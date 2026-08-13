Самая быстрорастущая ИТ-компания России завязана всего на одного клиента. И это не госзаказ и не оборонка
Самой
быстрорастущей ИТ-компаний России последней пятилетки признана ООО
«Джиэй Тэктим», единственный клиент которого — ритейлер «Золотое
яблоко», следует из рейтинга самых быстрорастущих компаний
информационно-коммуникационного сектора (ИКТ) России. Рейтинг составлен
«Спарк-Интерфакс», с ним удалось ознакомиться CNews. В лидеры также
выбились король госзаказа и два непубличных разработчика аппаратной части, один из
которых — выходец из специального советского бюро, а второй —
фигурировал в скандале в области ОПК. Лидерство ИТ-компании «Золотого
яблока» указывает на смену парадигмы роста в российском ИТ — на смену
драйверам вроде госзаказа и импортозамещения приходит нацеленность на
реальную эффективность для коммерческого сектора, считают аналитики.
Кто самый быстрый в ИКТ?
Рейтинг самых быстрорастущих российских ИКТ-компаний возглавил разработчик, принадлежащий создателям бьюти-сети «Золотое яблоко», — екатеринбургское «Джиэй Тэктим» (GA Tech Team). Топ лучших по приросту выручки, так называемых «газелей» (компаний с устойчивым ростом выручки более 10% в год), составили аналитики «Спарк-Интерфакс», изучившие результаты работы тысяч российских компаний в 2021–2025 гг.
Второе место рейтинга досталось ООО «Диджитал Фьюче Системс», которое специализируется на госзаказе. Ее главный клиент — московская мэрия. Третье и четвертое место поделили таинственные разработчики робототехнических систем и производитель печатных плат на контрактной основе, связанный с ОПК.
Согласно базе «Спарк-Интерфакс», из 1535 российских «газелей» к ИКТ относятся лишь 79. При этом лишь четыре упомянутые компании вошли в топ-50 самых быстрорастущих предприятий России.
«Это наглядно показывает: несмотря на огромный потенциал отрасли, стабильно расти удаётся далеко не всем», — констатировали в «Спарк-Интерфакс».
Картина, которую даёт рейтинг «газелей», отражает динамику именно средних и небольших независимых игроков: в исследование не попали крупные технологические лидеры вроде «Яндекса», «Сбера», VK, МТС и других. Кроме того, часть бизнеса из-за контрсанкционных мер не раскрывает отчетность — поэтому реальные масштабы сектора могут быть шире.
По мнению аналитиков, расстановка сил в топе самых быстрых компаний ИКТ показывает, что эпоха бурного роста за счет импортозамещения и господдержки постепенно уходит в прошлое, а на первый план выходит жесткая проверка на эффективность.
Так, ИТ-компании, которые еще пару лет назад стремительно наращивали выручку на волне ухода зарубежных поставщиков, теперь сталкиваются с новыми реалиями: высокой ключевой ставкой, кадровым дефицитом и необходимостью не просто заменить иностранные решения, а продавать их дальше — в том числе на внешние рынки.
Кто лидирует в топе самых быстрорастущих ИКТ
Среди быстрорастущих ИКТ-компаний лидируют разработчики ПО — их 38 из 79. Примерно по 12,7% приходится на ИТ-услуги и производство компьютеров, электронных и оптических изделий, остальные занимаются консалтингом в сфере ПО.
|
№ п/п
|
Место в рейтинге ТОП-50 БРК по России в целом
|
Темпы прироста выручки (2021-2025), %
|
Название
|
Регион
|
Выручка в 2025 г., млн руб.
|
Норма чистой прибыли в 2025 г.
|
1
|
16
|
112,71%
|
ДЖИЭЙ ТЭКТИМ, ООО
|
Свердловская область
|
4883.2
|
17,82%
|
2
|
24
|
104,65%
|
ДФС, ООО
|
Пермский край
|
2777.364
|
27,72%
|
3
|
30
|
99,43%
|
ПЛАСТИК ЭНТЕРПРАЙЗ, ООО ФИРМА
|
Ростовская область
|
2406.601
|
25,17%
|
4
|
45
|
90,51%
|
СТД-РАДИКС, ООО
|
Москва
|
3036.297
|
31,26%
|
5
|
-
|
86,82%
|
НЕКСТ ИНЖИНИРИНГ, ООО
|
Республика Татарстан
|
1234.956
|
6,02%
|
6
|
-
|
84,81%
|
РАЙТЕК ДТГ, ООО
|
Москва
|
1661.619
|
7,15%
|
7
|
-
|
83,09%
|
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ, ООО
|
Санкт-Петербург
|
1679.717
|
36,19%
|
8
|
-
|
80,13%
|
ЮЗЕРГЕЙТ, ООО
|
Новосибирская область
|
10341.764
|
49,26%
|
9
|
-
|
74,49%
|
СЕРВИСПАЙП, ООО
|
Москва
|
1434.611
|
11,69%
|
10
|
-
|
73,63%
|
ДИДЖИ ТЕХ, ООО
|
Москва
|
1076.264
|
9,17%
|
11
|
-
|
73,45%
|
КОМПЭЛС ИНТЕГРАЦИЯ, ООО
|
Свердловская область
|
1454.924
|
5,23%
|
12
|
-
|
68,97%
|
КОНТАКТ, ООО
|
Санкт-Петербург
|
1136.849
|
1,55%
|
13
|
-
|
68,40%
|
АУТОФКЛАУД, ООО
|
Москва
|
868.318
|
59,07%
|
14
|
-
|
65,55%
|
ИН-СОФТ, ООО
|
Новосибирская область
|
6830.372
|
52,60%
|
15
|
-
|
63,33%
|
АЙДЕКО, ООО
|
Свердловская область
|
974.155
|
10,13%
|
16
|
-
|
56,72%
|
КСБ-СОФТ, ООО
|
Чувашская Республика-Чувашия
|
942.044
|
9,44%
|
17
|
-
|
56,43%
|
ТЕХНОМЕР, ООО
|
Нижегородская область
|
2133.127
|
30,47%
|
18
|
-
|
56,00%
|
ЭЛТЕКС КОММУНИКАЦИИ, ООО
|
Москва
|
5929.088
|
31,40%
|
19
|
-
|
55,80%
|
ДАТАДЖАЙЛ, ООО
|
Санкт-Петербург
|
2801.254
|
21,38%
|
20
|
-
|
55,52%
|
АВС, ООО
|
Свердловская область
|
792.355
|
0,25%
|
21
|
-
|
55,39%
|
АЙТИМЕДИАСЕРВИС, ООО
|
Москва
|
879.54
|
1,92%
|
22
|
-
|
55,22%
|
БЕЛЛ ИНТЕГРАТОР, АО
|
Москва
|
5004.705
|
0,85%
|
23
|
-
|
54,81%
|
ПРАКТИК-НЦ, ООО
|
Москва
|
1006.226
|
30,47%
|
24
|
-
|
54,31%
|
ТС СОЛЮШЕН, ООО
|
Санкт-Петербург
|
2720.851
|
5,73%
|
25
|
-
|
51,61%
|
БИЗНЕС СИСТЕМА ТЕЛЕХАУС, ООО
|
Москва
|
2065.367
|
49,00%
|
26
|
-
|
51,38%
|
НПП АВИАТРОН, ООО
|
Башкортостан (Республика)
|
2877.893
|
13,29%
|
27
|
-
|
49,77%
|
НЬЮ АРТ ПРОДАКШН, ООО
|
Москва
|
504.677
|
36,71%
|
28
|
-
|
49,52%
|
СИМЕТРА-ИНЖИНИРИНГ, ООО
|
Москва
|
932.419
|
4,94%
|
29
|
-
|
48,86%
|
О2 КЛАУД, ООО
|
Москва
|
1418.214
|
26,30%
|
30
|
-
|
47,53%
|
НПО ПРИБОР ГАНК, ООО
|
Москва
|
1870.144
|
29,73%
|
31
|
-
|
46,51%
|
ЗВК.РУ, ООО
|
Москва
|
1357.557
|
1,24%
|
32
|
-
|
46,18%
|
МЕДРОКЕТ, ООО
|
Краснодарский край
|
1884.117
|
36,81%
|
33
|
-
|
44,39%
|
МЕГАПОЛИС-ТЕЛЕКОМ РЕГИОН, ООО
|
Иркутская область
|
738.458
|
43,48%
|
34
|
-
|
43,78%
|
ДЕКО СИСТЕМС, ООО
|
Москва
|
452.024
|
2,35%
|
35
|
-
|
42,95%
|
БИАЙВИ, ООО
|
Москва
|
829.849
|
27,83%
|
36
|
-
|
41,77%
|
24Н СОФТ, ООО
|
Москва
|
1384.96
|
9,10%
|
37
|
-
|
40,80%
|
АЛЬФАМАТИКА, ООО
|
Москва
|
417.387
|
3,18%
|
38
|
-
|
40,64%
|
КОМАНДА Ф5, ООО
|
Чувашская Республика-Чувашия
|
714.571
|
6,87%
|
39
|
-
|
40,53%
|
СОФТМОЛЛ, ООО
|
Новосибирская область
|
1512.432
|
0,05%
|
40
|
-
|
40,33%
|
КАРИН, ООО
|
Московская область
|
3169.702
|
4,82%
|
41
|
-
|
40,23%
|
ЮСТАС, ООО
|
Москва
|
1353.377
|
25,31%
|
42
|
-
|
39,46%
|
АЙЛАНТ, ООО ВЦ
|
Волгоградская область
|
428.617
|
18,29%
|
43
|
-
|
39,20%
|
СОФТЭКСПЕРТ, ООО
|
Тульская область
|
609.466
|
18,41%
|
44
|
-
|
38,67%
|
АЭРОКЛУБ ИТ, ООО
|
Москва
|
672.525
|
5,20%
|
45
|
-
|
38,07%
|
КОДЭ, ООО
|
Калининградская область
|
652.486
|
29,08%
|
46
|
-
|
37,38%
|
ИНТЕЛЛЕКТ АЛЬЯНС, ООО
|
Москва
|
448.785
|
0,94%
|
47
|
-
|
37,17%
|
НТЦ СЗЛ, ООО
|
Санкт-Петербург
|
502.311
|
12,47%
|
48
|
-
|
37,04%
|
СЕРЧИНФОРМ, ООО
|
Москва
|
5772.409
|
68,09%
|
49
|
-
|
36,31%
|
РТКЛАУД, ООО
|
Москва
|
509.556
|
14,57%
|
50
|
-
|
36,16%
|
ТЕЛЕКОМ, ЗАО НПО
|
Удмуртская Республика
|
670.114
|
41,82%
|
51
|
-
|
35,47%
|
НПК ТАИР, ООО
|
Томская область
|
458.773
|
17,77%
|
52
|
-
|
35,38%
|
ТОП СИСТЕМЫ, АО
|
Москва
|
3327.555
|
39,88%
|
53
|
-
|
35,25%
|
МАСТЕР ВЕБ, ООО
|
Новосибирская область
|
341.743
|
35,90%
|
54
|
-
|
34,62%
|
ФИНИСТ-СОФТ, ООО НПК
|
Республика Татарстан
|
439.098
|
12,81%
|
55
|
-
|
34,23%
|
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕШЕНИЯ, ООО
|
Москва
|
586.848
|
3,45%
|
56
|
-
|
34,01%
|
СЕНЛА, ООО
|
Орловская область
|
972.417
|
1,70%
|
57
|
-
|
33,15%
|
БИЗНЕС РЕСУРСЫ, ООО
|
Воронежская область
|
338.631
|
5,78%
|
58
|
-
|
32,79%
|
УСКОРЕНИЕ БИЗНЕСА, ООО
|
Москва
|
6742.465
|
2,08%
|
59
|
-
|
32,62%
|
АСПРО, ООО
|
Челябинская область
|
507.203
|
34,25%
|
60
|
-
|
32,54%
|
ЦЕНТР СПРУТ-Т, ООО
|
Москва
|
472.08
|
28,87%
|
61
|
-
|
32,14%
|
ТЕЛЕКС-2, ООО
|
Тульская область
|
415.775
|
5,30%
|
62
|
-
|
31,66%
|
ДИРЕКТУМ, ООО
|
Удмуртская Республика
|
3014.641
|
10,38%
|
63
|
-
|
30,90%
|
ФОРМОЗА-СЕРВИС, ООО
|
Псковская область
|
961.985
|
12,00%
|
64
|
-
|
30,10%
|
ТЕНЗОР-УДМУРТИЯ, ООО
|
Удмуртская Республика
|
323.577
|
10,95%
|
65
|
-
|
29,98%
|
АТИ.СУ, ООО
|
Санкт-Петербург
|
1988.33
|
22,56%
|
66
|
-
|
29,86%
|
ИНФОЛОДЖИСТИКС, ООО
|
Москва
|
659.473
|
6,78%
|
67
|
-
|
29,31%
|
БЕГЕТ, ООО
|
Санкт-Петербург
|
1812.602
|
16,25%
|
68
|
-
|
28,20%
|
АЙТИ СЕРВИС, ООО
|
Санкт-Петербург
|
996.949
|
0,15%
|
69
|
-
|
27,93%
|
КЕЙСИСТЕМС-УРАЛ, ООО
|
Свердловская область
|
301.054
|
42,25%
|
70
|
-
|
25,73%
|
ХАНТФЛОУ, ООО
|
Москва
|
897.451
|
24,83%
|
71
|
-
|
25,11%
|
СТЕК-ИТ, ООО
|
Ярославская область
|
595.361
|
20,82%
|
72
|
-
|
23,98%
|
АБСОЛЮТСОФТ, ООО
|
Санкт-Петербург
|
976.175
|
0,50%
|
73
|
-
|
23,86%
|
ИНФОРМИКУС, ООО
|
Москва
|
420.185
|
25,98%
|
74
|
-
|
23,72%
|
СРТ, ООО
|
Москва
|
995.133
|
2,87%
|
75
|
-
|
22,54%
|
СМАРТРЕГИОН, ООО
|
Башкортостан (Республика)
|
266.281
|
7,49%
|
76
|
-
|
22,34%
|
СОЛВО, ООО
|
Санкт-Петербург
|
728.077
|
12,48%
|
77
|
-
|
22,19%
|
НПФ СИСТЕМА-СЕРВИС, ООО
|
Санкт-Петербург
|
3905.846
|
32,70%
|
78
|
-
|
21,40%
|
УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ СТРОЙСПЕЦИАЛИСТ, ООО
|
Москва
|
313.676
|
5,83%
|
79
|
-
|
21,26%
|
ТЕХЭКСПЕРТ, ООО
|
Брянская область
|
258.078
|
34,07%
География роста остается предсказуемой: более половины технологических «газелей» зарегистрированы в Москве (41,8%) и Санкт-Петербурге (13,9%), что обусловлено концентрацией квалифицированных кадров, развитой инфраструктурой и доступом к крупным заказчикам. На третьем месте — Свердловская область, откуда пришел один из самых ярких примеров успеха.
В абсолютные лидеры рейтинга топ-50 самых быстрорастущих компаний России выбились всего четыре упомянутых ИТ-компании. Их средние показатели, по оценкам «Спарк-Интерфакс», впечатляют: среднегодовой темп роста выручки составил 102,5%, чистой прибыли — 170%. В среднем среднегодовой темп роста выручки технологических «газелей» достиг 47,3%, а чистой прибыли — 55,6%. Рентабельность прибыли в секторе ИКТ выросла с 15,6% в 2021 г. до 18,8% в 2025 г. При этом у большинства «газелей» улучшились и показатели финансовой устойчивости — несмотря на рост долга, ключевые коэффициенты снизились, а собственный капитал увеличивался опережающими темпами.
Самая быстрая «газель» оказалась из бьюти-сферы
Топ-10 самых быстрорастущих компаний в 2021–2025 гг. по темпам прироста выручки возглавило зарегистрированное в Екатеринбурге в 2020 г. ООО «Джиэй Тэктим». В общем рейтинге быстрорастущих компаний она заняла 16-е место. Рост составил 113%. В 2025 г. компания получила выручку на 4,9 млрд руб., что почти в 2 раза больше, чем годом ранее.
Компанией на паритетных началах владеют Иван Кузовлев и Максим Паняк, они же — основатели и совладельцы сети «Золотое яблоко». В 2025 г. компания внесла в реестр российского ПО Минцифры серию решений, связанных с ритейлом и электронной коммерцией. В ее портфеле веб-приложение «Call Center Единое окно» для колл-центров, решение «Field Service: Курьерская доставка», система Picklo WMS для автоматизации складов в e-commerce и некоторые другие.
Успех «Джиэй Тэктим» подтверждается динамикой финансовых показателей. Чистая норма прибыли за 2021–2025 гг. выросла более чем в 2,7 раза — с 6,5% до 17,8%, рентабельность активов — с 30,5% до 43,4%. При этом долг компании в абсолютном значении хоть и заметно вырос, но структура капитала улучшилась: коэффициент заемных к собственным средствам сократился с 3,16 до 0,44, а соотношение чистого долга к капиталу упало почти до нуля. Это признак того, что собственный капитал рос быстрее заемного — вероятно, за счет реинвестиций, эмиссии или новых вложений, предполагают в «Спарк-Интерфакс».
Согласно отчету компании за 2025 г., с которым ознакомился CNews, с 2020 г. у нее действует договор с основным юрлицом «Золотого яблока» — ООО «Екатеринбург Яблоко». Сумма договора — 5,1 млрд руб., уже оплачено — 4 млрд руб. Также у компании есть и другие договоры, связанные со структурами «Золотого яблока».
В «Золотом яблоке» CNews подтвердили, что рост ИТ-предприятия связан только с успехами единственного клиента.
«Компания пока что не продает свои решения на рынке, а обслуживает нужды головной организации — "Золотого Яблока", отсюда и выручка. Рост связан с ростом бизнеса всего "Золотого Яблока"», — утверждают в пресс-службе ритейлера.
Второе место — королева госзаказа
На втором месте после ИТ-компании «Золотого яблока» расположилась компания, специализирующаяся на госзаказе. Речь идет о разработчике и интеграторе бизнес-решений ООО «Диджитал Фьюче Системс» (ДФС), которое было зарегистрировано в 2020 г. в Перми. За пятилетку компания продемонстрировала темпы прироста выручки на 105%, а по итогам 2025 г. выручка выросла в 1,8 раза, до 2,8 млрд руб. Норма чистой прибыли достигла 27,7%. Компания принадлежит Михаилу Кулакову. За последние 12 месяцев компания заключила госконтракты на 5 млрд руб., в основном со структурами московской мэрии, свидетельствуют данные «Контур Фокуса», а за все время выигрывала 66 закупок на общую сумму 11 млрд руб.
Последние контракты — развитие ЕМИАС города Москвы. Среди клиентов на сайте компании указаны ДИТ Москвы, Министерство информационного развития и связи Пермского края, Минэкономразвития России, Минфин, а также «Евраз». В конце 2025 г. ДФС сообщило, что приступает к развитию государственной платформы для обучения моделей ИИ. Компания также входит в топ-50 самых быстрорастущих компаний России, занимает 24-е место.
Третье и четвертое места — аппаратная часть ИКТ
Третье место в топе самых быстрорастущих ИКТ-компаний досталось ООО фирме «Пластик Энтерпрайз», зарегистрированной в Новочеркасске ещё в 1991 г. Выручка компании за год подскочила в 3 раза, до 2,4 млрд руб. За пятилетку темпы прироста достигли 99%. Норма чистой прибыли за 2025 г. — 25,2%. В общем российском рейтинге у нее 30-е место.
На собственном сайте компания перестала публиковать новости о себе в конце 2021 г., но, вероятно, занималась импортозамещение. Компания указывала, что выполняет работы как по реконструкции выработавших свой ресурс импортных технических средств и систем автоматизации, так и по проектированию, изготовлению, монтажу, пуско-наладке и ремонту средств автоматизации, контроля и управления технологическими и производственными объектами в химической, нефтехимической, пищевой и других отраслях промышленности. Среди ее контрагентов встречаются компании, связанные с выпуском, например, взрывчатых веществ.
Заявлено, что она занимается АСУТП, роботизированными комплексами, системами локальной автоматики, а также производством электронных металлоискателей «ЭМО-6», тренажёром на базе виртуальной реальности, программой для анализа видеопотока в режиме реального времени «Пластик видеоаналитика», системой защиты роботов от взрывов и многим другим. В разработке, судя по данным сайта, находился отечественный ПАК «СПТК Упс-пластик».
В отчетности компании указано, что она была создана еще в 1961 г. как одно из научно-производственных подразделений Особого конструкторско-технологического бюро «Старт». Это было совместное детище МОП СССР и Минвуза РСФСР. Бюро занималось в соответствии с постановлениями Правительства СССР проектированием и изготовлением нестандартных технических средств и систем автоматизации для взрыво- и пожароопасных спецхимических производств. Компания принадлежит на паритетных началах Олегу и Ольге Тюриным.
Среди партнеров компании на сайте указаны покинувшие Россию «Сименс» и «Шнайдер Электрик».
В число самых быстрорастущих компаний также попало московское ООО «СТД-Радикс», зарегистрированное в 2013 г. Его основной вид деятельности — производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления. Выручка компании в 2025 г. выросла на 30%, до 3 млрд руб. По данным «Спарк-Интерфакс», темпы прироста выручки в 2021–2025 гг. составили 91%, в общем рейтинге БРК России у компании 45-е место. Выручка в 2025 г. составила 3 млрд руб., норма чистой прибыли в 2025 г. — 31,3%.
Компания принадлежит группе физлиц: самая большая доля в 32% у Павла Кочнева, еще 31,5% у гендиректора Дмитрия Серебреникова, столько же у Игоря Петухова, 5% принадлежат Евгению Каяткину. На сайте «СТД-Радикс» указано, что компания занимается контрактным производством электроники, сборкой печатных плат, а также металлообработкой по чертежам заказчика. Никакой дополнительной информации на сайте не предоставлено. В 2016 г. компания поставляла в рамках госзаказа поставку электронных модулей и комплектующих для создания интеллектуальной системы воздушного мониторинга «Фотон-601» и сотрудничала с АО «НИИ "Полюс" им. М. Ф. Стельмаха», которое занимается лазерными технологиями в структуре «Ростеха». Компания попадала в поле зрения изданий «Реальное время» и «Бизнес-Онлайн» в связи с расследованиями поставок и ценообразования комплектующих для предприятий оборонно-промышленного комплекса, в частности по делу завода «Электроприбор» в Казани.
Рынок изменился
Как поясняют аналитики «Спарк-Интерфакс», анализируя весь список ИКТ-отрасли, в 2022–2024 гг. главным драйвером роста ИКТ-сектора стало импортозамещение: уход иностранных поставщиков открыл окно возможностей для локальных игроков. К этому добавились госпрограммы поддержки — налоговые льготы, гранты, субсидии — и общий тренд на цифровизацию. К 2025 г. рынок начал меняться. Если раньше задача стояла в том, чтобы «закрыть дыры» и заменить ушедшие продукты, то теперь фокус смещается на масштабирование, тиражирование решений и выход на внешние рынки — прежде всего в дружественные страны.
При этом компании столкнулись с серьезными вызовами. Дефицит квалифицированных кадров заставляет бороться за специалистов не только деньгами, но и условиями. Зависимость от импорта отдельных компонентов (чипов, серверов) остаётся узким местом. А высокая ключевая ставка заметно удорожает инвестиции и тормозит развитие капиталоёмких проектов.
«В итоге выручка "газелей" в среднем оказалась ниже, чем в пиковые годы, а влияние импортозамещения и господдержки стало менее определяющим. Теперь успех зависит не от внешних обстоятельств, а от способности выстроить устойчивую, прибыльную и масштабируемую модель — и именно по этому критерию сегодня и определяется, кто останется в лидерах», — констатировали в «Спарк-Интерфакс».
Мнение экспертов
Как полагает технический директор MD Audit (ГК Softline) Юрий Тюрин, рынок ИКТ продолжает перераспределяться в пользу российских поставщиков: компании и государственные заказчики активнее ищут отечественные решения, а это создает возможности не только для крупнейших вендоров, но и для нишевых игроков. Для небольшой или средней компании даже несколько крупных контрактов могут дать очень существенную динамику выручки в годовом выражении.
«Быстрее растут компании, которые закрывают конкретную актуальную потребность: информационная безопасность, инфраструктурное ПО, облачные сервисы, интеграция, автоматизация, решения на базе ИИ. В таких сегментах заказчик зачастую выбирает не самого крупного поставщика, а компанию с глубокой экспертизой в конкретной задаче», — считает Юрий Тюрин.
Наконец, часть роста связана с эффектом низкой базы и масштабированием уже найденной бизнес-модели. Когда разработчик или интегратор проходит этап первых успешных проектов, у него появляются повторные продажи, новые отрасли и регионы, партнёрская сеть.
«Поэтому увеличение выручки на десятки процентов для среднего ИТ-бизнеса вполне достижимо. При этом не стоит воспринимать попадание в топ-10 только как следствие общего роста рынка. Скорее рейтинг показывает, где сейчас формируются наиболее быстрорастущие ниши. В ближайшие годы именно такие компании могут стать источником появления новых заметных российских ИТ-вендоров», — пояснил эксперт.
Эксперт практики «Промышленность и технологии» Strategy Partners Александра Корнеева утверждает, что рост компаний из топ-10 связан одновременно с рыночными тенденциями и спецификой их клиентской базы.
«Значительная часть лидеров работает в направлениях, где спрос в последние годы заметно усилился: отечественная электроника и промышленная автоматизация, корпоративное ПО и информационная безопасность. Особенно показательно присутствие компаний, связанных с аппаратной частью ИКТ: "СТД-Радикс" занимается контрактным производством электроники и сборкой печатных плат, "Пластик Энтерпрайз" — разработкой и производством систем промышленной автоматизации», — рассказала эксперт.
В топ-10 также «НЕКСТ Инжиниринг», которое занимается системами автоматизации и информационно-управляющими решениями для промышленных предприятий.
«Их рост поддерживают локализация производства, замещение зарубежного оборудования и компонентов, а также модернизация технологической инфраструктуры российских предприятий», — говорит Корнеева. Параллельно сохраняется высокий спрос на отечественное ПО и кибербезопасность, а несколько компаний рейтинга работают с внедрением российских ERP-систем.
При этом высокие темпы отдельных компаний нельзя объяснить только ростом соответствующих сегментов. Для части лидеров важную роль играют крупные якорные заказчики и масштабные проекты. Например, GA Tech Team является дочерней ИТ-компанией «Золотого Яблока» и во многом развивается вместе с масштабированием цифровой инфраструктуры группы. «ДФС» реализует крупные проекты госзаказчиков, например Минэкономразвития и ГКУ ИАЦ в сфере здравоохранения города Москвы. Для таких компаний получение нового крупного контракта или расширение работ с существующим клиентом способно обеспечить рост существенно выше среднерыночного.
По мнению Александры Корнеевой, рейтинг в целом отражает ключевые направления роста отрасли, но не может восприниматься как прямой индикатор ее средней динамики. Состав лидеров хорошо соответствует текущим структурным тенденциям: росту спроса на отечественную электронику и промышленную автоматизацию, корпоративное ПО, ERP-системы и решения в области информационной безопасности.
При этом основатель ST agency Евгения Соколовская считает, что текущая картина в ИТ складывается под давлением трех факторов: снижение господдержки ИТ-отрасли, высокая ключевая ставка и острый кадровый дефицит.
«В 2026-2027 гг. мы увидим замедление практически по всем направлениям», — считает эксперт.
А где искусственный интеллект?
Корнеева обратила внимание на тот факт, что в первой десятке самых быстрорастущих российских независимых компаний в сфере ИКТ не представлено наиболее обсуждаемое сегодня в мире направление — искусственный интеллект (ИИ).
«Вероятно, это во многом связано с методологией рейтинга: компании оцениваются по среднегодовым темпам роста за 2021–2025 гг. Для ИИ особенно сильное ускорение спроса пришлось на более поздний период, поэтому эффект последних двух-трёх лет сглаживается при расчёте CAGR за пять лет», — добавила аналитик Strategy Partners.
Кроме того, темпы роста конкретных компаний зависят от особенностей их бизнес-модели. Для небольших и средних игроков существенное влияние могут оказывать низкая база, наличие одного или нескольких крупных заказчиков, а также запуск отдельных масштабных проектов. Поэтому рост лидеров рейтинга может заметно превышать среднерыночный.
Эксперт уверена, что в 2026 г. наиболее устойчивые драйверы, вероятно, сохранятся в информационной безопасности, промышленной автоматизации и отечественной электронике. В ИБ спрос будет поддерживаться дальнейшим усилением требований к защите объектов КИИ, а также ростом киберугроз.
В промышленности акцент постепенно смещается от срочного импортозамещения к полноценному внедрению, интеграции и повышению эффективности уже выбранных российских решений. Для электроники и микроэлектроники основными факторами останутся локализация производства, замещение зарубежной компонентной базы и спрос со стороны крупных промышленных заказчиков.
Корнеева ожидает вхождение в список рейтинга компаний в сфере ИИ.
«Одновременно быстрее рынка могут развиваться ИИ и облачные технологии. В ИИ ключевым драйвером станет переход от экспериментов к прикладным сценариям с понятным экономическим эффектом, в том числе в корпоративном ПО и отраслевых решениях. Облачный рынок будет поддерживаться ростом потребности в вычислительных мощностях, в том числе для ИИ, а также стремлением компаний более гибко масштабировать инфраструктуру без крупных единовременных инвестиций в оборудование. Преимущество будут получать ИКТ-компании, способные предложить зрелое решение, встроить его в существующую инфраструктуру заказчика и продемонстрировать измеримый эффект от внедрения», — заключила эксперт.