитет по разведке и безопасности британского парламента отмечал, что кибервойна является важной сферой асимметрического преимущества для Ирана.

В Секретариате Кабинета министров Великобритании одновременно предупреждали о дополнительных ИТ-рисках, связанных с использованием искусственного интеллекта (ИИ), способного автоматизировать процесс проведения кибератак, делая их быстрее, эффективнее и снижая порог вхождения.