В России вводят балльную систему российскости для банковских и SIM-карт

Баллы для карт

Как выяснил CNews, Минпромторг разработал проект постановления Правительства, который вводит балльную систему оценки локализации для смарт-, SIM- и платежных карт. Документ был опубликован на портале нормативных правовых актов в конце июля 2026 г.

Документ вносит изменения в постановление № 719 от 17 июля 2015 г. — базовый акт, определяющий критерии признания продукции российской. Ранее SIM, смарт и банковские карты не были включены в раздел IX приложения к постановлению № 719 и не имели формальных критериев для признания российскими.

В раздел IX «Продукция радиоэлектроники» добавлены пять новых позиций: карты для электронных билетов и смарт-карты для систем контроля доступа, SIM-карты (отдельно с поддержкой и без поддержки интероперабельной среды исполнения), платежные карты, а также карты для хранения и обработки персональных данных.

Документ вступает в силу со дня официального опубликования, а балльные пороги начнут действовать с 1 января 2027 г.

Сколько нужно баллов

Для каждой категории утвержден перечень технологических операций, за выполнение которых на территории России начисляются баллы.

Для карт электронных билетов и смарт-карт доступа максимальные баллы дают за применение микросхемы первого уровня (30 баллов), а за второго — 20 баллов, спекание слоев (20 баллов) и печать заготовок для лицевой и обратной сторон (10 баллов), а также монтаж микросхемы (10 баллов) и 5 баллов за сборку всех частей многослойной карты и пр.

Министерство информационных технологий и связи Кировской области Власти подготовили балльную систему для SIM и банковских карт

Для SIM-карт без поддержки интероперабельной среды — за микросхему первого уровня (60 баллов), за микросхему второго уровня, прошедшую верификационные испытания топологии, — 40 баллов, печать и финальный контроль (по 10 баллов).

Для SIM-карт с поддержкой интероперабельной среды к тем же самым требованиям добавляется 5 баллов за разработку ПО.

SIM-карты без поддержки интероперабельной среды — это обычные симки, которые работают только с одним оператором и не позволяют перезаписывать свой профиль. Такие карты нельзя перепрошить и нельзя использовать у другого оператора без замены физической карты. SIM-карты с поддержкой интероперабельной среды — это современные eSIM, которые позволяют хранить несколько профилей разных операторов и переключаться между ними без замены карты, а также дают возможность устанавливать на SIM-карту приложения — например, для платежей или корпоративных сервисов.

Для платежных карт за микросхему первого уровня предлагают давать 30 баллов, за микросхему второго уровня с верификацией топологии — 20 баллов, спекание слоев (15 баллов) и печать заготовок (10 баллов).

Для карт хранения персональных данных — за микросхему первого уровня (60 баллов), за микросхему второго уровня с верификацией топологии — 40 баллов, все остальные операции (сбор пакета, склеивание и пр.) оцениваются по 5 баллов.

При этом для всех позиций сохраняются единые требования к правам на конструкторскую документацию, правам на ПО и наличию научно-производственной базы, необходимой для разработки, производства, модернизации и тестирования продукции, в том числе технических специалистов, в этом задействованных.

Сроки

Для каждой категории установлены поэтапные минимальные пороги. С 1 января 2027 г. карты для электронных билетов и смарт-карты доступа должны набрать не менее 90 баллов, а с 1 января 2029 г. — уже 100 баллов.

SIM-карты без поддержки интероперабельной среды с 2027 г. должны набрать не менее 35 баллов, а с 2029 г. — 100 баллов. SIM-карты с поддержкой интероперабельной среды — не менее 40 баллов с 2027 г., не менее 80 баллов с 2029 г. и 100 баллов с 2030 г.

Платежные карты должны набрать не менее 70 баллов с 2027 г. и 100 баллов с 2029 г. Карты для хранения и обработки персональных данных — не менее 80 баллов с 2027 г. и 100 баллов с 2029 г.

Мнение рынка

«Цель этого постановления — расчистить поле для отечественных производителей, причем первого уровня, — считает один из производителей микроэлектроники. — Математика расчетов баллов построена таким образом, что через два года набрать проходной балл можно будет только с кристаллом, сделанным на отечественной фабрике. В настоящее время такого рода кристаллы есть только у «Микрона»».

При этом, отмечает эксперт, в постановлении прописано, что можно получить больше баллов, если монтаж кристаллов в карту будет осуществляться «на предприятии по производству интегральных схем первого уровня».

Кого затронут требования

Новые требования затронут всех производителей смарт-карт и SIM-карт в России. Ключевые игроки рынка — «Микрон», крупнейший производитель чипов и SIM-карт, входящий в группу «Элемент», НИИМЭ и «Ангстрем» как разработчики и производители интегральных схем, а также «Миландр» и другие предприятия радиоэлектронной промышленности.

Идея ввести балльную оценку для смарт-карт и SIM-карт обсуждалась несколько лет. Еще в августе 2021 г. Минпромторг предложил включить смарт-карты и RFID-метки в перечень радиоэлектронной продукции. Нынешнее постановление — это завершение многолетнего процесса, к которому отрасль шла с 2021 г.