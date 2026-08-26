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Продолжается прием заявок на ежегодную премию CNews AI Awards 2026

Продолжается прием заявок на вторую ежегодную премию в области искусственного интеллекта CNews AI Awards. Заявки принимаются до 2 сентября включительно.

Церемония награждения пройдет в рамках ежегодного форума CNews «Технологии искусственного интеллекта» 22 сентября 2026 г.

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Церемония награждения CNews AI Awards 2025: Награда «За личный вклад в развитие ИИ» была присуждена Павлу Воронину, генеральному директору компании МТС Web Services, первому вице-президенту по технологиям МТС

Среди докладчиков:
 Михаил Граденко, директор департамента технологий искусственного интеллекта, «Русал»
Надежда Сурова, директор, центр компетенций «Цифровая экономика»; член совета Федерации Федерального Собрания России по цифровой экономике
Наталья Артамонова, директор по внедрению генеративного ИИ, «Норникель»
Карина Садова, руководитель направления ИИ, «Х5 Digital»
Андрей Коптелов, исполнительный директор, департамент корпоративной архитектуры, Сбербанк
Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий, «Rambler&Co.»
Андрей Цымбалюк, руководитель проекта «Экзоинтеллект», «Технониколь»
Павел Клепинин, проректор по цифровой трансформации и управлению данными, Президентская академия «РАНХиГС»
Давид Каграманян, начальник группы инновационных разработок, «Мостранспроект»
Мария Грибкова, директор департамента управления проектами, «Зетта Страхование»
Антон Граборов, руководитель блока «Цифровой бизнес», УК «Альфа-Капитал»
Эмелин Шевчук, директор по цифровой диагностике и клинической поддержке, Eurokappa
Олег Коновалов, креативный директор, ГК «Сантэнс»
Виталий Немченко, начальник отдела разработки искусственного интеллекта, «DPD в России»
Елена Белецкая, директор департамента автоматизации бизнес-процессов, «DPD в России»
Александр Макаров, начальник отдела по разработке и внедрению систем искусственного интеллекта, «Национальная Страховая Информационная Система»
Дмитрий Болот, ведущий системный архитектор, «Национальная Страховая Информационная Система»
Ксения Черемисина, руководитель направления анализа инновационных технологий, «Газпром ИТО»
Ольга Канакова, руководитель направления методологии поддержки инноваций, «Газпром нефть»
Алексей Одедесион, СЕО, платежный сервис «А3»
Алексей Авдей, заместитель исполнительного директора по AI-трансформации портала «Рамблер»

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Церемония награждения CNews AI Awards 2025: Лучшим проектом с ИИ в области бизнес-коммуникаций стала платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк»

Основные темы к обсуждению:

Пленарное заседание

  • Как развивается российский рынок ИИ
  • Какие меры государственной поддержки доступны разработчикам и заказчикам
  • Какие отрасли экономики являются лидерами по внедрению ИИ-решений
  • Доступен ли ИИ среднему и малому бизнесу
  • Какие ИИ-решения приносят реальный экономический эффект
  • Какие ИИ решения не оправдали возлагаемых надежд
  • Какие сложности возникают в ходе обучения ИИ-моделей
  • Способен ли ИИ стать полноценным инструментом принятия решений
  • Чего ждут заказчики от развития ИИ в ближайшие годы
  • Какие новые ниши или области применения ИИ могут появиться
  • Какие факторы могут замедлить или ускорить дальнейший рост рынка ИИ

Круглый стол: «ИИ-эволюция бизнеса: суверенные технологии, автономный контроль и кадровый кризис»

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Церемония награждения CNews AI Awards 2025: Награда в номинации «Искусственный интеллект на транспорте: решение года» вручена компании «ЗащитаИнфоТранс» за ИИ-решение для планирования перевозок по регулярным маршрутам «Оптуран»

Секции:

Чат-боты и ИИ-ассистенты как бизнес-помощники

  • Как большие языковые модели уже изменили бизнес
  • Какие рутинные задачи стоит передать ИИ в первую очередь
  • Как показало себя использование чат-ботов в клиентском сервисе
  • Чем могут помочь ИИ-ассистенты
  • Можно ли доверять ИИ решение важных задач
  • Какие риски несет использование ИИ-ассистентов и как их минимизировать
  • Приносят ли ИИ-ассистенты и чат-боты реальный экономический эффект
  • Кто несет ответственность за ошибки ИИ
  • Окупаются ли затраты на разработку собственного ИИ-бота
  • ИИ — это доступная технология или дорогая игрушка для корпораций?

Генеративный ИИ для бизнеса

  • Насколько качественный контент создают генеративные модели
  • С какими задачами GenAI справляется лучше человека
  • Решение каких задач нельзя доверять GenAI ни в коем случае
  • Способен ли GenAI создавать уникальные продукты
  • Можно ли доверять GenAI принятие решений
  • Правда ли, что GenAI повышает продуктивность или приходится тратить больше времени на проверку данных
  • Как выбрать процессы для внедрения ИИ
  • Как организовать обучение генеративного ИИ
  • Какие сложности возникают при подготовке данных для обучения ИИ
  • Вайб-кодинг как новое направление в разработке

Предиктивная аналитика и прогнозирование

  • Как показали себя использование предиктивных (прогностических) ИИ-моделей
  • Как подготовить данные, чтобы прогноз был точным
  • Как интегрировать прогнозы ИИ в реальные бизнес-процессы
  • Как банки используют предиктивный ИИ
  • Как предиктивное обслуживание помогает промышленным компаниям экономить
  • Как ритейл использует предиктивные модели
  • Как успешно внедрить систему прогнозирования
  • Можно ли полностью доверять прогнозам ИИ
  • Что выгоднее: купить коробочное решение или разработать собственное
  • Какой экономический эффект приносит предиктивный ИИ

Компьютерное зрение и беспилотный транспорт

Защищенное облако для ГИС/ИСПДн: ускоренный путь к аттестации без затрат на собственный ЦОД
Защищенное облако для ГИС/ИСПДн: ускоренный путь к аттестации без затрат на собственный ЦОД безопасность

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