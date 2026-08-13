Самая быстрорастущая ИТ-компания России завязана всего на одного клиента. И это не госзаказ и не оборонка

Самой быстрорастущей ИТ-компаний России последней пятилетки признана ООО «Джиэй Тэктим», единственный клиент которого — ритейлер «Золотое яблоко», следует из рейтинга самых быстрорастущих компаний информационно-коммуникационного сектора (ИКТ) России. Рейтинг составлен «Спарк-Интерфакс», с ним удалось ознакомиться CNews. В лидеры также выбились король госзаказа и два непубличных разработчика аппаратной части, один из которых — выходец из специального советского бюро, а второй — фигурировал в скандале в области ОПК. Лидерство ИТ-компании «Золотого яблока» указывает на смену парадигмы роста в российском ИТ — на смену драйверам вроде госзаказа и импортозамещения приходит нацеленность на реальную эффективность для коммерческого сектора, считают аналитики.



Кто самый быстрый в ИКТ?

Рейтинг самых быстрорастущих российских ИКТ-компаний возглавил разработчик, принадлежащий создателям бьюти-сети «Золотое яблоко», — екатеринбургское «Джиэй Тэктим» (GA Tech Team). Топ лучших по приросту выручки, так называемых «газелей» (компаний с устойчивым ростом выручки более 10% в год), составили аналитики «Спарк-Интерфакс», изучившие результаты работы тысяч российских компаний в 2021–2025 гг.

Второе место рейтинга досталось ООО «Диджитал Фьюче Системс», которое специализируется на госзаказе. Ее главный клиент — московская мэрия. Третье и четвертое место поделили таинственные разработчики робототехнических систем и производитель печатных плат на контрактной основе, связанный с ОПК.

Согласно базе «Спарк-Интерфакс», из 1535 российских «газелей» к ИКТ относятся лишь 79. При этом лишь четыре упомянутые компании вошли в топ-50 самых быстрорастущих предприятий России.

Image by DC Studio on Freepik Названы главные "газели" сферы ИКТ. В передовиках — ИТ-компания "Золотого яблока"

«Это наглядно показывает: несмотря на огромный потенциал отрасли, стабильно расти удаётся далеко не всем», — констатировали в «Спарк-Интерфакс».

Картина, которую даёт рейтинг «газелей», отражает динамику именно средних и небольших независимых игроков: в исследование не попали крупные технологические лидеры вроде «Яндекса», «Сбера», VK, МТС и других. Кроме того, часть бизнеса из-за контрсанкционных мер не раскрывает отчетность — поэтому реальные масштабы сектора могут быть шире.

По мнению аналитиков, расстановка сил в топе самых быстрых компаний ИКТ показывает, что эпоха бурного роста за счет импортозамещения и господдержки постепенно уходит в прошлое, а на первый план выходит жесткая проверка на эффективность.

Так, ИТ-компании, которые еще пару лет назад стремительно наращивали выручку на волне ухода зарубежных поставщиков, теперь сталкиваются с новыми реалиями: высокой ключевой ставкой, кадровым дефицитом и необходимостью не просто заменить иностранные решения, а продавать их дальше — в том числе на внешние рынки.

Кто лидирует в топе самых быстрорастущих ИКТ

Среди быстрорастущих ИКТ-компаний лидируют разработчики ПО — их 38 из 79. Примерно по 12,7% приходится на ИТ-услуги и производство компьютеров, электронных и оптических изделий, остальные занимаются консалтингом в сфере ПО.

Самые быстрорастущие компания в сфере ИКТ в России по итогам 2025 г. № п/п Место в рейтинге ТОП-50 БРК по России в целом Темпы прироста выручки (2021-2025), % Название Регион Выручка в 2025 г., млн руб. Норма чистой прибыли в 2025 г. 1 16 112,71% ДЖИЭЙ ТЭКТИМ, ООО Свердловская область 4883.2 17,82% 2 24 104,65% ДФС, ООО Пермский край 2777.364 27,72% 3 30 99,43% ПЛАСТИК ЭНТЕРПРАЙЗ, ООО ФИРМА Ростовская область 2406.601 25,17% 4 45 90,51% СТД-РАДИКС, ООО Москва 3036.297 31,26% 5 - 86,82% НЕКСТ ИНЖИНИРИНГ, ООО Республика Татарстан 1234.956 6,02% 6 - 84,81% РАЙТЕК ДТГ, ООО Москва 1661.619 7,15% 7 - 83,09% БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ, ООО Санкт-Петербург 1679.717 36,19% 8 - 80,13% ЮЗЕРГЕЙТ, ООО Новосибирская область 10341.764 49,26% 9 - 74,49% СЕРВИСПАЙП, ООО Москва 1434.611 11,69% 10 - 73,63% ДИДЖИ ТЕХ, ООО Москва 1076.264 9,17% 11 - 73,45% КОМПЭЛС ИНТЕГРАЦИЯ, ООО Свердловская область 1454.924 5,23% 12 - 68,97% КОНТАКТ, ООО Санкт-Петербург 1136.849 1,55% 13 - 68,40% АУТОФКЛАУД, ООО Москва 868.318 59,07% 14 - 65,55% ИН-СОФТ, ООО Новосибирская область 6830.372 52,60% 15 - 63,33% АЙДЕКО, ООО Свердловская область 974.155 10,13% 16 - 56,72% КСБ-СОФТ, ООО Чувашская Республика-Чувашия 942.044 9,44% 17 - 56,43% ТЕХНОМЕР, ООО Нижегородская область 2133.127 30,47% 18 - 56,00% ЭЛТЕКС КОММУНИКАЦИИ, ООО Москва 5929.088 31,40% 19 - 55,80% ДАТАДЖАЙЛ, ООО Санкт-Петербург 2801.254 21,38% 20 - 55,52% АВС, ООО Свердловская область 792.355 0,25% 21 - 55,39% АЙТИМЕДИАСЕРВИС, ООО Москва 879.54 1,92% 22 - 55,22% БЕЛЛ ИНТЕГРАТОР, АО Москва 5004.705 0,85% 23 - 54,81% ПРАКТИК-НЦ, ООО Москва 1006.226 30,47% 24 - 54,31% ТС СОЛЮШЕН, ООО Санкт-Петербург 2720.851 5,73% 25 - 51,61% БИЗНЕС СИСТЕМА ТЕЛЕХАУС, ООО Москва 2065.367 49,00% 26 - 51,38% НПП АВИАТРОН, ООО Башкортостан (Республика) 2877.893 13,29% 27 - 49,77% НЬЮ АРТ ПРОДАКШН, ООО Москва 504.677 36,71% 28 - 49,52% СИМЕТРА-ИНЖИНИРИНГ, ООО Москва 932.419 4,94% 29 - 48,86% О2 КЛАУД, ООО Москва 1418.214 26,30% 30 - 47,53% НПО ПРИБОР ГАНК, ООО Москва 1870.144 29,73% 31 - 46,51% ЗВК.РУ, ООО Москва 1357.557 1,24% 32 - 46,18% МЕДРОКЕТ, ООО Краснодарский край 1884.117 36,81% 33 - 44,39% МЕГАПОЛИС-ТЕЛЕКОМ РЕГИОН, ООО Иркутская область 738.458 43,48% 34 - 43,78% ДЕКО СИСТЕМС, ООО Москва 452.024 2,35% 35 - 42,95% БИАЙВИ, ООО Москва 829.849 27,83% 36 - 41,77% 24Н СОФТ, ООО Москва 1384.96 9,10% 37 - 40,80% АЛЬФАМАТИКА, ООО Москва 417.387 3,18% 38 - 40,64% КОМАНДА Ф5, ООО Чувашская Республика-Чувашия 714.571 6,87% 39 - 40,53% СОФТМОЛЛ, ООО Новосибирская область 1512.432 0,05% 40 - 40,33% КАРИН, ООО Московская область 3169.702 4,82% 41 - 40,23% ЮСТАС, ООО Москва 1353.377 25,31% 42 - 39,46% АЙЛАНТ, ООО ВЦ Волгоградская область 428.617 18,29% 43 - 39,20% СОФТЭКСПЕРТ, ООО Тульская область 609.466 18,41% 44 - 38,67% АЭРОКЛУБ ИТ, ООО Москва 672.525 5,20% 45 - 38,07% КОДЭ, ООО Калининградская область 652.486 29,08% 46 - 37,38% ИНТЕЛЛЕКТ АЛЬЯНС, ООО Москва 448.785 0,94% 47 - 37,17% НТЦ СЗЛ, ООО Санкт-Петербург 502.311 12,47% 48 - 37,04% СЕРЧИНФОРМ, ООО Москва 5772.409 68,09% 49 - 36,31% РТКЛАУД, ООО Москва 509.556 14,57% 50 - 36,16% ТЕЛЕКОМ, ЗАО НПО Удмуртская Республика 670.114 41,82% 51 - 35,47% НПК ТАИР, ООО Томская область 458.773 17,77% 52 - 35,38% ТОП СИСТЕМЫ, АО Москва 3327.555 39,88% 53 - 35,25% МАСТЕР ВЕБ, ООО Новосибирская область 341.743 35,90% 54 - 34,62% ФИНИСТ-СОФТ, ООО НПК Республика Татарстан 439.098 12,81% 55 - 34,23% ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕШЕНИЯ, ООО Москва 586.848 3,45% 56 - 34,01% СЕНЛА, ООО Орловская область 972.417 1,70% 57 - 33,15% БИЗНЕС РЕСУРСЫ, ООО Воронежская область 338.631 5,78% 58 - 32,79% УСКОРЕНИЕ БИЗНЕСА, ООО Москва 6742.465 2,08% 59 - 32,62% АСПРО, ООО Челябинская область 507.203 34,25% 60 - 32,54% ЦЕНТР СПРУТ-Т, ООО Москва 472.08 28,87% 61 - 32,14% ТЕЛЕКС-2, ООО Тульская область 415.775 5,30% 62 - 31,66% ДИРЕКТУМ, ООО Удмуртская Республика 3014.641 10,38% 63 - 30,90% ФОРМОЗА-СЕРВИС, ООО Псковская область 961.985 12,00% 64 - 30,10% ТЕНЗОР-УДМУРТИЯ, ООО Удмуртская Республика 323.577 10,95% 65 - 29,98% АТИ.СУ, ООО Санкт-Петербург 1988.33 22,56% 66 - 29,86% ИНФОЛОДЖИСТИКС, ООО Москва 659.473 6,78% 67 - 29,31% БЕГЕТ, ООО Санкт-Петербург 1812.602 16,25% 68 - 28,20% АЙТИ СЕРВИС, ООО Санкт-Петербург 996.949 0,15% 69 - 27,93% КЕЙСИСТЕМС-УРАЛ, ООО Свердловская область 301.054 42,25% 70 - 25,73% ХАНТФЛОУ, ООО Москва 897.451 24,83% 71 - 25,11% СТЕК-ИТ, ООО Ярославская область 595.361 20,82% 72 - 23,98% АБСОЛЮТСОФТ, ООО Санкт-Петербург 976.175 0,50% 73 - 23,86% ИНФОРМИКУС, ООО Москва 420.185 25,98% 74 - 23,72% СРТ, ООО Москва 995.133 2,87% 75 - 22,54% СМАРТРЕГИОН, ООО Башкортостан (Республика) 266.281 7,49% 76 - 22,34% СОЛВО, ООО Санкт-Петербург 728.077 12,48% 77 - 22,19% НПФ СИСТЕМА-СЕРВИС, ООО Санкт-Петербург 3905.846 32,70% 78 - 21,40% УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ СТРОЙСПЕЦИАЛИСТ, ООО Москва 313.676 5,83% 79 - 21,26% ТЕХЭКСПЕРТ, ООО Брянская область 258.078 34,07% Спарк-интерфакс

География роста остается предсказуемой: более половины технологических «газелей» зарегистрированы в Москве (41,8%) и Санкт-Петербурге (13,9%), что обусловлено концентрацией квалифицированных кадров, развитой инфраструктурой и доступом к крупным заказчикам. На третьем месте — Свердловская область, откуда пришел один из самых ярких примеров успеха.

В абсолютные лидеры рейтинга топ-50 самых быстрорастущих компаний России выбились всего четыре упомянутых ИТ-компании. Их средние показатели, по оценкам «Спарк-Интерфакс», впечатляют: среднегодовой темп роста выручки составил 102,5%, чистой прибыли — 170%. В среднем среднегодовой темп роста выручки технологических «газелей» достиг 47,3%, а чистой прибыли — 55,6%. Рентабельность прибыли в секторе ИКТ выросла с 15,6% в 2021 г. до 18,8% в 2025 г. При этом у большинства «газелей» улучшились и показатели финансовой устойчивости — несмотря на рост долга, ключевые коэффициенты снизились, а собственный капитал увеличивался опережающими темпами.

Самая быстрая «газель» оказалась из бьюти-сферы

Топ-10 самых быстрорастущих компаний в 2021–2025 гг. по темпам прироста выручки возглавило зарегистрированное в Екатеринбурге в 2020 г. ООО «Джиэй Тэктим». В общем рейтинге быстрорастущих компаний она заняла 16-е место. Рост составил 113%. В 2025 г. компания получила выручку на 4,9 млрд руб., что почти в 2 раза больше, чем годом ранее.

Компанией на паритетных началах владеют Иван Кузовлев и Максим Паняк, они же — основатели и совладельцы сети «Золотое яблоко». В 2025 г. компания внесла в реестр российского ПО Минцифры серию решений, связанных с ритейлом и электронной коммерцией. В ее портфеле веб-приложение «Call Center Единое окно» для колл-центров, решение «Field Service: Курьерская доставка», система Picklo WMS для автоматизации складов в e-commerce и некоторые другие.

Успех «Джиэй Тэктим» подтверждается динамикой финансовых показателей. Чистая норма прибыли за 2021–2025 гг. выросла более чем в 2,7 раза — с 6,5% до 17,8%, рентабельность активов — с 30,5% до 43,4%. При этом долг компании в абсолютном значении хоть и заметно вырос, но структура капитала улучшилась: коэффициент заемных к собственным средствам сократился с 3,16 до 0,44, а соотношение чистого долга к капиталу упало почти до нуля. Это признак того, что собственный капитал рос быстрее заемного — вероятно, за счет реинвестиций, эмиссии или новых вложений, предполагают в «Спарк-Интерфакс».

Согласно отчету компании за 2025 г., с которым ознакомился CNews, с 2020 г. у нее действует договор с основным юрлицом «Золотого яблока» — ООО «Екатеринбург Яблоко». Сумма договора — 5,1 млрд руб., уже оплачено — 4 млрд руб. Также у компании есть и другие договоры, связанные со структурами «Золотого яблока».

В «Золотом яблоке» CNews подтвердили, что рост ИТ-предприятия связан только с успехами единственного клиента.

«Компания пока что не продает свои решения на рынке, а обслуживает нужды головной организации — "Золотого Яблока", отсюда и выручка. Рост связан с ростом бизнеса всего "Золотого Яблока"», — утверждают в пресс-службе ритейлера.

Второе место — королева госзаказа

На втором месте после ИТ-компании «Золотого яблока» расположилась компания, специализирующаяся на госзаказе. Речь идет о разработчике и интеграторе бизнес-решений ООО «Диджитал Фьюче Системс» (ДФС), которое было зарегистрировано в 2020 г. в Перми. За пятилетку компания продемонстрировала темпы прироста выручки на 105%, а по итогам 2025 г. выручка выросла в 1,8 раза, до 2,8 млрд руб. Норма чистой прибыли достигла 27,7%. Компания принадлежит Михаилу Кулакову. За последние 12 месяцев компания заключила госконтракты на 5 млрд руб., в основном со структурами московской мэрии, свидетельствуют данные «Контур Фокуса», а за все время выигрывала 66 закупок на общую сумму 11 млрд руб.

Последние контракты — развитие ЕМИАС города Москвы. Среди клиентов на сайте компании указаны ДИТ Москвы, Министерство информационного развития и связи Пермского края, Минэкономразвития России, Минфин, а также «Евраз». В конце 2025 г. ДФС сообщило, что приступает к развитию государственной платформы для обучения моделей ИИ. Компания также входит в топ-50 самых быстрорастущих компаний России, занимает 24-е место.

Третье и четвертое места — аппаратная часть ИКТ

Третье место в топе самых быстрорастущих ИКТ-компаний досталось ООО фирме «Пластик Энтерпрайз», зарегистрированной в Новочеркасске ещё в 1991 г. Выручка компании за год подскочила в 3 раза, до 2,4 млрд руб. За пятилетку темпы прироста достигли 99%. Норма чистой прибыли за 2025 г. — 25,2%. В общем российском рейтинге у нее 30-е место.

На собственном сайте компания перестала публиковать новости о себе в конце 2021 г., но, вероятно, занималась импортозамещение. Компания указывала, что выполняет работы как по реконструкции выработавших свой ресурс импортных технических средств и систем автоматизации, так и по проектированию, изготовлению, монтажу, пуско-наладке и ремонту средств автоматизации, контроля и управления технологическими и производственными объектами в химической, нефтехимической, пищевой и других отраслях промышленности. Среди ее контрагентов встречаются компании, связанные с выпуском, например, взрывчатых веществ.

Заявлено, что она занимается АСУТП, роботизированными комплексами, системами локальной автоматики, а также производством электронных металлоискателей «ЭМО-6», тренажёром на базе виртуальной реальности, программой для анализа видеопотока в режиме реального времени «Пластик видеоаналитика», системой защиты роботов от взрывов и многим другим. В разработке, судя по данным сайта, находился отечественный ПАК «СПТК Упс-пластик».

В отчетности компании указано, что она была создана еще в 1961 г. как одно из научно-производственных подразделений Особого конструкторско-технологического бюро «Старт». Это было совместное детище МОП СССР и Минвуза РСФСР. Бюро занималось в соответствии с постановлениями Правительства СССР проектированием и изготовлением нестандартных технических средств и систем автоматизации для взрыво- и пожароопасных спецхимических производств. Компания принадлежит на паритетных началах Олегу и Ольге Тюриным.

Среди партнеров компании на сайте указаны покинувшие Россию «Сименс» и «Шнайдер Электрик».

В число самых быстрорастущих компаний также попало московское ООО «СТД-Радикс», зарегистрированное в 2013 г. Его основной вид деятельности — производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления. Выручка компании в 2025 г. выросла на 30%, до 3 млрд руб. По данным «Спарк-Интерфакс», темпы прироста выручки в 2021–2025 гг. составили 91%, в общем рейтинге БРК России у компании 45-е место. Выручка в 2025 г. составила 3 млрд руб., норма чистой прибыли в 2025 г. — 31,3%.

Компания принадлежит группе физлиц: самая большая доля в 32% у Павла Кочнева, еще 31,5% у гендиректора Дмитрия Серебреникова, столько же у Игоря Петухова, 5% принадлежат Евгению Каяткину. На сайте «СТД-Радикс» указано, что компания занимается контрактным производством электроники, сборкой печатных плат, а также металлообработкой по чертежам заказчика. Никакой дополнительной информации на сайте не предоставлено. В 2016 г. компания поставляла в рамках госзаказа поставку электронных модулей и комплектующих для создания интеллектуальной системы воздушного мониторинга «Фотон-601» и сотрудничала с АО «НИИ "Полюс" им. М. Ф. Стельмаха», которое занимается лазерными технологиями в структуре «Ростеха». Компания попадала в поле зрения изданий «Реальное время» и «Бизнес-Онлайн» в связи с расследованиями поставок и ценообразования комплектующих для предприятий оборонно-промышленного комплекса, в частности по делу завода «Электроприбор» в Казани.

Рынок изменился

Как поясняют аналитики «Спарк-Интерфакс», анализируя весь список ИКТ-отрасли, в 2022–2024 гг. главным драйвером роста ИКТ-сектора стало импортозамещение: уход иностранных поставщиков открыл окно возможностей для локальных игроков. К этому добавились госпрограммы поддержки — налоговые льготы, гранты, субсидии — и общий тренд на цифровизацию. К 2025 г. рынок начал меняться. Если раньше задача стояла в том, чтобы «закрыть дыры» и заменить ушедшие продукты, то теперь фокус смещается на масштабирование, тиражирование решений и выход на внешние рынки — прежде всего в дружественные страны.

При этом компании столкнулись с серьезными вызовами. Дефицит квалифицированных кадров заставляет бороться за специалистов не только деньгами, но и условиями. Зависимость от импорта отдельных компонентов (чипов, серверов) остаётся узким местом. А высокая ключевая ставка заметно удорожает инвестиции и тормозит развитие капиталоёмких проектов.

«В итоге выручка "газелей" в среднем оказалась ниже, чем в пиковые годы, а влияние импортозамещения и господдержки стало менее определяющим. Теперь успех зависит не от внешних обстоятельств, а от способности выстроить устойчивую, прибыльную и масштабируемую модель — и именно по этому критерию сегодня и определяется, кто останется в лидерах», — констатировали в «Спарк-Интерфакс».

Мнение экспертов

Как полагает технический директор MD Audit (ГК Softline) Юрий Тюрин, рынок ИКТ продолжает перераспределяться в пользу российских поставщиков: компании и государственные заказчики активнее ищут отечественные решения, а это создает возможности не только для крупнейших вендоров, но и для нишевых игроков. Для небольшой или средней компании даже несколько крупных контрактов могут дать очень существенную динамику выручки в годовом выражении.

«Быстрее растут компании, которые закрывают конкретную актуальную потребность: информационная безопасность, инфраструктурное ПО, облачные сервисы, интеграция, автоматизация, решения на базе ИИ. В таких сегментах заказчик зачастую выбирает не самого крупного поставщика, а компанию с глубокой экспертизой в конкретной задаче», — считает Юрий Тюрин.

Наконец, часть роста связана с эффектом низкой базы и масштабированием уже найденной бизнес-модели. Когда разработчик или интегратор проходит этап первых успешных проектов, у него появляются повторные продажи, новые отрасли и регионы, партнёрская сеть.

«Поэтому увеличение выручки на десятки процентов для среднего ИТ-бизнеса вполне достижимо. При этом не стоит воспринимать попадание в топ-10 только как следствие общего роста рынка. Скорее рейтинг показывает, где сейчас формируются наиболее быстрорастущие ниши. В ближайшие годы именно такие компании могут стать источником появления новых заметных российских ИТ-вендоров», — пояснил эксперт.

Эксперт практики «Промышленность и технологии» Strategy Partners Александра Корнеева утверждает, что рост компаний из топ-10 связан одновременно с рыночными тенденциями и спецификой их клиентской базы.

«Значительная часть лидеров работает в направлениях, где спрос в последние годы заметно усилился: отечественная электроника и промышленная автоматизация, корпоративное ПО и информационная безопасность. Особенно показательно присутствие компаний, связанных с аппаратной частью ИКТ: "СТД-Радикс" занимается контрактным производством электроники и сборкой печатных плат, "Пластик Энтерпрайз" — разработкой и производством систем промышленной автоматизации», — рассказала эксперт.

В топ-10 также «НЕКСТ Инжиниринг», которое занимается системами автоматизации и информационно-управляющими решениями для промышленных предприятий.

«Их рост поддерживают локализация производства, замещение зарубежного оборудования и компонентов, а также модернизация технологической инфраструктуры российских предприятий», — говорит Корнеева. Параллельно сохраняется высокий спрос на отечественное ПО и кибербезопасность, а несколько компаний рейтинга работают с внедрением российских ERP-систем.

При этом высокие темпы отдельных компаний нельзя объяснить только ростом соответствующих сегментов. Для части лидеров важную роль играют крупные якорные заказчики и масштабные проекты. Например, GA Tech Team является дочерней ИТ-компанией «Золотого Яблока» и во многом развивается вместе с масштабированием цифровой инфраструктуры группы. «ДФС» реализует крупные проекты госзаказчиков, например Минэкономразвития и ГКУ ИАЦ в сфере здравоохранения города Москвы. Для таких компаний получение нового крупного контракта или расширение работ с существующим клиентом способно обеспечить рост существенно выше среднерыночного.

По мнению Александры Корнеевой, рейтинг в целом отражает ключевые направления роста отрасли, но не может восприниматься как прямой индикатор ее средней динамики. Состав лидеров хорошо соответствует текущим структурным тенденциям: росту спроса на отечественную электронику и промышленную автоматизацию, корпоративное ПО, ERP-системы и решения в области информационной безопасности.

При этом основатель ST agency Евгения Соколовская считает, что текущая картина в ИТ складывается под давлением трех факторов: снижение господдержки ИТ-отрасли, высокая ключевая ставка и острый кадровый дефицит.

«В 2026-2027 гг. мы увидим замедление практически по всем направлениям», — считает эксперт.

А где искусственный интеллект?

Корнеева обратила внимание на тот факт, что в первой десятке самых быстрорастущих российских независимых компаний в сфере ИКТ не представлено наиболее обсуждаемое сегодня в мире направление — искусственный интеллект (ИИ).

«Вероятно, это во многом связано с методологией рейтинга: компании оцениваются по среднегодовым темпам роста за 2021–2025 гг. Для ИИ особенно сильное ускорение спроса пришлось на более поздний период, поэтому эффект последних двух-трёх лет сглаживается при расчёте CAGR за пять лет», — добавила аналитик Strategy Partners.

Кроме того, темпы роста конкретных компаний зависят от особенностей их бизнес-модели. Для небольших и средних игроков существенное влияние могут оказывать низкая база, наличие одного или нескольких крупных заказчиков, а также запуск отдельных масштабных проектов. Поэтому рост лидеров рейтинга может заметно превышать среднерыночный.

Эксперт уверена, что в 2026 г. наиболее устойчивые драйверы, вероятно, сохранятся в информационной безопасности, промышленной автоматизации и отечественной электронике. В ИБ спрос будет поддерживаться дальнейшим усилением требований к защите объектов КИИ, а также ростом киберугроз.

В промышленности акцент постепенно смещается от срочного импортозамещения к полноценному внедрению, интеграции и повышению эффективности уже выбранных российских решений. Для электроники и микроэлектроники основными факторами останутся локализация производства, замещение зарубежной компонентной базы и спрос со стороны крупных промышленных заказчиков.

Корнеева ожидает вхождение в список рейтинга компаний в сфере ИИ.

«Одновременно быстрее рынка могут развиваться ИИ и облачные технологии. В ИИ ключевым драйвером станет переход от экспериментов к прикладным сценариям с понятным экономическим эффектом, в том числе в корпоративном ПО и отраслевых решениях. Облачный рынок будет поддерживаться ростом потребности в вычислительных мощностях, в том числе для ИИ, а также стремлением компаний более гибко масштабировать инфраструктуру без крупных единовременных инвестиций в оборудование. Преимущество будут получать ИКТ-компании, способные предложить зрелое решение, встроить его в существующую инфраструктуру заказчика и продемонстрировать измеримый эффект от внедрения», — заключила эксперт.