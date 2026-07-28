При госзакупках поставщиков будут проверять автоматически, без заполнения декларации соответствия

После принятия законопроекта, предложенного Минфином, поставщикам не нужно будет заполнять декларацию о соответствии для участия в госзакупках. Это облегчит проверку и сократит время ее проведения, правда, на случай ошибки механизма обжалования пока нет.



Автоматизация госзакупок

В Правительство Министерством финансов внесен законопроект об осуществлении автоматической, без заполнения декларации о соответствии, проверке поставщиков на госзакупках по 44-ФЗ, пишет «Коммерсант».

Проверка будет осуществляться с использованием сервисов налоговой службы (ФНС). В отношении поставок госкомпаниям (по 223-ФЗ) изменения коснутся только закупок у малого бизнеса. Поскольку сервисы ФНС применяются только российскими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, для физических лиц, а также для иностранных организаций механизм подачи деклараций сохранится, уточнили в Минфине.

Еще одно предложенное Минфином нововведение — расширение перечня критериев соответствия. Его дополнят требованием непричастности к экстремизму, терроризму, распространению оружия массового поражения; требованием отсутствия решений о блокировке денежных средств и другого имущества потенциального поставщика.

Проверка дольше срока на подписание

Сейчас проверку целого ряда условий соответствия поставщиков госзаказчики проводят самостоятельно, с помощью разрозненных электронных сервисов, что создает дополнительную нагрузку и риски ошибок, пояснил координатор «Деловой России» в СЗФО Дмитрий Панов.

Российская академия наук Правительство планирует ускорить процесс госзакупки

Запросы заказчиков в профильные ведомства могут обрабатываться дольше сроков, отведенных законом на подписание договоров о закупке, что иногда приводит к их заключению до получения информации о благонадежности контрагента, рассказал заместитель гендиректора федеральной ЭТП «ТЭК-Торг» Аркадий Акименко.

По его мнению, инициатива Минфина эту проблему закроет, но поставщикам придется чаще обращать внимание на то, как они выглядят «через призму информационных систем», а также следить за актуальностью размещенных в них данных.

Обратная сторона медали заключается в том, что не исключены технические сбои. Данные могут не обновиться после устранения нарушений или жесткая автоматизированная проверка может отсечь тех, кто имеет незначительные суммы пени по налогам, предположил координатор «Деловой России» в СЗФО Дмитрий Панов.

Необходимо предусмотреть механизм оперативного обжалования результатов автоматизированной проверки и возможность в исключительных случаях подтверждать соответствие критериям «вручную», считает Панов.

Госзакупки спасают от бюрократии

В июле 2026 г. CNews писал, что российское Правительство уже поддержало законопроект, предусматривающий упрощение процедур государственных и муниципальных закупок.

Законопроектом, в частности, предлагается повысить до конца 2027 г. предельный размер начальной цены контракта при проведении электронного запроса котировок до 20 млн руб. и увеличить лимит для закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства до 30 млн руб. Таким образом, под упрощенный порядок проведения закупок будет подпадать значительно большее количество контрактов.

Кроме того, законопроектом предусматривается возможность замены товаров на другие, обладающие аналогичными характеристиками (в том числе при закупках у единственного поставщика), а также изменение страны происхождения продукции при условии соблюдения защитных мер в отношении российских товаров.