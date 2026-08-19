Ежегодный форум CNews «Технологии искусственного интеллекта» состоится 22 сентября
CNews приглашает 22 сентября 2026 г. принять участие в ежегодном форуме «Технологии искусственного интеллекта».
В рамках форума пройдет награждение второй ежегодной премией в области искусственного интеллекта CNews AI Awards.
Регистрация на сайте форума.
С докладами выступят::
Михаил Граденко, директор департамента технологий искусственного интеллекта, «Русал»;
Надежда Сурова, директор, Центр компетенций «Цифровая экономика»; член Совета по цифровой экономике Совета Федерации ФС РФ;
Наталья Артамонова, директор по внедрению генеративного ИИ, «Норникель»;
Карина Садова, руководитель направления ИИ, Х5 Digital;
Андрей Коптелов, исполнительный директор, Департамент корпоративной архитектуры, Сбербанк;
Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co.;
Андрей Цымбалюк, руководитель проекта «Экзоинтеллект», «Технониколь»;
Павел Клепинин, проректор по цифровой трансформации и управления данными, Президентская академия РАНХиГС;
Давид Каграманян, начальник группы инновационных разработок, «Мостранспроект»;
Мария Грибкова, директор департамента управления проектами, «Зетта Страхование»;
Антон Граборов, руководитель блока «Цифровой бизнес», УК «Альфа-Капитал»;
Эмелин Шевчук, директор по цифровой диагностике и клинической поддержке, Eurokappa;
Олег Коновалов, креативный директор, ГК «Сантэнс»;
Виталий Немченко, начальник отдела разработки искусственного интеллекта, DPD в России;
Елена Белецкая, директор департамента автоматизации бизнес-процессов, DPD в России;
Александр Макаров, начальник отдела по разработке и внедрению систем искусственного интеллекта, «Национальная страховая информационная система»;
Дмитрий Болот, ведущий системный архитектор, «Национальная страховая информационная система».
Основные темы к обсуждению::
Пленарное заседание:Как развивается российский рынок ИИ? Какие меры государственной поддержки доступны разработчикам и заказчикам? Какие отрасли экономики являются лидерами по внедрению ИИ-решений? Доступен ли ИИ среднему и малому бизнесу? Какие ИИ-решения приносят реальный экономический эффект? Какие ИИ решения не оправдали возлагаемых надежд? Какие сложности возникают в ходе обучения ИИ-моделей? Способен ли ИИ стать полноценным инструментом принятия решений? Чего ждут заказчики от развития ИИ в ближайшие годы? Какие новые ниши или области применения ИИ могут появиться?
Какие факторы могут замедлить или ускорить дальнейший рост рынка ИИ
Круглый стол: «ИИ-эволюция бизнеса: суверенные технологии, автономный контроль и кадровый кризис»:
Секции::
Чат-боты и ИИ-ассистенты как бизнес-помощники:
- Как большие языковые модели уже изменили бизнес?
- Какие рутинные задачи стоит передать ИИ в первую очередь?
- Как показало себя использование чат-ботов в клиентском сервисе?
- Чем могут помочь ИИ-ассистенты?
- Можно ли доверять ИИ решение важных задач?
- Какие риски несет использование ИИ-ассистентов и как их минимизировать?
- Приносят ли ИИ-ассистенты и чат-боты реальный экономический эффект?
- Кто несет ответственность за ошибки ИИ?
- Окупаются ли затраты на разработку собственного ИИ-бота?
- ИИ — это доступная технология или дорогая игрушка для корпораций??
Генеративный ИИ для бизнеса:
- Насколько качественный контент создают генеративные модели?
- С какими задачами GenAI справляется лучше человека?
- Решение каких задач нельзя доверять GenAI ни в коем случае?
- Способен ли GenAI создавать уникальные продукты ?
- Можно ли доверять GenAI принятие решений?
- Правда ли, что GenAI повышает продуктивность или приходится тратить больше времени на проверку данных?
- Как выбрать процессы для внедрения ИИ?
- Как организовать обучение генеративного ИИ?
- Какие сложности возникают при подготовке данных для обучения ИИ?
- Вайб-кодинг как новое направление в разработке?
Предиктивная аналитика и прогнозирование :
- Как показали себя использование предиктивных (прогностических) ИИ-моделей?
- Как подготовить данные, чтобы прогноз был точным?
- Как интегрировать прогнозы ИИ в реальные бизнес-процессы?
- Как банки используют предиктивный ИИ?
- Как предиктивное обслуживание помогает промышленным компаниям экономить ?
- Как ритейл использует предиктивные модели ?
- Как успешно внедрить систему прогнозирования?
- Можно ли полностью доверять прогнозам ИИ?
- Что выгоднее: купить коробочное решение или разработать собственное?
- Какой экономический эффект приносит предиктивный ИИ?
Компьютерное зрение и беспилотный транспорт:
- Какие визуальные задачи стоит автоматизировать в первую очередь?
- Как компьютерное зрение используется в промышленности?
- Какие задачи в логистике могут успешно решать камеры с ИИ?
- Как использование CV-систем меняет здравоохранение?
- Компьютерное зрение и ритейл: что может ИИ?
- Как компьютерное зрение уже изменило индустрию безопасности?
- CV-системы в сфере городского хозяйства и ЖКХ?
- Можно ли доверить ИИ управление транспортом?
- Чем могут помочь ИИ-ассистенты водителю?
- Как использование беспилотных грузовиков изменит экономику перевозок?