CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Инфраструктура Интернет Интернет-доступ Цифровизация ИТ в госсекторе Инфраструктура Техника Импортонезависимость
|

Власти продлили разрешение на использование иностранного оптоволокна до лета 2027 года

Правительство России продлило до 30 июня 2027 г. использование оптоволокна, произведенного за пределами Евразийского экономического союза. Это означает, что потребители смогут пользоваться кабелем, который произвели в России из иностранных оптических волокон. Само же снижение требований должно обеспечить плавный переход предприятий на полную локализацию выпуска оптического волокна, отметил представитель Минпромторга.

Изменение сроков

Правительство России временно разрешило использовать иностранное оптоволокно, пишут «Ведомости». Вернуться к использованию российского сырья производители кабеля должны летом 2027 г.

В августе 2026 г. Правительство России продлило до 30 июня 2027 г. возможность использования оптоволокна, произведенного за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это позволяет потребителям применять кабель, изготовленный в России из иностранных оптических волокон. Соответствующее решение закреплено в постановлении Правительства России №1026, опубликованном 19 августа.

Почему смягчили требования

С 1 января 2016 г. для признания кабеля российским требовалось, чтобы оптическое волокно производилось на территории России или других стран ЕАЭС. Российские власти были вынуждены смягчить требования по локализации волоконно-оптических кабелей из-за остановки единственного в ЕАЭС завода по производству оптоволокна — «Оптиковолоконные системы» (ОВС) в Мордовии.

opto_700.jpg
Magnific - Magnific
Российские власти продлили использование иностранного оптоволокна до лета 2027 г.

Кроме того, власти повысили допустимую долю иностранных компонентов в стоимости оптического кабеля: теперь она может достигать 70% вместо прежних 40%, действовавших с 1 января 2018 г. Возвращение к нормативу в 40% по доле отечественных волокон в составе кабеля отложено до 1 января 2028 г., предупреждал CNews.

Постановление №1026 вносит изменения в постановление №719, которое устанавливает критерии признания промышленной продукции российской и ее включения в реестр Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) России.

Требования по закупке отечественной продукции распространяются прежде всего на государственных заказчиков и компании с государственным участием, поясняет главный редактор изданий ComNews Леонид Коник. Частные операторы по-прежнему смогут приобретать кабель иностранных производителей или российский кабель с импортным волокном. Требования к использованию отечественных кабелей действуют на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Снижение требований должно обеспечить плавный переход предприятий на полную локализацию выпуска оптического волокна, сообщил «Ведомостям» представитель Минпромторга.

Ситуация с производством

В марте 2026 г. в пояснительной записке к проекту постановления Минпромторг указывал, что ОВС прекратили выпуск оптоволокна после критического повреждения оборудования из-за воздушных атака дронов управляемые Вооруженными силами Украины (ВСУ). Ведомство признавало, что складские запасы предприятия ограничены и в ближайшее время могут закончиться. Восстановления производства оптического волокна на территории ЕАЭС ожидают только к концу 2027 г.

Позиция операторов

Опрошенные «Ведомостями» операторы не испытывают дефицита готового кабеля российского производства. Все действующие поставщики «Мегафона» входят в реестр российской промышленной продукции, и на последних закупках оператор получил предложения примерно от 10 производств необходимого качества.

«Билайн» также заявляет о доступности оптических кабелей у российских производителей.

До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу
До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу Цифровизация

МТС не испытывает сложностей с закупками российского кабеля. По заверениям представителя «Ростелекома», конкуренция сохраняется даже среди производителей отдельных специфических видов кабеля.

Руководители отечественных заводов оптоволоконных кабелей «Сарансккабель-оптика» и «Инкаб» Рашид Абаев и Александр Смильгевич поддержали введенные Правительством России меры по восстановлению российского производства оптоволокна.

Зависимость от импорта

Зависимость от импорта самого оптического волокна в августе 2026 г. близка к 100%, если не учитывать старые запасы, оценивает независимый телеком-аналитик, автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко. После нескольких ударов беспилотников по ОВС в апреле-мае 2025 г. предприятие остановилось, и российский рынок полностью перешел на волокно из Китая, утверждает эксперт. По его оценке, до восстановления российского производства импортное волокно будет формировать основную часть цены готового кабеля.

Бойко также отметил, что примерно 20 российским кабельным заводам требуется около 4 млн км волокна в год — такой же была годовая мощность ОВС. Теперь сырье также закупают производители беспилотников: российский рынок дронов в 2025 г. мог потребить около 50 млн км волокна, поскольку один управляемый по кабелю аппарат использует от 5 до 50 км. Спрос со стороны России и Украины привел к росту мировых цен на волокно. В начале 2026 г. китайские поставщики повысили цены для российских покупателей в 2,5-4 раза, писал CNews. Дефицит дополнительно усиливает строительство ИТ-инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ), добавил Бойко.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростелеком» проговорился о мотивационной платформе для тысяч ИТ-шников, задействованных в блокировках Рунета

Россиян спасут от опасного ИИ Ozon и Wildberries. Подготовлено постановление с расходами на 3 миллиарда

Продолжается прием заявок на ежегодную премию CNews AI Awards 2026

Visa в России в глубоком минусе — убыток на сотни миллионов рублей

ChatGPT блокирует российские аккаунты

Троих экс-полицейских посадили за кражу криптовалюты на 30 миллионов со счетов биржи Garantex

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Программно-аппаратные комплексы ПАК 2026
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Рынок ИТ: итоги 2025
ОБЗОР Российские платформы ноукод-разработки. No-code 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Российские операционные системы 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Цифровизация ритейла 2026