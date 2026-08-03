Больше никакого доверия Америке. ЕС отключит свою кадровую ИТ-платформу от облака Amazon и от ИИ Claude

Евросоюз передумал доверять американским компаниям персональные данные, которые будут использоваться при работе новой европейской цифровой платформы по подбору персонала. От услуг облачного сервиса Amazon и ИИ-модели Anthropic откажутся, заменив их на местные альтернативы.



Угроза конфиденциальности персональных данных

Еврокомиссия (исполнительный орган Евросоюза) ищет местных провайдеров услуг в области облачных технологий и искусственного интеллекта для обеспечения работы нового европейского инструмента цифрового подбора персонала Job Matching Application, пишет Euractiv.

Комиссия изучает возможности замены американских цифровых сервисов европейскими аналогами, рассказал изданию представитель Еврокомиссии. Job Matching Application находится на завершающей стадии разработки. Ранее было решено разместить его на Amazon Web Services (AWS) и подключить к языковой модели Claude (LLM) от Anthropic.

Планы изменились после выпуска сотрудниками Суда Европейского союза (СЕС) меморандума, в котором ставится под сомнение возможность использования этих сервисов двух американских компаний из-за обеспокоенности по поводу конфиденциальности персональных данных.

Суверенные альтернативы

Для замены облака AWS у европейских чиновников уже есть четыре кандидата, выявленные при заключении предварительного соглашения Комиссии на сумму 180 млн евро о закупке суверенных европейских облачных услуг в апреле 2026 г.

Wikipedia ЕС откажется от услуг Amazon и Anthropic для нового европейского сервиса по подбору персонала

Тогда подходящими для институтов и органов Евросоюза (ЕС) были признаны облачные сервисы четырех компаний — немецкой StackIT и французских OVHcloud, Scaleway и S3NS. «Результаты процесса закупок суверенных облачных услуг открывают новые возможности», — заявил пресс-секретарь Еврокомиссии.

Замену ИИ-модели Claude, которая в настоящий момент уже используется в рамках рамочной программы для Job Matching Application, по словам представителя Еврокомиссии, еще предстоит протестировать. Список возможных вариантов не уточняется.

Европейские страны не хотят пользоваться американскими технологиями

В начале июня 2026 г. CNews писал, что Европейская комиссия подготовила пакет мер по обеспечению технологического суверенитета. Документ направлен на снижение зависимости от иностранных поставщиков и поддержку европейских альтернатив.

В ноябре 2025 г. межпартийная группа Европарламента из 38 членов призвала к постепенной замене ПО Microsoft и других иностранных технологий, утверждая, что зависимость Европы от нескольких американских технологических гигантов стала стратегической уязвимостью.



В марте 2026 г. Ассоциация европейских ИТ-компаний обвинила Еврокомиссию в профанации мер поддержки местного бизнеса. Она потребовала принятия законов, которые будут реально способствовать развитию технологического суверенитета Европы и защитят ее от доминирования американских корпораций. Указывалось также на необходимость обеспечить защиту от законов иностранных государств, которые требуют предоставлять своим властям данные европейских клиентов.

Уже в июне 2026 г. Европарламент заявил о решении отказаться от поисковой системы Google на служебных компьютерах и заменить ее на сервис Qwant, разработанный во Франции, вследствие отсутствия доверия к Google в частности и к американским технологиям в целом.