Британские морские разведывательные беспилотники ВМС отправляли данные в Китай

В Великобритании обнаружена очередная «китайская угроза». Выяснилось, что в камерах надводных дронов ВМС британского производства использовались китайские компоненты и некоторые данные с них передавались на IP-адрес в Китае.



Китайская «угроза» Великобритании

Разведывательные надводные беспилотники Королевского военно-морского флота Великобритании передавали в Китай данные видеокамер, все интернет-соединения с которыми Министерству обороны пришлось отключить, выяснило издание Telegraph.

В камерах дронов K3 Scout производства британской компании Kraken Technology Group, крупного оборонным подрядчика и поставщика НАТО, имелись компоненты китайского производства. Расследование показало, что камеры передавали сигналы heartbeat communications (данные, подтверждающие их подключение к сети и нормальное функционирование) на IP-адрес в Китае.

Как сообщил источник издания в оборонном ведомстве, высказываются также опасения, что беспилотники, даже после отключения которых, камеры оставались активными, находились вблизи мест проведения секретных встреч высокопоставленных сотрудников спецподразделений.

Kraken Technology Group Kraken Technology Group поставляет свою технику ВМС Великобритании и является поставщиком НАТО

Консерваторы призвали правительство «срочно проверить» свое оборудование на предмет «скрытого китайского присутствия».

Суверенное государство должно знать

Королевская морская пехота использует этот флот стоимостью 12 млн фунтов стерлингов с марта 2026 г. Модель K3 Scout предназначена для перевозки полезной нагрузки в 600 кг и непрерывной работы в течение 30 дней. По словам источника Telegraph, K3 входят в состав будущего оборонного пакета, предлагаемого Великобританией для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе.

Kraken приобрел камеры у стороннего поставщика, гарантировавшего их безопасность. «Нам известно, что в некоторых камерах сторонних производителей, соответствующих требованиям NDAA, небольшое количество компонентов было произведено за пределами Великобритании», — заявил представитель компании.

Депутат Палаты общин Алисия Кернс (Alicia Kearns) считает инцидент критичным: «Если мы не можем с уверенностью сказать, что находится внутри нашей собственной военной техники, мы не можем утверждать, что она наша или что мы являемся суверенными государствами».

«Когда обнаруживаются камеры, собранные из китайских комплектующих, которые записывают действия наших бойцов спецназа — их лица, тренировки и операции, — мы не должны удивляться, мы должны быть возмущены тем, что до сих пор не осознали реальную угрозу, с которой сталкиваемся», — сказала Кернс.

В Министерстве обороны Великобритании заверили, что они «крайне серьезно относятся к безопасности оборудования, сетей и данных», и что никакие данные Министерства обороны не были скомпрометированы.

Попытки наладить отношения с Китаем

Разоблачения по поводу «китайского вмешательства» звучат в Великобритании регулярно, несмотря на попытки лейбористского Правительства наладить отношения с Китаем и серию важных визитов в Поднебесную в надежде на заключение выгодных торговых соглашений.

В 2025 г. служба MI5 выпустила предупреждение для членов парламента, в котором заявлялось, что китайские спецслужбы «неустанно» пытаются «вмешаться» и «повлиять» на парламент, используя сайты по трудоустройству, такие как LinkedIn, для сбора конфиденциальной информации.

В начале июля 2026 г. спецподразделение SBS запретило использование электромобилей китайского производства в своей штаб-квартире из-за опасений по поводу шпионажа.