CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Телеком Интернет Интернет-ПО Внедрения ИТ в госсекторе Техника Навигация Импортонезависимость
|

ГЛОНАСС научился отслеживать транспорт при отключениях интернета

АО «ГЛОНАСС» разработало отечественную систему, которая позволит следить за общественным транспортом даже при сбоях спутниковой навигации и работе средств радиоэлектронной борьбы. Если GPS и АО «ГЛОНАСС» перестали работать, то общественный транспорт все равно не сможет бесследно раствориться между остановками, отмечают разработчики. Одним из первых полигонов для новой технологии станет Калуга с 1 сентября 2026 г.

Внедрение технологии

АО «ГЛОНАСС» создало систему мониторинга транспорта, устойчивую к при сбоях интернета и даже при работе средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишет РБК. Разработка повысит надежность управления городскими и региональными перевозками, а также критически важными службами в самых сложных оперативных условиях.

В августе 2026 г. АО «ГЛОНАСС» создало отечественную систему онлайн-мониторинга общественного транспорта, которая работает даже при ИТ-сбоях спутниковой навигации или применении средств РЭБ. Система работает на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» и позволяет определять фактическое движение автобусов и троллейбусов даже при проблемах с global positioning system (GPS) и другими спутниковыми системами.

«ИТ-решение на базе государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» позволит пассажирам в режиме реального времени видеть фактическое движение транспорта, а перевозчикам и городским службам — повысить качество управления транспортными потоками и диспетчеризации», — подчеркнули в «ГЛОНАСС».

glo700.jpg

Magnific - drobotdean
Общественный транспорт в России смогут отслеживать при ИТ-сбоях интернета, это повысит управления городскими перевозками

Одним из первых регионов, где протестируют технологию, станет Калужская область. С 1 сентября 2026 г. ИТ-система начнет отслеживать три выделенных троллейбусных маршрута в Калуге. В перспективе ее планируют применять для диспетчеризации коммунальной техники и транспорта экстренных служб.

По информации АО «ГЛОНАСС», в районе каждой остановки общественного транспорта установят специальные метки альтернативного позиционирования, привязанные к точным координатам маршрута. На транспортных средствах разместят идентификаторы.

Отечественная разработка

«При подъезде троллейбуса или автобуса к остановке трек будет фиксироваться платформой мониторинга на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» и далее транслироваться на платформы диспетчеризации города и перевозчиков, а также в привычные пассажирам картографические сервисы и мобильные приложения», — отметил директор направления «Единая система идентификации автономного транспорта» АО «ГЛОНАСС» Сергей Кукарев.

Кукарев добавил и то, что передача данных будет осуществляться по защищенному каналу через географическую информационную систему (ГИС), которая не зависит от ограничений мобильного интернета. Кроме того, сервисы на базе «ЭРА-ГЛОНАСС», включая платформу мониторинга транспорта, включены в белые списки. Он добавил, что метки на остановках полностью автономны, не требуют внешнего электропитания и рассчитаны на работу в любых погодных условиях в течение пяти лет. Как метки, так и трекеры производятся в России с использованием российских компонентов, отечественного программного обеспечения (ПО) и алгоритмов шифрования.

Доступность интернета

По информации CNews, жителям России становится все сложнее пользоваться мобильным интернетом. Выход во Всемирную паутину через отечественные сотовые сети все чаще сопровождаются ограничениями, не позволяющими зайти на нужный сайт оттуда, где нет сигнала домашнего или публичного Wi-Fi, такие ограничения начались весной 2025 г.

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера
Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера бизнес

В первой половине 2026 г. свыше 60% всех совершенных мобильных интернет-сессий в России проходили с теми или иными ограничениями. Чаще всего они касались так называемых «белых список» — перечней сайтов и сервисов, которые продолжают работать во время блокировок мобильного интернета.

В общей сложности в «белых списках» всего несколько десятков сайтов, и их количество разнится от оператора к оператору. Для понимания масштабов ограничений, с которыми сталкиваются россияне, во всем интернете, по разным оценкам, к началу 2026 г. было свыше 1,3 млрд сайтов.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Москве начались испытания беспилотного поезда «Ласточка» без оператора в кабине

Власти оштрафовали дизайн-центр на 290 миллионов за срыв разработки чипа для оборонки и космоса

ИИ создал вирусы, которых нет в природе

Конференция CNews «Практика импортозамещения 2026» состоится 1 октября

В киберкомандовании США массовая гибель сотрудников

В российском разработчике мобильных процессоров сменился гендиректор

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Готовимся к учебному году: 12 бесплатных приложений, чтобы подтянуть знания

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Программно-аппаратные комплексы ПАК 2026
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Рынок ИТ: итоги 2025
ОБЗОР Российские платформы ноукод-разработки. No-code 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Российские операционные системы 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Цифровизация ритейла 2026