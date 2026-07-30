Власти могут изымать землю под дата-центрами для госнужд. Отрасль умоляет ее не делать этого

Владельцы ЦОДов могут лишиться земель под ними – по закону их могут изъять для государственных нужд. Участники отрасли пытаются защитить себя от этого и лоббируют запрет на такие манипуляции с землей.

Сносить нельзя оставить

Участники российского рынка дата-центров лоббируют изменения в российское законодательство, которое лишит государство забирать у них земли, на которых построены ЦОДы, для своих нужд. Как пишут «Ведомости», о поправках говорится в проекте дорожной карты реализации проекта «Гильотина «2.0» по направлению ЦОД.

По информации издания, документ предоставил Аналитический центр при правительстве участникам обсуждения, при котором присутствовали представители профильных регуляторов Минцифры и Росстандарта.

Запрет может вступить в силу 15 декабря 2027 г., то есть приблизительно через полтора года. Технически, до этого времени земля под любым из российских дата-центров может быть изъята властями для государственных нужд.

Что нужно изменить

Проект дорожной карты предлагает скорректировать ч. 8 ст. 65 Градостроительного кодекса РФ. В него предложено внести дополнительный пункт 31, который закрепит особый статус земельных участков с построенными на них центрами обработки данных с технологической мощностью от 500 кВт.

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Особый статус такой земле будут выдавать лишь при условии, что возведенный на ней дата-центр числится в Реестр ЦОД на территории России.

Также авторы проекта предлагают «проработать вопрос о запрете изымать такие земельные участки для государственных или муниципальных нужд комплексного развития территории (КРТ) нежилой застройки», пишут «Ведомости». Для этого потребуется модифицировать «нормативный правовой акт в соответствии с ч. 9 ст. 65 Градостроительного кодекса РФ», отмечено в проекте дорожной карты.

Владельцы ЦОД недовольны

Ассоциация участников отрасли ЦОД прокомментировала дорожную карту, высказавшись против ограничения по мощности в 500 кВт. В ней заявили, что такие лимиты лишены обоснования ввиду сложности определения «ИT-нагрузки вместо общей электрической мощности». Пока не существует какого-либо стандартизированного способа сделать это.

Привязку к реестру дата-центров в Ассоциации участников отрасли ЦОД не считают необходимой. Это «ограничит бизнес-климат», говорится в проекте документа.

Одни за, другие против

У АНО Координационного совета (КС) ЦОД совершенно иное мнение по поводу ограничения в 500 кВт. В организации, напротив, считают его необходимым, поскольку оно «обеспечит баланс интересов и распространит гарантию защиты на наиболее значимые и сложные для замены объекты», отмечает издание.

Также в АНО рассмотрели вариант, при котором отказаться от высвобождения земли под дата-центром возможности нет. В этом случае, предлагает организация, необходимо заранее предоставить альтернативный участок для переноса ЦОД или профинансировать его создание.

При этом в АНО настаивают, что новая площадка обязана иметь сопоставимые параметры как самого земельного участка, так и энергоснабжения, а заодно и видов разрешенного использования, связи и транспортной доступности.

Оператор связи «Мегафон» тоже считает, что не нужно увязывать гарантии защиты земли под дата-центрами с наличием их в реестре российских ЦОДов. Мотивирует он это тем, что по закону участие в нем не является обязательным.

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Как сообщил «Ведомостям» представитель сети дата-центров РТК-ЦОД (структура «Ростелекома»), идею по защите ЦОДов от сноса в результате изъятия земли под ними первой высказала именно АНО КС ЦОД,

РТК-ЦОД, в отличие от АНО, не возражает против лимита в 500 кВт. В компании прямо отмечают, что ее дата-центра значительно мощнее – от 3000 кВт.

Прецедент создан

В России существуют примеры, когда дата-центр требовали снести и освободить землю под ним. В частности, власти Москвы в конце 2022 г. через суд требовали разобрать здание с дата-центром IXcellerate внутри.

Столичные власти посчитали это здание самовольной постройкой, отмечают «Ведомости». Однако к концу 2023 г. от своих требований чиновники отказались.