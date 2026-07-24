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Власти Евросоюза оштрафовали Google на $1 млрд за «самопредпочтение»

Корпорация Google оштрафована на общую сумму в $1 млрд за нарушения «Закона о цифровых рынках». Первая часть штрафа наложена на Google за предоставление преимуществ в поисковой выдаче своим ИТ-сервисам в таких сферах, как онлайн-торговля, транспорт, гостиничные услуги. В свою очередь, вторая часть штрафа наложена на ИТ-компанию за то, что, по мнению Еврокомиссии, Google Play не позволяет ИТ-разработчикам приложений направлять потребителей к альтернативным способам приобретения цифровых товаров и услуг.

Штраф за монополию

Европейская комиссия (Еврокомиссия), которая выступает в качестве органа Европейского союза (Евросоюз) по обеспечению антимонопольного законодательства, вынесла два решения, признав Google нарушителем «Закона о цифровых рынках», сумма штрафов — 890 млн евро, что примерно $1 млрд, об этом сообщается на сайте высшего органа исполнительной власти.

В июле 2026 г. Еврокомиссия вынесла решение о виновности Google в двух ключевых нарушениях «Закона о цифровых рынках». Регулятор установил, что ИТ-компания создавала преимущественные условия или «самопредпочтение» (self-preferencing) для собственных ИТ-сервисов в поисковой системе Google и одновременно ограничивала возможности ИТ-разработчиков в магазине приложений Google Play.

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Google получила штраф в $1 млрд от Еврокомиссии за «самопредпочтение»

За первое нарушение Google оштрафовали на $524 млн. По данным Еврокомиссии, ИТ-компания систематически поднимала в выдаче собственные ИТ-сервисы — связанные с онлайн-покупками, бронированием отелей, транспортом и спортивными событиями — выше аналогичных предложений конкурентов. Для этого использовались специальные визуальные форматы и фильтры, недоступные сторонним онлайн-сервисам.

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Второй штраф составил $490 млн и касается политики Google Play. Еврокомиссия пришла к выводу, что Google препятствовал ИТ-разработчикам бесплатно сообщать пользователям о более выгодных способах оплаты цифровых товаров и услуг за пределами своего магазина — через собственные сайты или альтернативные ИТ-платформы. Размер и длительность применения комиссий, которые взимала компания в таких случаях, также были признаны не соответствующими требованиям «Закона о цифровых рынках».

«Закона о цифровых рынках» — это особый регламент Евросоюза, созданный для контроля крупных технологических корпораций, обеспечения честной конкуренции и защиты прав пользователей в интернете.

Предписание к Google

В рамках решения Google обязали в течение 60 дней устранить все нарушения. ИТ-компания должна обеспечить равные условия отображения для сторонних ИТ-сервисов в поиске, а также предоставить ИТ-разработчикам свободу информировать пользователей о своих предложениях и заключать с ними договоры как внутри Google Play, так и вне его.

В случае неисполнения решения Еврокомиссия вправе налагать на Google периодические штрафы в размере до 5% от ее глобального оборота. Регулятор подчеркнул, что продолжит мониторинг действий Google для полного соблюдения положений европейского законодательства.

Пересмотр своих услуг

По данным регулятора, 24 июля 2026 г. Google уже начала тестирование изменений в способе отображения результатов поиска, содержащих ссылки на собственные онлайн-сервисы ИТ-компании. Эти изменения представляют собой «существенный прогресс на пути к соблюдению требований законодательства», пояснили в комиссии.

У Google есть возможность обжаловать последнее решение Еврокомиссии. Президент Google по глобальным вопросам Кент Уокер (Kent Walker) заявил, что европейское законодательство вынуждает корпорацию лишить европейцев любимых функций поиска в реальном времени, таких как мгновенное определение цен и прямой доступ к наличию мест и билетов. По мнению Уокера, закон Евросоюза заставляет Google также демонтировать средства защиты в Google Play.

Антон Денисенко

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