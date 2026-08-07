Рунет пережил тотальный сбой. Причиной были неполадки в «Ростелекоме»

Рунет пережил кратковременный сбой, коснувшейся крупных интернет-ресурсов и банковские приложения. Причиной стали неполадки в сети «Ростелекома».

Сбой в Рунете

По данным ресурсов Downdetector и «сбой.рф», пользователи жаловались на неработоспособность самых различных сервисов: Ozon, Wildberries, РЖД («Российские железные дороги»), «Ростелеком», «Яндекс», Avito, Max, Pikabu, Ivi, «Кинопоиск» и приложения банков («Альфа-банк», Газпромбанк, «Т-Банк» и пр.).

Сообщения о сбое приходили из разных российских регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославской, Нижегородской, Ростовской,Тюменской, Волгоградской, Ростовской, Калининградской областей, Краснодарского края , Республики Башкортостан и др.

freepik Сбой в Рунете коснулся крупных интернет-ресурсов и банковских приложений

Проблема в оборудовании «Ростелекома»

Пресс-служба «Ростелекома» сообщили CNews, что в работе сети передачи данных наблюдался кратковременный сбой, продолжавшийся 29 минут, который мог отразиться на доступности части интернет-ресурсов. «Трафик был оперативно переведен на резервное оборудование, в настоящее время сеть и инфраструктура компании работают штатно», - сообщили в компании.

Сбои в Рунете в 2024-2025 годах

В 2025 г. в российском сегменте интернета был зафиксирован целый ряд сбоев. 14 января сбой коснулся популярных сервисов и интернет-провайдеров. Причиной сбоя в Роскомнадзоре называли «кратковременное нарушение связанности между сетями связи».

28 февраля произошел сбой в работе ряда банков: Сбербанка, ВТБ и «Т-Банка». Роскомнадзор заявлял, что причиной стали проблемы в работе магистральных операторов связи в Москве.

24 марта была неполадки в работе ряда сервисов, включая Сбербанк и Wildberries, В Роскомнадзоре причиной сбоя называли использование сервисами иностранной серверный инфраструктуры.

26 марта сбой наблюдался в работе Системы быстрых платежей (СБП). Причина была связана с оператором СБП - Национальной системой платежных карт (НСПК).

Сбои наблюдались и в 2024 г. Так, 30 января на некоторое время перестали открываться сайты в доменной зоне .ru. Причиной стали ошибки в работе протокола DNSSEC - расширения протокола DNS, отвечающего за соответствие доменов IP-адресам.