CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в госсекторе Импортонезависимость Поддержка ИТ-отрасли
|

В России вводят балльную систему российскости для банковских и SIM-карт

Минпромторг разработал документ, который вводит балльную систему локализации для SIM-, банковских и смарт-карт. Производителям, если документ примут, с 2029 г. нужно будет достигнуть планки в 100 баллов для признания их продукции российской.

Баллы для карт

Как выяснил CNews, Минпромторг разработал проект постановления Правительства, который вводит балльную систему оценки локализации для смарт-, SIM- и платежных карт. Документ был опубликован на портале нормативных правовых актов в конце июля 2026 г.

Документ вносит изменения в постановление № 719 от 17 июля 2015 г. — базовый акт, определяющий критерии признания продукции российской. Ранее SIM, смарт и банковские карты не были включены в раздел IX приложения к постановлению № 719 и не имели формальных критериев для признания российскими.

В раздел IX «Продукция радиоэлектроники» добавлены пять новых позиций: карты для электронных билетов и смарт-карты для систем контроля доступа, SIM-карты (отдельно с поддержкой и без поддержки интероперабельной среды исполнения), платежные карты, а также карты для хранения и обработки персональных данных.

Документ вступает в силу со дня официального опубликования, а балльные пороги начнут действовать с 1 января 2027 г.

Сколько нужно баллов

Для каждой категории утвержден перечень технологических операций, за выполнение которых на территории России начисляются баллы.

Для карт электронных билетов и смарт-карт доступа максимальные баллы дают за применение микросхемы первого уровня (30 баллов), а за второго — 20 баллов, спекание слоев (20 баллов) и печать заготовок для лицевой и обратной сторон (10 баллов), а также монтаж микросхемы (10 баллов) и 5 баллов за сборку всех частей многослойной карты и пр.

sim700.jpg
Министерство информационных технологий и связи Кировской области
Власти подготовили балльную систему для SIM и банковских карт

Для SIM-карт без поддержки интероперабельной среды — за микросхему первого уровня (60 баллов), за микросхему второго уровня, прошедшую верификационные испытания топологии, — 40 баллов, печать и финальный контроль (по 10 баллов).

Для SIM-карт с поддержкой интероперабельной среды к тем же самым требованиям добавляется 5 баллов за разработку ПО.

SIM-карты без поддержки интероперабельной среды — это обычные симки, которые работают только с одним оператором и не позволяют перезаписывать свой профиль. Такие карты нельзя перепрошить и нельзя использовать у другого оператора без замены физической карты. SIM-карты с поддержкой интероперабельной среды — это современные eSIM, которые позволяют хранить несколько профилей разных операторов и переключаться между ними без замены карты, а также дают возможность устанавливать на SIM-карту приложения — например, для платежей или корпоративных сервисов.

Что должна уметь платформа, чтобы заменить SharePoint, Creatio и Mendix
Что должна уметь платформа, чтобы заменить SharePoint, Creatio и Mendix по

Для платежных карт за микросхему первого уровня предлагают давать 30 баллов, за микросхему второго уровня с верификацией топологии — 20 баллов, спекание слоев (15 баллов) и печать заготовок (10 баллов).

Для карт хранения персональных данных — за микросхему первого уровня (60 баллов), за микросхему второго уровня с верификацией топологии — 40 баллов, все остальные операции (сбор пакета, склеивание и пр.) оцениваются по 5 баллов.

При этом для всех позиций сохраняются единые требования к правам на конструкторскую документацию, правам на ПО и наличию научно-производственной базы, необходимой для разработки, производства, модернизации и тестирования продукции, в том числе технических специалистов, в этом задействованных.

Сроки

Для каждой категории установлены поэтапные минимальные пороги. С 1 января 2027 г. карты для электронных билетов и смарт-карты доступа должны набрать не менее 90 баллов, а с 1 января 2029 г. — уже 100 баллов.

SIM-карты без поддержки интероперабельной среды с 2027 г. должны набрать не менее 35 баллов, а с 2029 г. — 100 баллов. SIM-карты с поддержкой интероперабельной среды — не менее 40 баллов с 2027 г., не менее 80 баллов с 2029 г. и 100 баллов с 2030 г.

Платежные карты должны набрать не менее 70 баллов с 2027 г. и 100 баллов с 2029 г. Карты для хранения и обработки персональных данных — не менее 80 баллов с 2027 г. и 100 баллов с 2029 г.

Мнение рынка

«Цель этого постановления — расчистить поле для отечественных производителей, причем первого уровня, — считает один из производителей микроэлектроники. — Математика расчетов баллов построена таким образом, что через два года набрать проходной балл можно будет только с кристаллом, сделанным на отечественной фабрике. В настоящее время такого рода кристаллы есть только у «Микрона»».

При этом, отмечает эксперт, в постановлении прописано, что можно получить больше баллов, если монтаж кристаллов в карту будет осуществляться «на предприятии по производству интегральных схем первого уровня».

Кого затронут требования

Новые требования затронут всех производителей смарт-карт и SIM-карт в России. Ключевые игроки рынка — «Микрон», крупнейший производитель чипов и SIM-карт, входящий в группу «Элемент», НИИМЭ и «Ангстрем» как разработчики и производители интегральных схем, а также «Миландр» и другие предприятия радиоэлектронной промышленности.

Идея ввести балльную оценку для смарт-карт и SIM-карт обсуждалась несколько лет. Еще в августе 2021 г. Минпромторг предложил включить смарт-карты и RFID-метки в перечень радиоэлектронной продукции. Нынешнее постановление — это завершение многолетнего процесса, к которому отрасль шла с 2021 г.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Росатом» установит на заводах ядерного топлива комплексы машинного зрения, чтобы снизить человеческий фактор

Конференция CNews «Эффективная ИБ-стратегия в эпоху цифровой трансформации» состоится 17 сентября 2026 года

Замглавы управления Минпромторга по БПЛА под арестом. Ей грозит 10 лет

Lada Largus научили находить поломки еще до того, как она сломалась, с помощью оптоволоконных датчиков

Власти могут изымать землю под дата-центрами для госнужд. Отрасль умоляет ее не делать этого

Новые правила для иностранных сайтов в России: авторизация только по номеру телефона

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для защиты и поддержки зрения: выбор ZOOM

Наводим порядок в ленте ВКонтакте: подробная инструкция, как настроить под себя алгоритмы ВК

Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Рынок ИТ: итоги 2025
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Российские платформы ноукод-разработки. No-code 2026
ОБЗОР Российские операционные системы 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Цифровизация ритейла 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Электронный документооборот (СЭД) с искусственным интеллектом 2026