ChatGPT блокирует российские аккаунты

Связанные с Россией аккаунты использовали ChatGPT для создания «вымышленного экспертного сообщества» и распространяли через него дезинформацию, утверждает OpenAI. В своих публикациях они критиковали западные страны, включая США, Францию и Германию. Российские власти в августе 2026 г. отвергают обвинения в подобных действиях.

Деактивация аккаунтов

ChatGPT заблокировал аккаунты, якобы связанные с «тайной русской кампанией» против Запада, об этом в августе 2026 г. сообщает пресс-служба OpenAI.

Как заявляет OpenAI, аккаунты использовались для продвижения вымышленного Международного института Берка (IBI). Организация позиционировала себя как экспертное сообщество, якобы базирующееся в Израиле. В публикациях критиковались западные страны, включая Соединенные Штаты, Францию и Германию.

Как была устроена операция

По данным OpenAI, операторы работали из России и с помощью приложений для обхода ограничений доступа направляли ChatGPT запросы на русском языке. Цель — создание преимущественно англоязычных комментариев для публикации в Substack, Telegram, X, LinkedIn и Facebook* (принадлежит организации Meta*, которая признана экстремистской на территории России). ИИ-модель также просили скрывать языковые признаки, которые могли бы указывать на российское происхождение пользователей.

Unsplash - Solen Feyissa OpenAI зачистил ChatGPT от российских аккаунтов из-за дезинформации

«Это первый случай, когда мы пресекли операцию по оказанию влияния, связанную с Россией, которая зашла так далеко и была организована столь тщательно», — говорится в заявлении OpenAI.

Ключевым элементом кампании стал сайт IBI, зарегистрированный в феврале 2025 г. Из 36 статей, опубликованных на ИТ-платформе с сентября 2025 г. по май 2026 г., 34 были скопированы из других источников. Некоторые материалы имели многолетнюю давность, другие были приписаны не тем авторам.

Ограниченное влияние и потенциальная угроза

Несмотря на продуманность конструкции, непосредственное влияние кампании оказалось ограниченным, считают в OpenAI. Посты в социальных сетях набирали мало просмотров, официальные аккаунты IBI имели небольшую аудиторию, а связанные с якобы экспертами Telegram-каналы насчитывали лишь по 10-20 тыс. подписчиков.

Однако в OpenAI подчеркнули, что значимость произошедшего заключается не столько в текущем охвате, сколько в созданной ИТ-инфраструктуре, которую потенциально можно было масштабировать в будущем.

Высокая киберактивность

В марте 2026 г. Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщило о выявлении хакеров, связанных с Россией, которые взломали коммерческие мессенджеры в США, включая Signal. Целью кампании, по данным бюро, стали персоны высокой разведывательной ценности.

5 августа 2026 г. Microsoft сообщила об обнаружении кампании, направленной против ИТ-инфраструктуры сетей Wi-Fi в отелях, конференц-центрах и других общественных местах по всему миру, писал CNews. По версии корпорации, за ней стоит хакерская группировка Midnight Blizzard, которая работает на Россию. Основными целями назывались правительственные структуры, дипломатические представительства, неправительственные организации и сотрудники ИТ-компаний, прежде всего в США и Европе.

Позиция российской стороны

Российская сторона отвергает обвинения стран Запада в диверсиях и кибератаках. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл попытки связать хакерские группировки с Россией абсурдными. «Мы искренне удивляемся, почему любую группу хакеров ассоциируют с Россией. Никто не может объяснить, почему именно с Россией, а не с какой-то, например, европейской страной», — заявил он.

Представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, в свою очередь, отмечала, что подобные обвинения не новы и Москва понимает, «для чего это делается». «Очерняющие заявления и демонстративное реагирование на мнимые риски служат правящим кругам и спецслужбам западных стран для направленной внутрь и вовне пропаганды», — подчеркнула дипломат.

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими