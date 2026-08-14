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Трамп разрешил частным компаниям осуществлять кибератаки

Трамп делает ставку на шпионаж и атаки вместо усиления защиты. На фоне роста киберугроз госструктурам и объектам критической инфраструктуры США Белый дом, сократив расходы на кибербезопасность, впервые привлекает ИТ-бизнес к проведению наступательных и шпионских операций.

Смена политики

Власти США опубликовали президентский меморандум, впервые разрешающий частным компаниям проводить наступательные кибер-операции и осуществлять слежку с использованием шпионского ПО для сбора разведывательной информации, пишет TechCrunch. До сих пор все американские законы о компьютерном взломе разрешали частному сектору защищаться от кибератак, но не совершать их.

Для участия в программе по борьбе с международными преступными группировками и хакерами потребуется разрешение Правительства. Требования, которым должны соответствовать компании-участники, будут сформулированы позже. Это будут компании всех размеров, включая небольшие, которые могут «лучше подходить для специализированных видов деятельности», говорится в меморандуме. Операции должны проводиться под надзором властей.

США сталкиваются с «растущей угрозой» для американцев и бизнеса, этот шаг позволит использовать «инновационные возможности частного сектора» для борьбы с киберпреступностью, пояснили в администрация Президента Дональда Трампа (Donald Trump).

Критика решения Белого дома

Критики этого решения считают, что оно может повлечь за собой дипломатические и международные последствия, например, если иностранное правительство пожалуется на атаку со стороны американской компании, что также может подвергнуть работающих в ней американцев риску предъявления обвинений и арестов.

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Unsplash - Tabrez Syed
Белый дом решил привлечь бизнес к осуществлению санкционированных властями кибератак

«Сама политика администрации создает условия для того, чтобы иностранное правительство могло выдвигать подобные обвинения», — сказал Джейк Уильямс (Jake Williams), вице-президент по исследованиям и разработкам в компании Hunter Strategy.

Еще одним риском Уильямс назвал возможность использования программы не по назначению. В меморандуме указано только, что участники должны внести $1 млн на эскроу-счет, который будет конфискован, если Правительство обнаружит несоблюдение правил проведения подобных операций.

Растущая угроза

Соединенные Штаты на фоне своей активной внешней политики в последнее время сталкиваются с рядом международных киберугроз. На данный момент, например, власти более чем десятка штатов, включая Мичиган, Миннесоту и Джорджию, уже сообщили о нарушениях в работе местных водопроводных сетей из-за кибератак, которые разведслужб приписывают хакерам, поддерживаемым иранским Правительством.

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При этом в апреле 2026 г. стало известно, что Трамп уже второй раз с начала своего второго президентского срока предлагает масштабное сокращение бюджета национального Агентства по кибербезопасности CISA. В бюджете на 2027 финансовый год он хочет урезать $707 млн. На 2026 г., как писал CNews мае 2025 г., планировалось сократить расходы CISA почти на $500 млн, но Конгресс тогда одобрил только $135 млн.

На февраль 2026 г., по данным TechCrunch, в агентстве работало только около 38% сотрудников, которые сильно перегружены. Сокращения финансирования привели к потере кадров и экспертных знаний, а также урезанию программ, включая инициативу агентства по борьбе с программами-вымогателями и усилия по продвижению безопасной разработки программного обеспечения. А вот на наступательные кибероперации Трамп денег не жалеет. На них в июле 2025 г. он собирался выделить Министерству обороны $1 млрд.

Анна Любавина

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