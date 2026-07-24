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Арбитраж присудил Rheinmetall вернуть Минобороны России 47 миллионов евро за срыв контракта

Арбитраж потребовал от крупнейшего немецкого производителя современных вооружений вернуть 47 млн евро Минобороны. Концерн Rheinmetall заключил с российским военным ведомством до 2014 г. контракт и, получив аванс, сбежал из страны, ссылаясь на введение международных санкций.  

Немецкий поставщик НАТО задолжал российским военным

Арбитражный суд города Москвы вынес решение в пользу столичной военной прокуратуры по иску к одному из крупнейших оборонных предприятий Германии, концерну Rheinmetall, с которого решено взыскать более 47,2 млн евро, пишет «Коммерсант».

Получение указанной суммы с АО «Гарнизон» (бывший «Оборонсервис», подконтрольное Минобороны предприятие) признано судом неосновательным обогащением ответчика, не выполнившего обязательств по договору о строительстве учебного центра под Нижним Новгородом в 2011 г.

Концерн Rheinmetall — один из крупнейших поставщиков НАТО в Германии и Европе, основан в 1889 г., производит боеприпасы, средств ПВО, бронетехнику, в том числе танк Leopard 2, электронику и другие комплектующие.

Контракт Rheinmetall с Минобороны России

До 2014 г. Rheinmetall вел деятельность на территории России и даже учредил ООО «ОРР Тренажерные системы» и ООО «МС Мотосервис трейнинг», которые теперь тоже включены в список ответчиков.

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Rheinmetall
Немецкий Rheinmetall не выполнил обязательства перед Российским Минобороны

Подписав в июне 2011 г. договор с АО «Гарнизон», Rheinmetall потребовал выплатить ему аванс в размере 95% от стоимости контракта. Договоренности касались строительства к середине 2014 г. для Минобороны Центра боевой подготовки сухопутных войск в поселке Мулино с объектами для имитации тактического боя, казармами, командно-штабными пунктами, ангарами для техники и др.

Rheinmetall должен был оказывать услуги по контролю качества и системному инжинирингу, а также поставить системы обучения. Планировалось например, закупить немецкие лазерные имитаторы стрельбы для отработки навыков ведения огня.

После вхождения Крыма в состав России в марте 2014 г. и введения Евросоюзом антироссийских санкций, Минэкономики Германии запретило Rheinmetall участвовать в этом проекте. Минобороны России пыталось судиться в невыполнившей свои обязательства компанией в Швейцарии, но безуспешно.

В московский арбитражный суд иск был подан в декабре 2025 г. Официальных активов у Rheinmetall в России на данный момент нет, так что взыскание может быть обращено на имущество связанных с ним компаний. Правда, по словам юристов, исполнить решение российского арбитража за границей будет практически невозможно.

Многострадальный учебный центр

После бегства уже получившего аванс немецкого подрядчика учебный центр достроили в 2015 г. без его участия, но проблемы у проекта не закончились.

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В 2017 г, как выяснил «Коммерсант», Савеловский райсуд Москвы приговорил к шести годам бывшего начальника управления международных проектов и военно-технического сотрудничества «Оборонсервиса» Евгения Козлова за хищение более 231 млн руб., выделенных на оснащение центра в Мулино.

В 2018 г. Московский гарнизонный военный суд признал виновными в злоупотреблении полномочиями и срыве сроков строительства бывшего начальника военно-научного комитета при Генштабе Олега Гузенко и экс-руководителя 853-го военного представительства Минобороны Евгения Чикина.

Анна Любавина

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