CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Кадры Финансовые результаты Телеком Контент Интернет E-commerce Веб-сервисы ИТ в госсекторе Техника ИТ в торговле
|

Доходы пиратских видеосервисов в России выросли впервые с 2019 года

Объем рынка пиратского видеоконтента в России в первом полугодии 2026 г. вырос на 4,2% и достиг $17,3 млн. Основной точкой роста участники рынка называют сохраняющийся интерес пользователей к зарубежному кино. Онлайн-кинотеатры отмечают, что в августе 2026 г. отсутствует механизм подачи жалобы на нелегальное распространение контента ушедших правообладателей.

Рост доходов у пиратов

Доходы онлайн-пиратов в первом полугодии 2026 г. выросли до $17,3 млн, об этом CNews сообщили представители F6. Основной точкой роста участники рынка называют сохраняющийся интерес пользователей к зарубежному кино.

CNews ознакомился с исследованием компании F6, посвященным рынку онлайн-пиратства — нелегальному распространению видеоконтента — в России по итогам первого полугодия 2026 г. Согласно данным исследования, объем этого рынка впервые с 2019 г. показал рост, пусть и незначительный: он увеличился на 4,2% и достиг $17,3 млн. Трафик поисковых запросов, ведущих на пиратские порталы, вырос на 5,7%. При этом посещаемость легальных стриминговых платформ увеличилась гораздо заметнее — на 19,6%. Средняя стоимость тысячи рекламных показов (CPM) на нелегальных ресурсах практически не изменилась и составила $3,1.

tv700.jpg
Pixabay - StockSnap
Рынок пиратских видеосервисов в России вырос впервые с 2019 г. и составил $17,3 млн

Несмотря на общий рост рынка пиратства, доля кинопремьер, попадающих в нелегальный доступ, в первом полугодии 2026 г. снизилась. Из 255 прокатных релизов в пиратских базах оказалось 38%. В 2025 г. этот показатель превышал 52%, а в 2024 г. составлял 48%. Зарубежные премьеры по-прежнему оказываются в свободном доступе значительно чаще российских. По данным F6, в сеть было слито около 57% зарубежных прокатных релизов против всего 10% российских. Для сравнения: в первом полугодии 2025 г. эти цифры составляли примерно 70% и 15% соответственно.

Прямая ответственность

В 2026 г. российское законодательство ужесточило ответственность за незаконное распространение контента. Максимальный размер компенсации за нарушение авторских и смежных прав вырос с 5 млн до 10 млн руб., а в случае распространения произведения с удаленной информацией об авторе может достигать и 11 млн руб. Ответственность и риски при этом распространяются не только на владельцев пиратских онлайн-площадок, но и на ИТ-инфраструктурные компании, которые осознанно содействуют распространению нелегального контента.

Обход блокировок

Пиратские ресурсы продолжают активно адаптироваться к блокировкам и совершенствовать свою ИТ-инфраструктуру. Одним из новых приемов стало введение «пиратских киносеансов». В январе 2026 г. на нелегальных аниме-сайтах специалисты F6 обнаружили схему, при которой контент становится доступен только после 18:00 и в выходные дни. По мнению аналитиков, это позволяет ресурсам обходить проверки регуляторов в рабочее время.

Кроме того, пираты все чаще используют чужие бренды для маскировки. В апреле 2026 г. аналитики F6 фиксировали всплеск сайтов, в доменных именах которых фигурировали названия крупных онлайн-кинотеатров. В июне ИТ-специалисты F6 обнаружили ресурсы, которые начали копировать визуальную айдентику популярной социальной сети и мимикрировать под ИТ-проект известного российского видеохостинга. Собеседник «Коммерсант» на медиарынке подтверждает эту тенденцию: «Пираты действительно стали чаще использовать названия брендов и популярных франшиз для создания новых доменных имен».

Интерес к зарубежному контенту

Основной причиной роста доходов пиратских площадок остается сохраняющийся интерес аудитории к зарубежному кино, считает руководитель департамента Digital Risk Protection F6 Станислав Гончаров. «Российский контент в 2026 г. активно защищают онлайн-кинотеатры и правообладатели, поэтому он реже оказывается в нелегальном доступе. С зарубежными фильмами и сериалами ситуация иная: значительная часть такого контента остается недоступной на легальных российских площадках. В результате спрос на зарубежные новинки сохраняется, а вместе с ним растет и аудитория пиратских ресурсов», — отмечает он.

Не хватает ИТ-инструментов для жалоб

Таким образом, рынок пиратского видеоконтента в России демонстрирует сложную динамику: при умеренном росте объема и трафика доля свежих премьер в нелегальном доступе снижается, а легальные платформы продолжают наращивать аудиторию. Главным драйвером пиратства остается недоступность значительной части зарубежного контента на легальных онлайн-сервисах.

В онлайн-кинотеатре Wink подтверждают «Коммерсант», что успешно и оперативно борются с пиратством собственных оригинальных проектов. Однако нелегальное распространение контента ушедших с российского рынка правообладателей по-прежнему процветает. «Это, конечно, негативно влияет на легальную отрасль. Проблемой остается отсутствие возможности подать жалобу на нелегальное распространение контента в интересах третьего лица, если сам правообладатель не работает в России», — заявил генеральный директор Wink Антон Володькин.

Михаил Гилязов, «Скала^р» (группа Rubytech): Доверенные ПАК — это стратегия, а не вынужденная мера
Михаил Гилязов, «Скала^р» (группа Rubytech): Доверенные ПАК — это стратегия, а не вынужденная мера импортонезависимость

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России зафиксирован почти трехкратный рост стоимости внедрения ИИ

Ежегодный форум CNews «Технологии искусственного интеллекта» состоится 22 сентября

Человечество делят на два блока по признаку любви к ИИ из Китая и из США

Опоздал на 863 дня. Разработчик оштрафован на полмиллиарда за просрочку создания дисплеев для военных шлемов

Тайвань выплатит всем своим гражданам «дивиденды» от мирового бума ИИ

Конференция CNews «Практика импортозамещения 2026» состоится 1 октября

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие 65-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2026 году: выбор ZOOM

Скрытые ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Самые эргономичные подставки для ноутбуков в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Программно-аппаратные комплексы ПАК 2026
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Рынок ИТ: итоги 2025
ОБЗОР Российские платформы ноукод-разработки. No-code 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Российские операционные системы 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Цифровизация ритейла 2026