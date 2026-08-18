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Конференция CNews «Практика импортозамещения 2026» состоится 1 октября

CNews приглашает 1 октября принять участие в конференции «Практика импортозамещения 2026».

Регистрация по ссылке.

С докладами выступят:

Валерий Стецевич, руководитель службы информационных технологий, ФГУП Госкорпорация по ОрВД;
Владимир Маслов, директор Департамента цифровых технологий ТПП России;
Ирина Шаповалова, директор по цифровой трансформации продаж, Напитки вместе (АБ «ИнБев Эфес»);
Ирина Мальцева, директор по развитию и сопровождению банковских платформ, «ОТП Банк»;
Олег Баженов, CDO, «Дикси»;
Ашот Мосесян, руководитель управления проектов подразделения цифровых решений, советник генерального директора по цифровизации и автоматизации, «БурСервис»;
Андрей Полозов-Яблонский, советник генерального директора – руководитель инновационного направления, «Аэрофлот»;
Сергей Кирюшин, заместитель генерального директора, НПФ «Ростех»;
Александр Ким, аналитик, УК «Металлоинвест».

Приглашены к выступлению:

Владислав Викулин, ИТ-директор, «Вило Рус»;
Анатолий Чекмарев, заместитель генерального директора, «Управление капиталом»;
Дмитрий Ванюшкин, директор по ИТ, «Торговая сеть Технониколь»;
Юрий Близгарев, директор по Информационным Технологиям, «Арнест Юнирусь»;
Алексей Сложеникин, директор по информационным технологиям, ГК «А101»;
Вероника Снитко, руководитель направления по цифровой трансформации, «Напитки вместе»;
Роман Козлов, начальник службы оптимизации процессов обратной связи, ГБУ Московской области «Центр развития цифровых технологий»;
Павел Платонов, ИТ-директор и лидер цифровой трансформации, Ижевский завод пластмасс;
Алексей Бондаренко, руководитель отдела цифровых инноваций, ОХК «Уралхим»;
Андрей Захаров, руководитель отдела информационных технологий, «Бренд Билдинг Групп»;
Егор Столяров, заместитель генерального директора по информационным технологиям, «Шереметьево Хэндлинг»;
Федор Лежнев, директор по ИТ, «Альфа-Капитал»;
Дмитрий Сыцко, директор по информационным технологиям, «БКС банк»;
Василий Михайлов, директор департамента развития ИТ, НРД;
Владимир Замаруев, директор по цифровым технологиям, УГМК-Телеком;
Александр Юник, директор департамента по импортозамещению, «Апатит» группа «ФосАгро»;
Роман Цыганков, директор по информационным технологиям, «Автозавод Санкт-Петербург»;
Антон Солорев, директор департамента информационных технологий, Tekta group;
Денис Богданов, директор департамента ИТ, «РЕСО-Лизинг»;
Михаил Козлов, директор по ИТ, «Алкогольная Сибирская Группа».

Основные вопросы конференции:

Российский рынок

  • Удалось ли достичь целевых показателей импортозамещения в ключевых отраслях?
  • Какая помощь государства наиболее значима для индустрии?
  • Как изменилось отношение бизнеса к переходу на российские продукты?
  • Мешает ли параллельный импорт достижению реальной технологической независимости?
  • Насколько критичен дефицит инженеров и архитекторов, которые умеют настраивать и обслуживать именно российскую инфраструктуру, а не только западные решения?

Российской ПО

  • Какие отечественное системное ПО стало реальным стандартом в корпоративном сегменте?
  • Насколько безболезненно проходит замена привычных офисных продуктов на российские аналоги?
  • Может ли российское корпоративное ПО полноценно заменить иностранное по качеству и удобству?
  • Готов ли рынок СУБД предложить зрелые альтернативы иностранным решениям, способные выдержать огромные нагрузки?
  • Получится ли у российских разработчиков собрать разрозненные решения в единую бесшовную среду, к которой привык крупный бизнес?

Российское оборудование

  • Что мешает массовому выпуску отечественных процессоров и компонентов, необходимых производства оборудования?
  • Какое российское обрудование уже реально работает в офисах и ЦОДах госсектора и бизнеса?
  • Можно ли утверждать, что критическая инфраструктура страны уже защищена?
  • Помогает или мешает доступ к зарубежному оборудованию развитию отечественного производства?
  • Как бизнес решает проблемы с обслуживанием западного оборудования, оставшегося без официальной поддержки?

Миграция на российские решения

  • С какими проблемами чаще всего сталкиваются компании при миграции на российский софт?
  • Не создает ли процесс импортозамещения новые дыры в безопасности систем и как их закрыть?
  • Почему некоторые заказчики до сих пор откладывают импортозамещение, и какие аргументы они приводят?
  • Какую роль играют крупные ИТ-компании в объединении разрозненных российских продуктов в единую работающую систему?
  • Готовы ли отечественные инструменты интеграции и управления данными к нагрузкам уровня корпораций?

Будущее импортозамещения

  • В каких секторах экономики импортозависимость до сих пор остается «ахиллесовой пятой»?
  • Получают ли компании реальную финансовую выгоду после полного отказа от западного ПО?
  • Стало ли импортозамещение реальным стимулом для инноваций или мы просто копируем западные образцы?
  • Как облачные сервисы (XaaS) упрощают и ускоряют переход на отечественные решения?
  • Когда Россия сможет заявить о завершении строительства полностью независимого ИТ-контура?

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