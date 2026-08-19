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Человечество делят на два блока по признаку любви к ИИ из Китая и из США

Вашингтон намерен связать сотрудничество в ИИ-сфере с внешнеполитическим выбором отдельных государств. Страны, которые одновременно участвуют в американских и китайских технологических инициативах, могут столкнуться с давлением со стороны американских властей. Для мировой технологической отрасли это означает дальнейшее разделение цепочек поставок, стандартов и доступа к передовым разработкам, предупреждают эксперты.

Разграничительные меры

Вашингтон готовится к эскалации технологического противостояния с Пекином и ставит перед десятками государств сложный выбор в сфере искусственного интеллекта (ИИ), пишет CNBC.

В августе 2026 г. Государственный департамент (Госдепартамент) США готовит ультиматум для нескольких десятков стран с требованием четко выбрать сторону в глобальной гонке развития ИИ-технологий — между американским и китайским лагерями. Согласно черновику документа, который впервые изучили журналисты Reuters, государства — участники китайской инициативы «Всемирная организация сотрудничества в области ИИ» (WAICO), запущенной в июле, будут исключены из американской программы Pax Silica, продвигаемой с 2025 г.

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Unsplash - Mathew Schwartz
США разводят партнеров по разным сторонам в гонке искусственного интеллекта перед технологическим противостоянием с Китаем

В готовящемся письме, по данным Reuters, говорится: «Быть частью всего — значит не быть частью ничего. Подписание декларации Pax Silica — это не просто членство, а обязательство… Его нельзя сохранять параллельно с участием в дублирующих инициативах, стремления которых противоречат нашим собственным». В китайском посольстве в Вашингтоне такую позицию назвали неприемлемой политизацией торговых и технологических вопросов, предупреждал CNews.

Две конкурирующие инициативы

В программе Pax Silica участвуют 25 государств, организаций и территорий, ее основные цели — сокращение вредоносных зависимостей, устранение ИТ-уязвимостей в технологических цепочках поставок, защита критически важных технологий и создание безопасной цифровой инфраструктуры.

В июне 2026 г. под эгидой Pax Silica 35 стран подписали Декларацию о возможностях применения ИИ (AI Opportunity Statement). В документе говорится о общей цели, общем видении инновационных экосистем и общей приверженности принципам надежного партнерства и технологического прогресса для содействия взаимному процветанию и экономической безопасности. Именно подписантам этой декларации и будет адресован ультиматум Госдепа.

Китайская инициатива WAICO объединяет уже 38 стран, включая Россию, Иран, Бразилию, Кубу и Сербию. Эту цифру назвал министр иностранных дел Китая Ван И (Wang Yi) в статье, опубликованной 11 августа в «Жэньминь жибао». Согласно официальной формулировке Госсовета Китая, организация направлена на содействие международному сотрудничеству и глобальному управлению в ИИ-области, обеспечение его полезности, безопасности и справедливости на благо всего человечества.

В августе 2026 г. единственной страной, которая одновременно участвует в обеих инициативах, остается Казахстан. Посольство республики в США ситуацию не комментировало.

Политический контекст

Вопросы американо-китайского соперничества в ИИ-сфере уже обсуждались президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) и председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином (Xi Jinping) в мае 2026 г. во время государственного визита американского лидера в Пекин. В конце июля Трамп заявил о намерении вернуться к этой теме во время ответного визита Си Цзиньпина в США, который предположительно должен состояться в начале осени.

Цифры и соотношение сил

Согласно данным Национального экономического бюро США, в 2020-2023 г. Китай ежегодно регистрировал в четыре раза больше ИИ-патентов, чем США: 183 302 против 48 197. По количеству научных публикаций, посвященных ИИ (данные Statista за 2024 г.), Китай лидирует с долей 17,76%. Европа занимает 11%, Индия — 7,55%, США — 7,29%. Число людей, получивших докторскую степень по направлениям, связанным с ИИ, в Китае составляет 6,8 тыс. человек, в США — 4,2 тыс.

В конце января 2025 г. OpenAI, Oracle и SoftBank анонсировали проект Stargate и пообещали инвестировать до $500 млрд в ИТ-инфраструктуру развития ИИ в ближайшие годы, о чем информировал CNews.

Экспертные оценки

Младший научный сотрудник Института Соединенных Штатов Америки и Канады имени академика Г.А. Арбатова Российской академии наук (ИСКРАН) Александр Щелоков отмечает принципиальную разницу подходов двух стран. Изначально США давали бизнесу максимальную свободу, тогда как в Китае с самого начала сочетались сильная государственная поддержка и более жесткое регулирование. В 2026 г., по его словам, ситуация меняется: американские власти начали ограничивать выпуск самых мощных ИИ-моделей из соображений безопасности. «США движутся в сторону большего контроля, тогда как Китай в целом сохраняет прежний курс. Есть еще Европейский союз (Евросоюз). Своего сильного ИИ у них нет, зато они лучше всех выстроили законодательную рамку», — отметил эксперт.

Щелоков подчеркивает, что США по-прежнему лидируют в качестве передовых ИТ-разработок и научных исследований, имея собственную технологическую базу. Китай делает ставку на доступность технологий. Соперничество двух стран в ИИ-сфере он называет новой холодной войной, хотя и с важными оговорками: здесь нет идеологического противостояния, страны выбирают технологии по прагматичным причинам — цене, доступу и качеству. «Никто не выбирает китайский ИИ потому, что симпатизирует коммунистической партии Китая. Сходство с холодной войной наблюдается в логике блокового противостояния. Однако большинство стран стараются сохранить отношения с обеими сторонами, и именно это сейчас раздражает Вашингтон больше всего».

Закрытые экосистемы

Эксперт экспертного совета БРИКС — Россия Анна Сытник отмечает, что США строят вокруг ИИ закрытую экосистему доверенных партнеров, тогда как Китай продвигает модель более широкой международной кооперации — через открытые модели, инфраструктурные проекты и институты для стран глобального Юга. Совокупное преимущество пока остается за США, но Китай быстро сокращает разрыв по качеству ИИ-моделей и значительно сильнее в промышленном внедрении, производственной базе, робототехнике и открытых разработках. «В 2026 г. уже нельзя говорить о безусловном американском технологическом превосходстве — скорее о двух разных наборах преимуществ», — считает она.

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Анна Сытник согласна с Щелоковым, что ИИ стал полигоном новой холодной войны, но называет это противостоянием нового типа. Борьба идет за ключевые ресурсы эпохи: чипы, вычислительные мощности, данные, ИИ-модели, стандарты, технологические альянсы и таланты. Главный признак блоковой логики уже проявился — от третьих стран требуют не просто сотрудничества, а выбора одной экосистемы и отказа от другой.

По ее мнению, такой жесткий подход может оказаться контрпродуктивным для США. Даже союзники Вашингтона заинтересованы в сохранении технологической многовекторности. Для стран Глобального Юга вопрос стоит еще острее. «Поэтому интересно, увидим ли мы своего рода «Движение неприсоединения 2.0» уже в технологической сфере. И, на мой взгляд, БРИКС потенциально мог бы стать платформой для такой позиции: не выбирать между двумя блоками, а отстаивать право на собственную технологическую стратегию», — резюмировала Сытник.

Антон Денисенко

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