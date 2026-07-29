В России разрешили расчеты цифровыми валютами. Кто сможет платить цифрой, а кто нет?

Парламент одобрил Закон «О цифровых валютах и цифровых правах». Цифровую валюту можно будет использовать только в рамках майнинга и для расчета по внешнеторговым сделкам, н не для расчетов внутри страны. Организация, покупающая цифровую валюту на сумму более 3,5 млн руб. в месяц признается организацией, осуществляющий обмен цифровых валют.

Закон «О цифровых валютах и цифровых правах»

Совет Федерации принял Закон «О цифровой валюте и цифровых правах».

Документ объемом почти 300 страниц был разработан Правительством, в апреле 2026 г. утвержден Госдумой в первом чтении, в июле 2026 г. прошло второе и третье чтение.

Закон регулирует: отношения, возникающие при организации обращения, учете и обращении цифровых валют и иностранных цифровых инструментов, а также при майнинге цифровых валют; отношения, возникающие при размещении, организации обращения, учете и обращении цифровых прав; деятельность оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), организации, осуществляющей обмен цифровых валют, и цифрового депозитария; деятельность брокера, управляющего, управляющей компании организатора торговли, клиринговой организации, связанная с организацией обращения цифровых валют и цифровых прав.

В соответствии с Законом «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых и технологических инноваций» может быть установлено специальное регулирование, отличающееся от регулирования, предусмотренного положениями данного закона.

Государственная дума Обе палаты российского парламента одобрили Закон «О цифровых валютах и цифровых правах»

Такое специальное регулирование устанавливается программой экспериментального правового режима в сфере цифровых и технологических инноваций, утвержденной нормативным актом Центробанка. Решение об установлении экспериментального правового режима не может изменять понятие долговых ЦФА. Также такое решение подлежит согласованию с Росфинмониторингом и Федеральной службой безопасности (ФСБ).

Требования данного закона не распространяются на обращение безналичных денежных средств, электронных денежных средств, а также на выпуск, учет и обращение бездокументарных ценных бумаг. Правительство по согласованию с Центробанком и ФСБ может устанавливать особый режим организации обращения и обращения цифровых валют, отличающийся от регулирования, предусмотренного данными законом, в целях защиты основ конституционного строя, экономических интересов России, обеспечения обороны страны и безопасности государств.

Что такое цифровые валюты, цифровые права и майнинг

Закон вводит следующие понятия. Цифровые валюты – имущество, которое предоставлено совокупностью электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которое предлагается и может быть принято в качестве средства платежа, не являющего денежной единицей России, денежной единицей иностранного государства и международной денежной или расчетной единицей, и в качестве инвестиций и в отношении которого отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем такого имущества, за исключением оператора и узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска такого имущества и осуществления в отношении него действий по внесению записей в такую информационную систему ее правилам.

Организация обращения цифровых валют – любое из следующих действий: обеспечивать совершение сделок с цифровыми валютами; исполнять поручения клиента на совершение сделок с цифровыми валютами; осуществлять доверительное управление цифровыми валютами; осуществлять учет и переход цифровых валют, предоставление доступа к адресам-идентификаторам; осуществлять обмен цифровых валют.

Обращения цифровых валют – совершение сделок с цифровыми валютами, влекущих за собой переход цифровых валют от одного обладателя к другому, с участием субъекта Национальной платежной системы (НПС) или предусматривающих передачу в качестве встречного предоставления по таким сделкам следующих активов: денежных средств, находящихся на счетах в кредитных организациях, электронных денежных средств, учитываемых оператором электронных денежных средств, цифровых рублей; ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, открытых депозитарием (за исключением счетов депо иностранного номинального держателя и счетов депо иностранного уполномоченного держателя); цифровых валют и цифровых прав, учитываемых на цифровых счетах (за исключением цифровых счетов иностранного номинального держателя и цифровых счетов иностранного уполномоченного держателя), и на адресах-идентификаторах, администрируемых цифровыми депозитариями: иного имущества, находящегося на территории России, в том числе наличных денежных средств и документарных ценных бумаг.

Цифровой счет – счет, на котором учитываются цифровые валюты и цифровые права, открытие и ведение которого осуществляется в соответствии с настоящим законом и требованиями Центробанка, а также условиями осуществления деятельности цифрового депозитария либо правилами информационной системы оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА. Адрес-идентификатор – уникальная последовательность символов, предназначенная для учета в информационной системе приходных и расходных операций с цифровыми валютами и цифровыми правами. Адреса-идентификаторы, администрируемые цифровыми депозитариями – адреса-идентификаторы, предоставление доступа к которым осуществляет цифровой депозитарий, и адреса-идентификаторы, на которых учитываются цифровые валюты и цифровые права, учет и переход которых осуществляет цифровой депозитарий по цифровым счетам.

Ключ доступа к адресу-идентификатору – уникальная последовательность символов, которая однозначно связана с адресом-идентификатором и предназначена для получения доступа к адресу-идентификатору и подтверждения внесения в информационную системы записей о распоряжении цифровыми валютами и цифровыми правами. Распределенный реестр – совокупность баз данных, тождественность содержащейся информации в которых обеспечивается на основе установленных алгоритмов узлами информационной системы. Узлы информационной системы – пользователи информационной системы на основе распределенного реестра, обеспечивающие тождественность информации, содержащейся в указанной информационной системе, с использованием процедур подтверждения действительности вносимых в нее записей (протокола подтверждения).

Майнинг цифровых валют – деятельность по проведению математических вычислений путем эксплуатации технических и программно-аппаратных средств для внесения записей в информационную систему, использующую технологию, в том числе технологию распределенного реестра, имеющих целью выпуск цифровых валют и получение лицом, осуществляющим такую деятельность, вознаграждения в цифровых валютах за подтверждение записей в информационной системе.

Майнинг-пул – объединение мощностей нескольких технических и программно-аппаратных средств, принадлежащих разным владельцам и используемых для целей майнинга цифровых валют, в результате которого осуществляется распределение выпущенных цифровых валют между участниками майнинг-пула. Лицо, организующее деятельность майнинг-пула – лицо, оказывающее участникам майнинг-пула услуги по объединению мощностей нескольких технических и программно-аппаратных средств, используемых для целей майнинга цифровых валют, в результате которого таким лицом осуществляется распределение выпущенных цифровых валют между участниками майнинг-пула.

Майнинговая инфраструктура – объекты, используемые для размещения технических и программно-аппаратных средств, используемых для осуществления майнинга и деятельности майнинг-пула, включая инженерно-техническое обеспечение (электроснабжение) и указанные технические и программно-аппаратные средства. Оператор майнинговой инфраструктуры – лицо, оказывающее услуги по предоставлению майнинговой инфраструктуры.

Цифровые финансовые активы – цифровые права, удостоверяющие денежные требований, права из эмиссионных ценных бумаг, права участие в капитале непубличного АО, право требовать предоставления эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых прав, если оно изначально возникли в качестве цифровых прав на основании решения о выпуске цифровых прав и их размещение было осуществлено оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА,

Долговые ЦФА – цифровые финансовые активы, удостоверяющие исключительно денежные требования в размере цены приобретения ЦФА при их размещения и в размере сумм периодических выплат, при этом такие ЦАФ должны соответствовать требования закона и условия, указанные в решении о выпуске. Цифровые права – ЦФА, удостоверяющие права участия в капитале непубличного АО,

Утилитарные цифровые права – цифровые права, удостоверяющие право требовать предоставления вещи, за исключением права требований вещи, право на которое подлежат государственной регистрации, право требовать предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, право требовать выполнения работ и оказания услуг, если они изначально размещены в качестве цифровых прав на основании решения о выпуске цифровых прав и их размещение было осуществлено оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА.

Гибридные цифровые права – цифровые права включающие одновременно ЦФА и утилитарные цифровые права, если они изначально размещены в качестве цифровых прав на основании решения о выпуске цифровых прав и их размещение было осуществлено оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА,

Иностранный цифровой инструмент – имущество, представляющее собой обязательные и иные права, размещение которых осуществляется не в соответствии с российским правом в информационной системе, организованной не в соответствии с российским правом, за исключением иностранных ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам.

Беспоставочный иностранный цифровой инструмент – иностранный цифровой инструмент, удостоверяющий исключительно денежные требования. Размещение цифровых прав – внесение записей по цифровым счетам или по адресам-идентификаторам, в результате которых возникают цифровые права. Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА (оператор ЦФА) – юридическое лицо, включенное Центробанком в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА,

Информационная система оператора ЦФА – информационная система, в которой осуществляются размещение, учет и переход цифровых прав по цифровым счетам. Выпуск цифровых прав – совокупность всех цифровых прав, возникших на основании одного решения о выпуске цифровых прав. Эмитент цифровых прав – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (ИП), федеральный орган исполнительной власти (ФОИВ), орган исполнительной власти субъекта федерации или орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед обладателями цифровых прав.

Раскрытие информации оператором – обеспечение оператором ЦФА доступности информации всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение, путем размещения информации в свободном доступе в сети интернет на официальном сайте оператора, указанном в правилах информационной системы.

Запреты на использование цифровой валюты в качестве встречного вознаграждения

Закон запрещает принимать цифровую валюту в качестве встречного предоставления за передаваемые ценные бумаги, цифровые права, товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, или иного способа, позволяющего предполагать оплату указанных субъектов, в том числе исключительных прав на них. Исключениями является использование цифровых валют и цифровых прав в качестве средства платежа, позволяющего предполагать оплату цифровыми валютами или цифровыми правами по внешнеторговым договорам, которые заключены между резидентами и нерезидентами и предусматривают передачу товаров, информации и результатов интеллектуальной деятельности, выполнение работ и оказание услуг.

Другими исключениями являются: получение цифровых валют в результате майнинга цифровых валют и получение лицом, осуществляющим майнинг цифровых валют (в том числе участником майнинг-пула) и лицом, организующим деятельность майнинг-пула, вознаграждения в цифровых валютах за подтверждение записей в информационной системе; использование цифровых валют для оплаты комиссий, предусмотренных правилами информационной системы, в которой открыты адреса-идентификаторы, на которых учитываются указанные цифровые валюты; использование цифровых валют и цифровых прав в качестве средства платежа, позволяющего предполагать оплату цифровыми валютами или цифровыми правами ценных бумаг, иных цифровых валют или цифровых прав с соблюдением требований закона. Действие закона также распространяется на резидента, являющегося агентом (комиссионером, поверенным) лица, заключившего внешнеторговый договор, при оказании им услуг, связанных с заключением, исполнением или прекращением внешнеторгового договора либо в целях обеспечения исполнения обязательства по внешнеторговому договору.

Аналогичный запрет накладывается на прием в качестве цифрового вознаграждения цифровых прав за ценные бумаги, результаты интеллектуальной деятельности, товары, услуги и пр. Исключения делается для передачи цифровых прав в качестве встречного вознаграждения за передаваемые цифровые права и для внешнеторговых договоров, заключаемых между резидентами и нерезидентами.

Запрет на рекламу цифровой валюты как средства платежа

Также в России запрещается распространение информации, в том числе с использованием рекламы, об использовании цифровых валют и цифровых прав в качестве средства платежа, позволяющего предполагать оплату цифровыми валютами или цифровыми правами товаров, информации и результатов в результате интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, выполнение работ, оказание услуг. Запрет не применяются к распространению информации об использовании цифровых валют и цифровых прав в качестве средства платежа, позволяющего предполагать оплату цифровыми валютами или цифровыми правам в случаях, когда цифровую валюту и цифровые права нельзя принимать в качестве встречного вознаграждения. В России не допускается делать оферты и приглашать делать оферты о приобретении цифровых валют лицами, по поручению которых брокер не вправе приобретать цифровые валюты. Также в России не допускаются публичные оферты о приобретении цифровых валют и цифровых прав в обмен на ценные бумаги.

Кто может заниматься майнингом, а кто нет

Физические лица, зарегистрированные в качестве ИП, и юридические лица, личные законом которых является российское право, вправе осуществлять майнинг цифровой валюты цифровых валют (в том числе участвовать в майнинг-пуле) с момента включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты. Физические лица - граждане России, не являющиеся ИП, вправе осуществлять майнинг цифровой валюты без включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, при условии, что потребляемая энергия при осуществлении такой деятельности не превышает лимитов энергопотребления, установленных Правительством,

Не могут осуществлять майнинг цифровой валюты (в том числе в качестве участников майнинг-пула) физические лица, являющиеся ИП, имеющиеся наснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, преступления против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления. Также запрет на майнинг действует в отношении лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, Также запрет действует в отношении юридических лиц, если они сами или их учредители, бенефициары (конечные владельцы) или единоличный исполнительный орган не соответствуют требованиям к деловой репутации.

Российские юридические лица и ИП вправе осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры с момента включения в реестр операторов майнинговой инфраструктуры. Оператор майнинговой инфраструктуры не вправе оказывать услуги по осуществления деятельности майнин-пула лицам, не включенным в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, или исключенным из указанного реестра.

Ведение реестра лица, осуществляющих майнинг цифровой валюты, и реестра операторов майнинговой инфраструктуры осуществляется ФНС (Федеральная налоговая служба). Данное ведомство, в случае неоднократного нарушения в течение одного года лицом, осуществляющим майнинг цифровой валюты, требований Закона «О противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иных нормативных актов принимает решение об исключении соответствующего лица из реестра лица, осуществляющих майнинг цифровой валюты.

Лицо, осуществляющее майнинг цифровой валюты, обязано предоставить информацию о получении цифровой валюты в случае выпуска цифровой валюты в результате майнинга, а также об адресе-идентификаторе, включая адрес-идентфиикатор майнинг-пула, в ФНС. Лицом, организующим деятельность майнинг-пула, может быть российское юридическое лицо, ИП и физическое лицо - гражданин России, не являющейся ИП. Лицо, организующее деятельность майнинг-пула, может одновременно осуществлять майнинг цифровой валюты. При этом лицо, организующее деятельность майниг-пула, должно соответствовать требованиям, предъявляемым к лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты. Контроль за соблюдением указанных требований осуществляет ФНС.

Организация обращения цифровых валют и цифровых прав

Обеспечивать совершение сделок с цифровой валютой и цифровыми правами, влекущих за собой переход цифровой валюты и цифровых прав от одного обладателя к другому, на организованных торгах вправе только организатор торговли, имеющий лицензию биржи или лицензию торговой системы. Совершать сделки с цифровой валютой и цифровыми правами по поручению клиента на совершению сделок с цифровой валютой и цифровыми правами от своего имени, но за счет клиент либо от имени клиента и за его счет вправе только брокер. В случаях, установленных Центробанком, брокер вправе оказывать услуги по поддержанию цен, спроса, предложения и объема торгов на организованных торгах цифровыми валютами и цифровыми правами.

Доверительное управление цифровой валютой и цифровыми правами вправе осуществлять только управляющий или управляющая компании (в соответствии с законами «О рынке ценных бумаг» и «Об инвестиционных фондах»). На цифровые валюты и цифровые права, находящиеся в доверительном управлении, не может быть обращено взыскание по обязательствам доверительного управляющего. На цифровые валюты и цифровые права, находящиеся в доверительном управлении, принадлежащие одному клиенту, не может быть обращено взыскание по обязательствам другого клиента.

Деятельностью цифрового депозитария признается деятельность по осуществлению учета и перехода прав на цифровую валюту и цифровые права, а также предоставление доступа к адресам-идентификаторам, на которых учитываются цифровая валюта и цифровые права. Деятельность цифрового депозитами вправе осуществлять только организация, включенная в реестр цифровых депозитариев. Цифровой депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок с цифровыми правами и цифровой валютной, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг обязательств по таким сделкам, именуется расчетным цифровым депозитариев.

Лицо, пользующиеся услугами цифрового депозитария по учету цифровой валюты и цифровых прав, именуется депонентом. Лицо, пользующееся услугами цифрового депозитария по предоставлению доступа к адресу-идентификатору, именуется клиентом. Цифровой депозитарий в качестве номинального держателя цифровых валют и цифровых прав вправе открыть у другого цифрового депозитария цифровой счет для учета прав на цифровую валюту и цифровых прав, принадлежащих иным лицам (номинальный держатель), а также открыть в информационной систем оператора ЦФА цифровой счет номинального держателя для учета цифровых прав, принадлежащих иным лицам.

Центробанк вправе установить случаи, при которых цифровой депозитарий в целях учета и перехода принадлежащих депонентам цифровых валют, учитываемых на адресах-идентификаторах, вправе открывать счета в иностранных организациях, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять учет и переход цифровых валют. Деятельностью расчетного цифрового депозитария признается осуществление цифровыми депозитарием расчетов по результатам сделок с цифровыми валютами или цифровыми правами, совершенными на организованных торгах по соглашению с организаторами торговли или клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг обязательства по таким сделкам.

Деятельность организации, осуществляющей обмен цифровых валют, признается систематическое совершение в своих интересах от своего имени и за свой счет сделок купли-продаж цифровых валют с лицами, не являющимися лицами, организующими обращение цифровых валют, не на организованных торгах, а также оказание услуг по поддержание цен, спроса, предложения и объема торгов на организованных торгах цифровыми валютами. Под систематичностью понимается заключение двух или более сделок в течение месяца, совокупный объем которых в денежном эквиваленте превышает 3,5 млн руб. К таким организациями будут предъявляться определенные требования.