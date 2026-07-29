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«Яндекс» выпустил на улицы Москвы новое беспилотное такси

Компания «Яндекс» начала тестировать на московских улицах новое роботакси — автономную платформу на базе китайского кроссовера Kaiyi X7. После завершения испытательного периода новые машины будут введены в эксплуатацию наравне с уже используемыми Hyundai Sonata. Тестирование нового роботакси проходит в районах столицы, которые предусмотрены экспериментальным правовым режимом.

Тестирование роботакси

«Яндекс» вывел на испытания новое роботакси на базе кроссовера Kaiyi X7, пишет РБК. После завершения испытаний «Яндекс» обещал ввести машины в эксплуатацию наравне с Hyundai Sonata.

В июле 2026 г. компания «Яндекс» продолжает активную подготовку к запуску сервиса беспилотного такси в России. После завершения полного цикла испытаний китайский кроссовер Kaiyi X7 планируется ввести в коммерческую эксплуатацию наравне с уже используемой Hyundai Sonata.

Тестирование беспилотных автомобилей проходит строго в границах территорий, включенных в экспериментальный правовой режим. В Москве к таким районам относятся Хамовники, Пресненский, Гагаринский, Академический, Ломоносовский, Раменки, Ясенево, Марьино, Люблино, а также ряд других. В «Яндексе» подтвердили, что компания намерена запустить сервис роботакси уже в 2026 г.

Предпочтительный вариант

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в комментарии для РБК отметил, что модель Kaiyi X7 в качестве технической платформы для автономного транспорта выглядит предпочтительнее Hyundai Sonata.

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«Яндекс»
«Яндекс» выпустил на улицы Москвы новую модель роботакси на базе кроссовера Kaiyi X7

«В Kaiyi X7 изначально присутствует весь необходимый набор систем для работы автоматизированного управления: электроусилитель руля, возможность программного контроля рулевого механизма, электронные педали газа и тормоза. По сравнению с Hyundai Sonata у этой модели существенно больше возможностей для интеграции дополнительного оборудования и значительно более современная электронная архитектура», — пояснил Шапарин.

По словам Шапарина, в перспективе один и тот же технологический комплекс беспилотного управления сможет устанавливаться на различные модели автомобилей при наличии минимального набора совместимых узлов. При этом сам автомобиль, по его оценке, играет вторичную роль: «По большому счету машина вторична».

Логистика в Москве

Роботакси «Яндекса» начало курсировать между офисами компании в деловом квартале «Красная Роза» и «Москве-Сити». Воспользоваться им могут сотрудники «Яндекса» — это позволит дополнительно протестировать технологию перед коммерческим запуском роботакси в столице, который состоится до конца 2026 г., об этом CNews сообщил представитель «Яндекса» в июне 2026 г.

В «Красной Розе» расположена штаб-квартира «Яндекса», а в «Сити» находятся два офиса компании, в которых работает более 4,5 тыс. человек. Сотрудники регулярно перемещаются между локациями — например, чтобы встретиться с коллегами из других команд. Раньше они использовали для этого личные машины, обычное такси, общественный транспорт или корпоративный микроавтобус. Теперь добраться можно и на роботакси.

Маршрут обслуживают несколько роботакси. Машину ведет разработанная в «Яндексе» система автономного управления на базе искусственного интеллекта, при этом в салоне находится водитель-испытатель. Вызвать роботакси можно так же, как и обычное такси, — в приложении «Яндекс Go».

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Появление маршрута между офисами — еще один этап подготовки к коммерческому запуску в Москве. До конца 2026 г. «Яндекс» планирует вывести на улицы города 200 роботакси. Половина будет приезжать на заказы пассажиров в приложении «Яндекс Go», а половина — собирать данные о дорогах для совершенствования технологии. Используя роботакси для перевозки сотрудников между «Красной Розой» и «Москвой-Сити», «Яндекс» сможет еще раз протестировать механики взаимодействия пользователей с сервисом: от заказа машины и оплаты до высадки и завершения поездки.

Роботакси «Яндекса» уже возит пассажиров в городском округе «Сириус» под Сочи и в «Иннополисе».

Плановая работа

В ноябре 2025 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в 2026 г. в Москве возможно появление беспилотных такси. При этом он подчеркнул, что в салоне автомобиля по-прежнему будет находиться человек.

Тогда же генеральный директор «Яндекс Такси» Александр Аникин сообщил о том, что до конца 2025 г. компания планирует вывести на линии автономные автомобили, работающие по новой технологии. Стоимость поездки на таких машинах останется на уровне обычного такси с водителем.

Развитие технологий

В апреле 2026 г. Александр Аникин в эфире Радио РБК высказал мнение о будущем отрасли. Он считает, что настанет время, когда на улицах Москвы будут преобладать именно роботакси.

По мнению Аникина, традиционные таксисты полностью не исчезнут. Они смогут выходить на линию в часы пик, когда спрос особенно высок, либо пройти переобучение и работать тестировщиками и операторами беспилотного транспорта.

Антон Денисенко

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