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Российская суверенная система бронирования авиабилетов будет выставлена на торги

Власти планирую в будущем году провести приватизацию «Сирены-Трэвел», оператора отечественной системы бронирования авиабилетов «Леонардо», заменившей в России после 2022 г. западные Sabre и Amadeus. Уже есть список потенциальных покупателей. Четверть акций стратегически важного предприятия государство планирует оставить за собой.

Планы приватизации

Власти планируют в 2027 г. провести приватизацию группы «Сирены-Трэвел», разработчика крупнейшей российской системы бронирования авиабилетов «Леонардо», выяснил РБК.

В качестве потенциальных покупателей ИТ-активов названы «Аэрофлот», «Ростех» и разработчик ИТ-решений для авиации ORS.

Система бронирования продолжает работать, самолеты выполняют полеты, а «РТ-Транском» (входит в госкорпорацию «Ростех»), являющийся совместным предприятием с группой «Сирена», продолжает выполнять функции провайдера «Леонардо», прокомментировали агентству ТАСС представители «Ростеха».

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© aapsky / Фотобанк Фотодженика
Системой бронирования «Леонардо» пользуется большинство российских авиакомпаний, занимающихся регулярными пассажирскими перевозками

Компании «Сирена-Трэвел» была национализирована в феврале 2026 г. Российские авиакомпании начали переход на «Леонардо» в 2022 г., после отказа от сотрудничества с Россией двух крупнейшие международных систем бронирования и продаж авиабилетов — американской Sabre и испанской Amadeus. «Леонардо» пользуются 64 авиакомпании, включая «Аэрофлот», белорусскую «Белавиа» и венесуэльскую Conviasa, как писал CNews в октябре 2025 г.

Системно значимый бизнес

Стоимость активов группы может составлять более 35 млрд руб., а валовая прибыль — 8,5 млрд руб., по данным «Коммерсанта». Предприятие является стратегически важным для отрасли авиаперевозок, так что государство планирует оставить за собой 25%.

«Важно понимать масштаб. Речь идет о системно значимой компании, через которую, по сути, бронируется огромная часть авиабилетов в стране, сервисы регистрации пассажиров и багажа», — отметил профессор, советник ректора Российского государственного социального университета Константин Поздняков.

Приватизацию планировалось провести уже в 2026 г., но сроки перенесли из-за сложности аудита активов. Кроме системы бронирований, в холдинг входят «Транспортная клиринговая палата» (занимается взаиморасчетами между авиакомпаниями и агентами по продаже билетов) и гостиничный бизнес (сеть апарт-отелей Valo и комплекс Novotel). Сообщается, что покупателей, названных потенциальными, этот бизнес не интересует.

«Что касается будущего компании, я думаю, что глобальных изменений никаких не произойдет с учетом того, что это значимая компания, значимый бизнес», — полагает Поздняков.

Почему «Сирену-Трэвел» национализировали

Национализация компании произошла по решению суда, удовлетворившего требования Генеральной прокуратуры. Главными основаниями требования были коррупция, иностранный контроль, а также «иные преступные действия», позволившие группе получать «незаконные доходы».

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В 2003 г., по данным Генпрокуратуры, после преднамеренного банкротства ГУП «Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации» (осуществляло продажу авиабилетов и управление системой «Сирена») захватили Татевос Суринов, Ибрагим Сулейманов и Рифат Шайхутдинов, вступив в коррупционный сговор с руководителем Федеральной службы по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению Георгием Талем.

Таль в 2004 г. был убит. В организации убийства обвиняют Ибрагима Сулейманова. От трех до пяти млрд руб. прибыли от деятельности компаний ежегодно вводились за рубеж в качестве дивидендов, перечисляемых членам семей Суриновых, Сулеймановых, Шайхутдиновых, являющихся в том числе иностранными резидентами.

Анна Любавина

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