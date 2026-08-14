«Софтлайн» обвинил государство в миллиардных убытках. Ему пришлось продавать облигации вместо акций

«Софтлайн» пытается взыскать 5,4 млрд руб. убытков с Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Ранее находящийся под управлением агентства Роскомснаббанк инициировал наложение ареста на активы «Софтлайн», из-за чего было соврано IPO принадлежащей «Софтлайну» компании «Фабрика ПО», и компания будет вынуждена привлекать финансирования путем размещения облигаций под высокие процентные ставки.

Иск «Софтлайн» к АСВ о взыскании убытков

Арбитражный суд Москвы начал рассмотрение иска ИТ-компании «Софтлайн» (Softline) к госкорпорации Агентство страхования вкладов (АСВ) и Роскомснаббанку у взыскании убытков на сумму 5,4 млрд руб.

Причиной стало наложение весной 2026 г. обеспечительных мер в рамках дело о банкротство ООО «Интеграция», в рамках которого были арестованы активы «Софтлайн» и ряда его дочерних компаний.

Фото: ГК Softline «Софтлайн» пытается взыскать 5,4 млрд рублей с Агентства по страхованию вкладов, из-за действий которого были арестованы на активы «Сотфлайна» и отменено IPO «Фабрики ПО»

Банкротство «Интеграции» инициировано Роскомснаббанком, который в 2019 г. лишился лицензии и находится поду правлением АСВ. В результате обеспечительных мер было сорвано IPO (первичное размещении акций) «Фабрика ПО» (FabricaOneAI) – одной из структур «Софтлайна» - в рамках которого компания планировала привлечь на Московской бирже 2 млрд руб. Обеспечительные меры впоследствии были сняты.

Как арест активов «Софтлайн» привел к потере компанией денег

В начале заседания судья Матвей Грачев попросил представителей «Софтлайна» пояснить, почему компания подала именно сейчас иск и чем вызвано требование о взыскании убытков. При этом судья попросил сделать это «простыми словами».

Юристы «Софтлайн» ответили, что, во-первых, вследствие наложения обеспечительных мер произошло падение котировок акций компании (акции «Софтлайн» котируются на Московской бирже), из-за чего подешевел пакет казначейских акций компании.

Во-вторых, было сорвано IPO «Фабрика ПО», что привело к убыткам в виде расходов на его проведение. В-третьих, оказавшись неспособным продать акции на бирже, «Софтлайн» вынуждена будет привлекать инвестиции путем размещения облигаций, но там достаточно высокая процентная ставка – 16%, добавил представитель. Возможно, речь идет об облигациях «Фабрика ПО» - размещение ее облигаций намечено на конец августа 2026 г.

При этом в «Софтлайне» попросили скорректировать иск, сократив сумму исковых требований на 147 млн руб. Данная сумма связана с контрактами с компаниями «Мейнстейн», «Глобал Консалтинг» и «Белый квадрат». Однако впоследствии в «Софтлайн» решили, что данные контракты не были связаны с подготовкой IPO «Фабрика ПО». То есть сумму исковых требований должна быть снижена до 5,25 млрд руб.

В «Софтлайне» добавили, что в соответствие с ст. 98 АПК (Арбитражно-процессуальный кодекс) лицо, инициировавшее наложение обеспечительных мер, несет ответственность за их применение. При этом в «Софтлайне» одновременно заявили ходатайство о переносе судебных слушаниях до завершения судебных разбирательств по делу о банкротстве «Интеграция».

Почему АСВ не считает себя виновной в убытках «Софтлайна»

Представитель АСВ возражала против удовлетворения иска. Во-первых, она сослалась на утверждение истца о том, что дело о банкротстве «Интеграция» еще не завершено. Соответственно, по ее мнению, для применения последствий по ст. 98 АПК необходимо наличие вступившего в силу судебного решения.

Кроме того, представитель АСВ признав, что агентство управляет Роскомснаббанком, считает, что банк сам подавал в суд на банкротство «Интеграция» и агентство не несет ответственности за его действия. Наконец, представитель АСВ выразила мнение, что убытки, о которых говорит «Софтлайн», вызвано собственными действиями компании по опубликованию сообщения о наложении ареста на акции компании. Ни Роскомснаббанк, ни АСВ таких сообщений не публиковало, добавила представитель агентства.

Суд назначал рассмотрение дела по существу на 15 сентября 2026 г.

«Размер убытков уточняется поэтапно: по мере сбора дополнительной информации и проведения экспертиз «Софтлайн» с каждым шагом приближается к справедливому возмещению, - завила CNews пресс-служба «Софтлайн». - На сегодняшний день размер исковых требований составляет 5,36 млрд руб. В ходе судебного процесса по субсидиарной ответственности были представлены доказательства того, что приобретение на рыночных условиях «Софтлайном» предприятий группы «АйТи» в 2022–2023 гг. не имеет отношения к предмету спора. Компания «Софтлайн» полагает, что принятие решения по иску о возмещении убытков будет более объективным после разрешения судебного спора, в рамках которого такие меры были применены и сняты».

«Наложение обеспечительных мер в момент подготовки к публичному размещению акций дочерней структуры ПАО «Софтлайн» нанесло урон инвестиционной привлекательности и деловой репутации, что повлекло отказ от процедуры IPO в мае 2026 г., - добавили в компании. - После отмены обеспечительных мер компания «Софтлайн» продолжила реализацию стратегии развития, включая привлечение финансирования посредством выпуска облигаций».

История банкротство

Роскомснаббанк зарегистрирован в Уфе (столица Республики Башкортостан), в 2019 г. у банка была отозвана лицензия. Банк был единственным кредитором московского ООО «Интеграция», в 2019 г. банк инициировал банкротства «Интеграция» из-за долга в 540 млн руб.

«Интеграция» взаимодействовала с компаниями группы «АйТи»/»Аплана», созданной Тагиром Яппаровым и Игорем Касимовым.

В 2023 г. Яппаров стал вице-президентом Softline и возглавил одно из подразделений компании- SL Soft («СЛ Софт»). При этом Sofltine активно скупал активы «Аплана»: «Академия АйТи» (в настоящее время переименована в «Софтлайн Образовательный Холдинг»), «Босс Кадровые системы», «Робин», «Робин.Облако», «Преферентум» и «Реляционное программирование».

Часть из этих активов вошла в Sl Soft, которая, в свою очередь, стала частью «Фабрика ПО».

В 2025 г. Яппаров покинул SL Soft. Арбитражный суд Москвы, приняв в апреле 2026 г. решение о наложение обеспечительных мер на активы «Софтлайн», также наложил арест на активы ее «дочек»: «СЛ Софт», «Робин», «Преферентум», «Софтлайн Образовательный холдинг» и Softline Intenational.

Также были арестованы активы ряд ИТ-компаний и лиц, включая структуры группы «Аплана» и бывшего топ-менеджера «Аплана» Виктора Вайнштейна (впоследствии управляющим директором Sl Soft). Арест был наложен в пределах 1,56 млрд руб.

В 2025 г. ряд компаний группы «АйТи» - ООО «Логика бизнеса», «Фирма АйТи Информационные Технологии» и УК «АйТи»- были признаны банкротами. Кроме того, собственное банкротство инициировал Игорь Касимов. В «Софтлайн» подчеркивали, что компания не имеет отношения к ООО «Интеграция».