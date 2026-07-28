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В России введут требования к защите персональных данных при использовании ИИ

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю в июле 2026 г. обновила требования по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах. В новой редакции документа появилась защита информации при использовании технологий искусственного интеллекта, интернета вещей и другое. Кроме того, вводится обязательная оценка результативности принятых мер через показатель «уровень зрелости».

Обновление стандартов

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России обновила требования к защите персональных данных, пишет «Коммерсант».

ФСТЭК 24 июля 2026 г. опубликовала на портале regulation.gov.ru проект приказа, утверждающего новый состав организационных и технических мер по защите персональных данных в информационных системах. Ожидается, что документ вступит в силу с 1 сентября 2026 г.

Новый проект впервые распространяет требования на все информационные системы, в которых обрабатываются персональные данные. Вместо жесткого перечня мер, закрепленного в приказе 2013 г., операторам предлагается гибкая трехуровневая схема. Для каждого уровня определен базовый набор мер, который оператор персональных данных сможет адаптировать под архитектуру своих ИТ-систем и используемые технологии. После этого компания обязана проверить, действительно ли выбранные меры закрывают актуальные для конкретной ИТ-системы киберугрозы.

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Unsplash - Photo by U. Storsberg
ФСТЭК подготовила новые требования к защите персональных данных в информационных системах, а также отдельные меры для ИИ и обязательную оценку безопасности

ФСТЭК является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим реализацию государственной политики, организацию межведомственной координации и взаимодействия, специальные и контрольные функции в области государственной безопасности.

В июле 2026 г. в реестре операторов персональных данных содержатся сведения о более чем 2,6 млн операторов.

Отделить ИИ

В документе впервые в отдельный перечень выделены меры по защите информации при использовании технологий искусственного интеллекта (ИИ), интернета вещей (IoT), технологий виртуализации и облачных вычислений, а также при работе с мобильными устройствами и удаленным доступом.

Кроме того, вводится обязательная оценка эффективности реализованных мер по показателю «уровень зрелости». Оператор должен проводить такую оценку перед началом обработки данных, затем не реже одного раза в три года, а также после каждого ИТ-инцидента.

Для ИТ-систем, являющихся значимыми объектами критической информационной инфраструктуры (КИИ), предупреждал CNews, дополнительно устанавливается требование непрерывного взаимодействия с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА).

Подходы к защите

Трехуровневая система в долгосрочной перспективе может сделать защиту более рациональной, полагает директор департамента мониторинга кибербезопасности Security Vision Николай Гончаров. Результат показателя «уровень зрелости» будет зависеть от того, как оценка будет применяться на практике: станет ли это реальной технической проверкой или просто подготовкой очередного комплекта документов, считает эксперт.

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Регулятор приводит свои документы к единому актуальному составу мер, отмечает руководитель направления по взаимодействию с регуляторами Swordfish Security Альбина Аскерова. По ее словам, появление отдельной меры по защите ИИ именно в требованиях к персональным данным закономерно, поскольку ИИ-модели все чаще обучаются и работают на персональных данных, а сами данные, промпты и ответы становятся новой поверхностью кибератаки — от утечки обучающей выборки до извлечения персональных данных из уже развернутой ИТ-системы.

Старший партнер ИТ-интегратора «Энсайн» Алексей Постригайло добавляет, что основная сложность для компаний будет связана с тем, что использование ИИ у многих пока никак не описано и существует на уровне личной инициативы сотрудников. Закрывать такие киберриски одним средством защиты бессмысленно, считает он. Однако Постригайло предупреждает, что работы у операторов меньше не станет, поскольку теперь потребуется объяснять выбор каждой меры и связывать ее с конкретной ИТ-угрозой. Компаниям с нормальной документацией такой подход даст больше свободы, но там, где схема ИТ-систем существует только в голове ИТ-администратора, начнутся проблемы, отмечает он. Если все сведется к обновлению документов, компании быстро научатся проходить оценку без изменений в ИТ-системах, а «начительная часть рынка к содержательной оценке пока подготовлена слаб», добавляет Постригайло.

«Стандарты к защите ИИ окончательно не сформированы не только в России, но и за рубежом», — объясняет директор по информационной безопасности (ИБ) РТК-ЦОД Денис Поладьев. На практике требования будут предполагать в первую очередь регламентацию использования ИИ — например, запрет загрузки персональных данных во внешние ИИ-модели, а также обеспечение защиты от хакерских атак, поясняет он.

Антон Денисенко

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