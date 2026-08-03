CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Техника Импортонезависимость Искусственный интеллект axenix
|

Больше никакого доверия Америке. ЕС отключит свою кадровую ИТ-платформу от облака Amazon и от ИИ Claude

Евросоюз передумал доверять американским компаниям персональные данные, которые будут использоваться при работе новой европейской цифровой платформы по подбору персонала. От услуг облачного сервиса Amazon и ИИ-модели Anthropic откажутся, заменив их на местные альтернативы.

Угроза конфиденциальности персональных данных

Еврокомиссия (исполнительный орган Евросоюза) ищет местных провайдеров услуг в области облачных технологий и искусственного интеллекта для обеспечения работы нового европейского инструмента цифрового подбора персонала Job Matching Application, пишет Euractiv.

Комиссия изучает возможности замены американских цифровых сервисов европейскими аналогами, рассказал изданию представитель Еврокомиссии. Job Matching Application находится на завершающей стадии разработки. Ранее было решено разместить его на Amazon Web Services (AWS) и подключить к языковой модели Claude (LLM) от Anthropic.

Планы изменились после выпуска сотрудниками Суда Европейского союза (СЕС) меморандума, в котором ставится под сомнение возможность использования этих сервисов двух американских компаний из-за обеспокоенности по поводу конфиденциальности персональных данных.

Суверенные альтернативы

Для замены облака AWS у европейских чиновников уже есть четыре кандидата, выявленные при заключении предварительного соглашения Комиссии на сумму 180 млн евро о закупке суверенных европейских облачных услуг в апреле 2026 г.

evro700.jpg

Wikipedia
ЕС откажется от услуг Amazon и Anthropic для нового европейского сервиса по подбору персонала

Тогда подходящими для институтов и органов Евросоюза (ЕС) были признаны облачные сервисы четырех компаний — немецкой StackIT и французских OVHcloud, Scaleway и S3NS. «Результаты процесса закупок суверенных облачных услуг открывают новые возможности», — заявил пресс-секретарь Еврокомиссии.

Замену ИИ-модели Claude, которая в настоящий момент уже используется в рамках рамочной программы для Job Matching Application, по словам представителя Еврокомиссии, еще предстоит протестировать. Список возможных вариантов не уточняется.

Европейские страны не хотят пользоваться американскими технологиями

В начале июня 2026 г. CNews писал, что Европейская комиссия подготовила пакет мер по обеспечению технологического суверенитета. Документ направлен на снижение зависимости от иностранных поставщиков и поддержку европейских альтернатив.

В ноябре 2025 г. межпартийная группа Европарламента из 38 членов призвала к постепенной замене ПО Microsoft и других иностранных технологий, утверждая, что зависимость Европы от нескольких американских технологических гигантов стала стратегической уязвимостью.

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

В марте 2026 г. Ассоциация европейских ИТ-компаний обвинила Еврокомиссию в профанации мер поддержки местного бизнеса. Она потребовала принятия законов, которые будут реально способствовать развитию технологического суверенитета Европы и защитят ее от доминирования американских корпораций. Указывалось также на необходимость обеспечить защиту от законов иностранных государств, которые требуют предоставлять своим властям данные европейских клиентов.

Уже в июне 2026 г. Европарламент заявил о решении отказаться от поисковой системы Google на служебных компьютерах и заменить ее на сервис Qwant, разработанный во Франции, вследствие отсутствия доверия к Google в частности и к американским технологиям в целом.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китай ужесточает защиту своих секретов производства чипов

В России может появиться единая ИТ-платформа для управления своими персональными данными. Она дорого обойдется операторам

Создатели российской атомной бомбы построят установки для производства чипов на замену американским и японским

Выручка УК «Элемент» упала почти вдвое, а прибыль — на 53%

Россиян обяжут сдавать тесты на знание криптовалют

Глава Siemens: «Цифровой железный занавес» уже опускается на мир

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор монитора MSI PRO MAX 271PHW E14: практичность и визуальный комфорт

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Рынок ИТ: итоги 2025
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Российские платформы ноукод-разработки. No-code 2026
ОБЗОР Российские операционные системы 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Цифровизация ритейла 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Электронный документооборот (СЭД) с искусственным интеллектом 2026