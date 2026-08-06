Больше никаких MacBook и iPad. Российских госзаказчиков лишат хитрой возможности в открытую закупать западную электронику

Гигантская лазейка в законе, позволяющая российским госзаказчикам масштабно и регулярно закупать иностранное оборудование, в скором будущем может быть закрыта. Сейчас они вовсю пользуются ею, чтобы не поддерживать отечественного производителя и абсолютно легально обходить требования по импортозамещению.

Принудительная импортонезависимость

Российские госзаказчики менее чем через полгода могут лишиться возможности закупать иностранную технику в обход действующему требованию об импортозамещении. Как пишут «Ведомости», они нашли лазейку в действующем законодательстве и продолжают заказывать электронику иностранных брендов вместо того, чтобы переходить на продукцию отечественных производителей.

Инициатива по закрытию этой лазейки исходит от Минпромторга. Нововведение может вступить в силу 1 января 2027 г.

На то, что госзаказчики обходят требования об импортозамещении, жаловались свыше 70% российских компаний из сфер радиоэлектроники и вычислительной, отмечает издание.

Лазейка заключается в добавлении в один лот тендера одновременно и техники, у которой есть российские аналоги, и электроники, у которой таких аналогов нет. Это позволяет обходить правило «второй лишний», которое запрещает закупать иностранную технику при наличии у нее отечественного заменителя.

Сайт федерального электронного тестирования Закупать иностранную технику российским госзаказчикам станет сложнее

Подобный ход дает возможность госзаказчикам закупать иностранную технику по всем позициям лота, полностью игнорируя отечественную продукцию.

Идея Минпромторга

Российский Минпромторг подготовил проект постановления Правительства России, который вносит изменения в постановление Правительства № 1875 от 23 декабря 2024 г. Он запретит смешивать в одном лоте технику с наличествующими российскими аналогами и без таковых.

Нововведение в случае его вступления в силу коснется целого ряда устройств, и в первую очередь – мобильных компьютеров массой до 10 кг. К таковым относятся все современные ноутбуки, а также планшетные и карманные компьютеры.

Также изменения затронут мониторы, проекторы, лазерные и струйные многофункциональные устройства (принтер, сканер и факс в едином корпусе), а заодно и многочисленную периферию – мышки, клавиатуры. Как пишут «Ведомости», лазейка закроется и для электронно-вычислительных машин, которые поставляются в виде систем для автоматической обработки данных.

Запрет есть, но его нет

Ограничение, которое Минпромторг предлагает распространить на перечисленную технику, действует уже сейчас, однако касается лишь крайне специфичного оборудования, подчеркивает издание со ссылкой на документ министерства. К таковому относятся, в частности, некоторые виды медицинских изделий и ряд музыкальных инструментов.

Радиоэлектроника под действие этого запрета пока не подпадает, подчеркивают авторы документа.

В пояснительной записке к проекту постановления отдельно прописано, что часть заказчиков специально объединяют товары с различным режимом доступа в одной закупке. С учетом действующих требований такие заявки признаются «иностранными», после чего к ним не применяются «защитные меры», указано в пояснительной записке.

Где вы были три года?

Российские производители электроники считают, что такие меры надо было вводить гораздо раньше. Собеседник «Ведомостей» в одной из таких фирм заявил, что из стоило реализовать как минимум три года назад, в 2023 г. «когда у отрасли были деньги и заказчики».

По его словам, в нынешних реалиях «ситуация в области импортозамещения близка к кризисной», отмечает издание.

Другие участники рынка поддерживают нововведение в плане разделения лотов по категориям – к примеру, директор по продажам OpenYard Алексей Панков считает, что оно поможет сделать госзакупки техники более прозрачными. В то же время глава направления региональных продаж компании «ICL техно» Рамиль Хуснутдинов полагает, что смешанные лоты можно оставить. Он заявил изданию , что они позволяют госзаказчикам «одной закупкой может закрыть все потребности».

Но Хуснутдинов настаивает, что каждый смешанный лот обязан состоять исключительно из российского оборудования, числящегося в реестре Минпромторга, то есть допущенного к госзакупкам. «Проблема возникает, когда одну отсутствующую в реестре деталь добавляют специально, чтобы легально завезти весь иностранный комплект. Запрет таких манипуляций закроет лазейку для обхода импортозамещения», – сказал он «Ведомостям».

Чудес не бывает

Не все участники рынка уверены, что новый запрет Минпромторга моментально переключит госзаказчиков на российскую электронику. В частности, исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский сообщил «Ведомостям», проблема смешанных лотов одним только регулированием госзакупок не решается. В качестве примера он привел интеграционный проект, при котором заказчик составляет список требуемого оборудования еще на этапе проектирования, «в том числе с учетом совместимости, и закупка не влияет на выбор продукции», добавил он.

Руководитель холдинга контрактной разработки электроники SNDGlobal Ольга Квашенкина полагает, что вступление предложенных Минпромторгом изменений не приведет к массовому переходу «от интеграторов к прямым контрактам с заводами».

По мнению Алексея Панкова, разделение лотов может привести к росту объемов закупки отечественной электроники, но далеко не факт, что это повлечет за собой «массовый переход к прямым контрактам с производителями, пишет издание.