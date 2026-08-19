Доходы пиратских видеосервисов в России выросли впервые с 2019 года

Объем рынка пиратского видеоконтента в России в первом полугодии 2026 г. вырос на 4,2% и достиг $17,3 млн. Основной точкой роста участники рынка называют сохраняющийся интерес пользователей к зарубежному кино. Онлайн-кинотеатры отмечают, что в августе 2026 г. отсутствует механизм подачи жалобы на нелегальное распространение контента ушедших правообладателей.

Рост доходов у пиратов

Доходы онлайн-пиратов в первом полугодии 2026 г. выросли до $17,3 млн, об этом CNews сообщили представители F6. Основной точкой роста участники рынка называют сохраняющийся интерес пользователей к зарубежному кино.

CNews ознакомился с исследованием компании F6, посвященным рынку онлайн-пиратства — нелегальному распространению видеоконтента — в России по итогам первого полугодия 2026 г. Согласно данным исследования, объем этого рынка впервые с 2019 г. показал рост, пусть и незначительный: он увеличился на 4,2% и достиг $17,3 млн. Трафик поисковых запросов, ведущих на пиратские порталы, вырос на 5,7%. При этом посещаемость легальных стриминговых платформ увеличилась гораздо заметнее — на 19,6%. Средняя стоимость тысячи рекламных показов (CPM) на нелегальных ресурсах практически не изменилась и составила $3,1.

Pixabay - StockSnap Рынок пиратских видеосервисов в России вырос впервые с 2019 г. и составил $17,3 млн

Несмотря на общий рост рынка пиратства, доля кинопремьер, попадающих в нелегальный доступ, в первом полугодии 2026 г. снизилась. Из 255 прокатных релизов в пиратских базах оказалось 38%. В 2025 г. этот показатель превышал 52%, а в 2024 г. составлял 48%. Зарубежные премьеры по-прежнему оказываются в свободном доступе значительно чаще российских. По данным F6, в сеть было слито около 57% зарубежных прокатных релизов против всего 10% российских. Для сравнения: в первом полугодии 2025 г. эти цифры составляли примерно 70% и 15% соответственно.

Прямая ответственность

В 2026 г. российское законодательство ужесточило ответственность за незаконное распространение контента. Максимальный размер компенсации за нарушение авторских и смежных прав вырос с 5 млн до 10 млн руб., а в случае распространения произведения с удаленной информацией об авторе может достигать и 11 млн руб. Ответственность и риски при этом распространяются не только на владельцев пиратских онлайн-площадок, но и на ИТ-инфраструктурные компании, которые осознанно содействуют распространению нелегального контента.

Обход блокировок

Пиратские ресурсы продолжают активно адаптироваться к блокировкам и совершенствовать свою ИТ-инфраструктуру. Одним из новых приемов стало введение «пиратских киносеансов». В январе 2026 г. на нелегальных аниме-сайтах специалисты F6 обнаружили схему, при которой контент становится доступен только после 18:00 и в выходные дни. По мнению аналитиков, это позволяет ресурсам обходить проверки регуляторов в рабочее время.

Кроме того, пираты все чаще используют чужие бренды для маскировки. В апреле 2026 г. аналитики F6 фиксировали всплеск сайтов, в доменных именах которых фигурировали названия крупных онлайн-кинотеатров. В июне ИТ-специалисты F6 обнаружили ресурсы, которые начали копировать визуальную айдентику популярной социальной сети и мимикрировать под ИТ-проект известного российского видеохостинга. Собеседник «Коммерсант» на медиарынке подтверждает эту тенденцию: «Пираты действительно стали чаще использовать названия брендов и популярных франшиз для создания новых доменных имен».

Интерес к зарубежному контенту

Основной причиной роста доходов пиратских площадок остается сохраняющийся интерес аудитории к зарубежному кино, считает руководитель департамента Digital Risk Protection F6 Станислав Гончаров. «Российский контент в 2026 г. активно защищают онлайн-кинотеатры и правообладатели, поэтому он реже оказывается в нелегальном доступе. С зарубежными фильмами и сериалами ситуация иная: значительная часть такого контента остается недоступной на легальных российских площадках. В результате спрос на зарубежные новинки сохраняется, а вместе с ним растет и аудитория пиратских ресурсов», — отмечает он.

Не хватает ИТ-инструментов для жалоб

Таким образом, рынок пиратского видеоконтента в России демонстрирует сложную динамику: при умеренном росте объема и трафика доля свежих премьер в нелегальном доступе снижается, а легальные платформы продолжают наращивать аудиторию. Главным драйвером пиратства остается недоступность значительной части зарубежного контента на легальных онлайн-сервисах.

В онлайн-кинотеатре Wink подтверждают «Коммерсант», что успешно и оперативно борются с пиратством собственных оригинальных проектов. Однако нелегальное распространение контента ушедших с российского рынка правообладателей по-прежнему процветает. «Это, конечно, негативно влияет на легальную отрасль. Проблемой остается отсутствие возможности подать жалобу на нелегальное распространение контента в интересах третьего лица, если сам правообладатель не работает в России», — заявил генеральный директор Wink Антон Володькин.